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Во время визита Вероники Скворцовой в Ярославль на пикетчика напала толпа мужчин с флагами России

Женщине скрутили руки, когда она пыталась развернуть плакат перед министром здравоохранения

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Синяк Татьяны Шаминой спустя четыре дня, как ей скрутили руки

Фото: Татьяна Шамина / Facebook.com

Визит министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Ярославль завершился два дня назад, а последствия остались. С заявлением в полицию после визита министра обратилась активистка Татьяна Шамина, которая в тот день пыталась выйти с одиночным пикетом. Женщина хотела развернуть плакат, стоя на обочине дороги, по которой проехал кортеж с министром к строящемуся зданию отделения онкологической больницы. 

— Я ждала, когда проедет кортеж, на перекрёстке проспекта Октября и улицы Чехова. На противоположной стороне дороги стояли мужчины с флагами России в руках, — рассказывает Татьяна Шамина.

Мы вели трансляцию с визита министра, её действительно встречала толпа неизвестных с флагами.

Толпа с флагами пыталась отвлечь внимание от пикетчиков

Толпа с флагами пыталась отвлечь внимание от пикетчиков

— Когда кортеж министра стал приближаться ко мне, я стала разворачивать свой плакат, а вот эта группа мужчин начала быстро переходить дорогу ко мне. Они блокировали меня и мой плакат и развернули свои растяжки с триколором. Когда я пыталась свой плакат поднять выше, на меня напал мужчина в коричневой рубашке, стал вырывать плакат, порвал его, закрутил руки за спину. Всё это произошло буквально на несколько секунд, кортеж проехал, мужчина меня отпустил, и они скрылись. Я никак не думала, что ко мне применят физическую силу, — продолжает Татьяна. 

Со слов женщины, всё это время рядом находились сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на то, что напали на женщину. Более того, Татьяну пытались задержать. 

— Сотрудники полиции стояли в нескольких метрах, наблюдали за этой картиной и никакого противодействия этому беспределу не оказали. А потом подошли ко мне и сказали, что меня задерживают за то, что я нарушила Правила дорожного движения. Может, во время суматохи, когда меня толкали, я заступила на проезжую часть? — удивляется женщина. 

Рядом оказался подполковник ГИБДД, который вызвал патруль, доказали, что женщина ничего не нарушила. Однако от развернувшихся событий Татьяне стало плохо, ей вызвали скорую.

— Я такой стресс перенесла, у меня давление подскочило, мне подполковник вызвал скорую помощь. У меня давление было 150. Зафиксировали покраснения на руке, у меня быстро стал синяк проявляться, так как кожа нежная, — рассказала 76.RU Татьяна Шамина. 

В тот же день женщина написала заявление в Кировский РОВД, где получила направление на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать проявившиеся на руках синяки. 

В УМВД по Ярославской области ситуацию комментировать отказались. 

Во время визита министра это был не единственный случай с пикетчиками. У депутата муниципалитета Евгении Овод украли плакат «Оптимизация = захоронение медицины».

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КОММЕНТАРИИ (5)

ярославец
19 июл 2019 в 15:13

О пригожинские титушки уже и до Ярославля добрались.У них наверное квота-каждому министру-вруну по десятку боевиков от друга-повара.И приказ местным околоточным-если что защитить.

19 июл 2019 в 14:43

Охранка буржуазных либералов на марше. А вот если этим мужикам, которые плакатики вырывали, накостылять по шее, полиция тут же бы автозаки развернула?

Иван
19 июл 2019 в 16:04

Махровый СССР - борьба с диссидентами. Опять же никакой гласности. Все крупные предприятия в Ростехе (т.е. у государства). Незаметно вернулись в 1989 год. Жаль тех, кто вырывал плакаты: уровень развития - за зарплату перегрызть горло по приказу.