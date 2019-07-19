Во время визита Вероники Скворцовой в Ярославль на пикетчика напала толпа мужчин с флагами России

Визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Ярославль завершился два дня назад, а последствия остались. С заявлением в полицию после визита министра обратилась активистка Татьяна Шамина, которая в тот день пыталась выйти с одиночным пикетом. Женщина хотела развернуть плакат, стоя на обочине дороги, по которой проехал кортеж с министром к строящемуся зданию отделения онкологической больницы. — Я ждала, когда проедет кортеж, на перекрёстке проспекта Октября и улицы Чехова. На противоположной стороне дороги стояли мужчины с флагами России в руках, — рассказывает Татьяна Шамина.

Мы вели трансляцию с визита министра, её действительно встречала толпа неизвестных с флагами.

Толпа с флагами пыталась отвлечь внимание от пикетчиков Фото: Александра Савельева

— Когда кортеж министра стал приближаться ко мне, я стала разворачивать свой плакат, а вот эта группа мужчин начала быстро переходить дорогу ко мне. Они блокировали меня и мой плакат и развернули свои растяжки с триколором. Когда я пыталась свой плакат поднять выше, на меня напал мужчина в коричневой рубашке, стал вырывать плакат, порвал его, закрутил руки за спину. Всё это произошло буквально на несколько секунд, кортеж проехал, мужчина меня отпустил, и они скрылись. Я никак не думала, что ко мне применят физическую силу, — продолжает Татьяна.

Со слов женщины, всё это время рядом находились сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на то, что напали на женщину. Более того, Татьяну пытались задержать. — Сотрудники полиции стояли в нескольких метрах, наблюдали за этой картиной и никакого противодействия этому беспределу не оказали. А потом подошли ко мне и сказали, что меня задерживают за то, что я нарушила Правила дорожного движения. Может, во время суматохи, когда меня толкали, я заступила на проезжую часть? — удивляется женщина.