Пожар на Электрозаводе: площадь увеличиваются, данные о спасшихся и пострадавших — онлайн

Вечером в субботу, 8 февраля, в Москве в здании Электрозавода произошел крупный пожар. По данным АГН «Москва», в помещениях были заблокированы люди.
Как пишет SHOT, горит здание, в котором сейчас располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия. На третьем этаже были заблокированы около 30 человек.
Вот еще несколько оперативных кадров с места происшествия от нашего корреспондента.
Что находится в Электрозаводе
Готическое здание Московского электролампового завода было построено в 1916 году. Большая часть производственных помещений сейчас занята офисами, различными мастерскими и фотостудиями.
С начала 2010-х комплекс бывшего завода стал превращаться в «хипстерский кластер». MSK1.RU подробно рассказывает, что там находится сейчас.
По предварительным данным, людей в горящем здании бывшего московского Электрозавода не осталось, сообщили ТАСС оперативные службы.
По факту пожара на Электрозаводе СК по Москве возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
— Количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, — рассказали в СК.
Кадры с места происшествия в объективе фотокорреспондента MSK1.RU.
Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд. В его составе цистерны со 120 тоннами воды и четырьмя тоннами пенообразователя, уточнили в пресс-службе МЖД.
Что сейчас происходит на Электрозаводе: эфир
В прямом эфире показываем, что сейчас творится на Электрозаводе, где произошел пожар. А люди были вынуждены выбивать окна и двери, пытаясь выбраться.
Рассказываем, что известно к этому часу о ЧП.
В горящем здании Электрозавода могут быть отрезаны от эвакуационных выходов около 70 человек, сообщил корреспондент телеканала «Россия-24».
До 800 квадратных метров увеличилась площадь пожара на востоке Москвы, пострадали пять человек, сообщили ТАСС оперативные службы.
Корреспондент MSK1.RU находится на месте происшествия. Показываем, что сейчас там происходит.
— Приняли решение выводить ребят из нашего класса, — рассказал MSK1.RU очевидец. — Задымление усиливалось. У нас проходила фотосессия на пятом этаже. На всех этажах было сильное задымление. От дыма сильно першило в горле.
На месте работают оперативные службы. Пожарные разворачивают шланги, чтобы продолжить тушение.
Что могло стать причиной пожар?
Неисправность электропроводки или перегруз сети могли привести к пожару в здании бывшего Электрозавода в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы выросла до 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Что известно о здании, где произошел пожар
В здании Электрозавода находились различные предприятия. Оно было построено в 1914–1917 годах. Помимо Московского электролампового завода (МЭЛЗ), там работали завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1), Московский прожекторный завод и Московский трансформаторный завод.
Позднее в здании производили фотоэлектронные, электронно-оптические приборы, электронно-лучевые трубки, в том числе для цветных ТВ.
В 2007 году Электрозавод перенес свое производство в Зеленоград и Уфу, потом и трансформаторный завод частично переехал из него, рассказывает специалист по исторической урбанистике.
С поздних 2000-х помещения в комплексе сдаются под офисы. Мы публиковали репортаж с Электрозавода.