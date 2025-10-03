Умерла Ассоль из «Алых парусов» и голос множества мультфильмов Нина Гуляева

На сцену МХТ актриса впервые вышла 70 лет назад Источник: Музей МХАТ / Telegram

Умерла народная артистка России Нина Гуляева. Ей было 94 года. О смерти актрисы сообщила пресс-служба театра МХТ им. Чехова.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины художественного театра. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас», — говорится в сообщении Telegram-канала театра.

На сцене Московского художественного театра актриса впервые начала выступать более 70 лет назад. Тогда она была еще студенткой Школы-студии МХАТ играла Сережу в «Анне Карениной» (12+), а в 1954-м вступила в труппу театра.

В основном Гуляева запомнилась зрителям по звонким и задорным ролям. Например, роль Суок в спектакле «Три толстяка» (6+) 1961 года, по словам критиков, Гуляева «изображала с блеском и точностью». Еще актриса исполняла трагедийные образы и играла лирических героинь.

За роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» (12+) по роману Валентина Распутина Гуляева в 1978 году получила госпремию. За свою творческую карьеру актриса сыграла более 60 ролей. В кино Гуляева снималась редко, так как очень любила сцену.

Одними из ее последних спектаклей были «Белые ночи» (12+) в МХТ и «Дядя Ваня» (16+) в Театре Наций.