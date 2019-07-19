Во время визита Вероники Скворцовой в Ярославль на пикетчика напала толпа мужчин с флагами России

Синяк Татьяны Шаминой спустя четыре дня, как ей скрутили руки
Фото: Татьяна Шамина / Facebook.com
Визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Ярославль завершился два дня назад, а последствия остались. С заявлением в полицию после визита министра обратилась активистка Татьяна Шамина, которая в тот день пыталась выйти с одиночным пикетом. Женщина хотела развернуть плакат, стоя на обочине дороги, по которой проехал кортеж с министром к строящемуся зданию отделения онкологической больницы.
— Я ждала, когда проедет кортеж, на перекрёстке проспекта Октября и улицы Чехова. На противоположной стороне дороги стояли мужчины с флагами России в руках, — рассказывает Татьяна Шамина.
Мы вели трансляцию с визита министра, её действительно встречала толпа неизвестных с флагами.
— Когда кортеж министра стал приближаться ко мне, я стала разворачивать свой плакат, а вот эта группа мужчин начала быстро переходить дорогу ко мне. Они блокировали меня и мой плакат и развернули свои растяжки с триколором. Когда я пыталась свой плакат поднять выше, на меня напал мужчина в коричневой рубашке, стал вырывать плакат, порвал его, закрутил руки за спину. Всё это произошло буквально на несколько секунд, кортеж проехал, мужчина меня отпустил, и они скрылись. Я никак не думала, что ко мне применят физическую силу, — продолжает Татьяна.
Со слов женщины, всё это время рядом находились сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на то, что напали на женщину. Более того, Татьяну пытались задержать.
— Сотрудники полиции стояли в нескольких метрах, наблюдали за этой картиной и никакого противодействия этому беспределу не оказали. А потом подошли ко мне и сказали, что меня задерживают за то, что я нарушила Правила дорожного движения. Может, во время суматохи, когда меня толкали, я заступила на проезжую часть? — удивляется женщина.
Рядом оказался подполковник ГИБДД, который вызвал патруль, доказали, что женщина ничего не нарушила. Однако от развернувшихся событий Татьяне стало плохо, ей вызвали скорую.
— Я такой стресс перенесла, у меня давление подскочило, мне подполковник вызвал скорую помощь. У меня давление было 150. Зафиксировали покраснения на руке, у меня быстро стал синяк проявляться, так как кожа нежная, — рассказала 76.RU Татьяна Шамина.
В тот же день женщина написала заявление в Кировский РОВД, где получила направление на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать проявившиеся на руках синяки.
В УМВД по Ярославской области ситуацию комментировать отказались.
Во время визита министра это был не единственный случай с пикетчиками. У депутата муниципалитета Евгении Овод украли плакат «Оптимизация = захоронение медицины».