НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

штиль.

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Проблема с транспортом
Афиша на октябрь
Плиты на путях
Построят гостиницу
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Сэкономить время и нервы на врачах
Происшествия Умерла Ассоль из «Алых парусов» и голос множества мультфильмов Нина Гуляева

Умерла Ассоль из «Алых парусов» и голос множества мультфильмов Нина Гуляева

Актрисе было 94 года

356
На сцену МХТ актриса впервые вышла 70 лет назад | Источник: Музей МХАТ / TelegramНа сцену МХТ актриса впервые вышла 70 лет назад | Источник: Музей МХАТ / Telegram

На сцену МХТ актриса впервые вышла 70 лет назад

Источник:

Музей МХАТ / Telegram

Умерла народная артистка России Нина Гуляева. Ей было 94 года. О смерти актрисы сообщила пресс-служба театра МХТ им. Чехова.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — говорится в сообщении Telegram-канала театра.

На сцене Московского художественного театра актриса впервые начала выступать более 70 лет назад. Тогда она была еще студенткой Школы-студии МХАТ играла Сережу в «Анне Карениной» (12+), а в 1954-м вступила в труппу театра.

В основном Гуляева запомнилась зрителям по звонким и задорным ролям. Например, роль Суок в спектакле «Три толстяка» (6+) 1961 года, по словам критиков, Гуляева «изображала с блеском и точностью». Еще актриса исполняла трагедийные образы и играла лирических героинь.

За роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» (12+) по роману Валентина Распутина Гуляева в 1978 году получила госпремию. За свою творческую карьеру актриса сыграла более 60 ролей. В кино Гуляева снималась редко, так как очень любила сцену.

Одними из ее последних спектаклей были «Белые ночи» (12+) в МХТ и «Дядя Ваня» (16+) в Театре Наций.

Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени сообщат дополнительно.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Актриса Смерть МХТ имени Чехова
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление