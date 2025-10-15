НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
Что с платными парковками
На Соколе сдали новый дом
Как изменят облик Стрелки
«Умные решения» в недвижимости
Сломала нос в автобусе
Хартли VS Никитин
Как изменится погода
Ищут землю под новое кладбище
Чем живет рынок, проданный частнику
Зарплаты учителей
Происшествия Из Абхазии в Ярославль доставили тело туриста, который умер в горах

Из Абхазии в Ярославль доставили тело туриста, который умер в горах

13 октября в городе прошли похороны

433
Сотрудники МЧС помогли спустить погибшего из горной местности | Источник: МЧС Республики АбхазииСотрудники МЧС помогли спустить погибшего из горной местности | Источник: МЧС Республики Абхазии

Сотрудники МЧС помогли спустить погибшего из горной местности

Источник:

МЧС Республики Абхазии

В Ярославле похоронили туриста Дмитрия Букина, который скончался в горах Абхазии. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве туризма республики.

«На этапе проверки данных обстоятельств Министерство туризма РА было и остается на связи с родственниками Букина. Было сделано все возможное, совместно с Министерством обороны и МЧС РА, также Минздравом РА организовали вывоз тела на территорию РФ. Семья искренне благодарит все содействующие структуры», — сообщили редакции в министерстве.

Тело транспортировали в Ярославль 11 октября. Похороны прошли в понедельник, 13 октября.

О трагедии стало известно 7 октября. По информации абхазского МЧС, 56-летний турист с группой отправился в пешее путешествие вблизи горы Хыпста в Гудаутском районе. Ранним утром ему стало плохо, он скончался. Тело туриста из Ярославля транспортировали в сухумский морг с помощью вертолета Минобороны Абхазии. После трагедии была организована проверка.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Букина.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Абхазия Пеший туризм Путешественник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление