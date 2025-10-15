Из Абхазии в Ярославль доставили тело туриста, который умер в горах

Сотрудники МЧС помогли спустить погибшего из горной местности Источник: МЧС Республики Абхазии

В Ярославле похоронили туриста Дмитрия Букина, который скончался в горах Абхазии. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве туризма республики.

«На этапе проверки данных обстоятельств Министерство туризма РА было и остается на связи с родственниками Букина. Было сделано все возможное, совместно с Министерством обороны и МЧС РА, также Минздравом РА организовали вывоз тела на территорию РФ. Семья искренне благодарит все содействующие структуры», — сообщили редакции в министерстве.

Тело транспортировали в Ярославль 11 октября. Похороны прошли в понедельник, 13 октября.

О трагедии стало известно 7 октября. По информации абхазского МЧС, 56-летний турист с группой отправился в пешее путешествие вблизи горы Хыпста в Гудаутском районе. Ранним утром ему стало плохо, он скончался. Тело туриста из Ярославля транспортировали в сухумский морг с помощью вертолета Минобороны Абхазии. После трагедии была организована проверка.