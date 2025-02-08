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Происшествия Пожар на Электрозаводе: площадь увеличиваются, данные о спасшихся и пострадавших — онлайн

Пожар на Электрозаводе: площадь увеличиваются, данные о спасшихся и пострадавших — онлайн

Рассказываем, что известно о ЧП

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6 комментариев

Вечером в субботу, 8 февраля, в Москве в здании Электрозавода произошел крупный пожар. По данным АГН «Москва», в помещениях были заблокированы люди.

Как пишет SHOT, горит здание, в котором сейчас располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия. На третьем этаже были заблокированы около 30 человек.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

Звоните+7 982 630 3102
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Анна Голубницкая

Вот еще несколько оперативных кадров с места происшествия от нашего корреспондента.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Здание заволокло дымом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗдание заволокло дымом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Здание заволокло дымом

Источник:
Стекла на этаже, где произошел пожар, выбиты | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтекла на этаже, где произошел пожар, выбиты | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стекла на этаже, где произошел пожар, выбиты

Источник:
В ход пошли кислородные баллоны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ ход пошли кислородные баллоны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ход пошли кислородные баллоны

Источник:
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Виктория Чулюкина

Что находится в Электрозаводе

Готическое здание Московского электролампового завода было построено в 1916 году. Большая часть производственных помещений сейчас занята офисами, различными мастерскими и фотостудиями.

С начала 2010-х комплекс бывшего завода стал превращаться в «хипстерский кластер». MSK1.RU подробно рассказывает, что там находится сейчас.

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Вера Борисова

По предварительным данным, людей в горящем здании бывшего московского Электрозавода не осталось, сообщили ТАСС оперативные службы.

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Вера Борисова

По факту пожара на Электрозаводе СК по Москве возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, — рассказали в СК.

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Вера Борисова

Кадры с места происшествия в объективе фотокорреспондента MSK1.RU.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+1
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Вера Борисова

Для помощи в тушении пожара в здании московского Электрозавода направлен пожарный поезд. В его составе цистерны со 120 тоннами воды и четырьмя тоннами пенообразователя, уточнили в пресс-службе МЖД.

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Вера Борисова

Что сейчас происходит на Электрозаводе: эфир

В прямом эфире показываем, что сейчас творится на Электрозаводе, где произошел пожар. А люди были вынуждены выбивать окна и двери, пытаясь выбраться.

Источник:
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Вера Борисова

Рассказываем, что известно к этому часу о ЧП.

Источник:
Обсудить
Вера Борисова

В горящем здании Электрозавода могут быть отрезаны от эвакуационных выходов около 70 человек, сообщил корреспондент телеканала «Россия-24».

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Вера Борисова

До 800 квадратных метров увеличилась площадь пожара на востоке Москвы, пострадали пять человек, сообщили ТАСС оперативные службы.

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Вера Борисова

Корреспондент MSK1.RU находится на месте происшествия. Показываем, что сейчас там происходит.

Источник:

— Приняли решение выводить ребят из нашего класса, — рассказал MSK1.RU очевидец. — Задымление усиливалось. У нас проходила фотосессия на пятом этаже. На всех этажах было сильное задымление. От дыма сильно першило в горле.

Источник:

На месте работают оперативные службы. Пожарные разворачивают шланги, чтобы продолжить тушение.

Источник:
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Вера Борисова

Что могло стать причиной пожар?

Неисправность электропроводки или перегруз сети могли привести к пожару в здании бывшего Электрозавода в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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Вера Борисова

Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы выросла до 300 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Вера Борисова

Что известно о здании, где произошел пожар

В здании Электрозавода находились различные предприятия. Оно было построено в 1914–1917 годах. Помимо Московского электролампового завода (МЭЛЗ), там работали завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1), Московский прожекторный завод и Московский трансформаторный завод.

Позднее в здании производили фотоэлектронные, электронно-оптические приборы, электронно-лучевые трубки, в том числе для цветных ТВ.

В 2007 году Электрозавод перенес свое производство в Зеленоград и Уфу, потом и трансформаторный завод частично переехал из него, рассказывает специалист по исторической урбанистике.

С поздних 2000-х помещения в комплексе сдаются под офисы. Мы публиковали репортаж с Электрозавода.

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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Видать зажигательные танцы!
Гость
2 часа
А что на электрозаводе делает фитнес и танцевальная студия? Еще бы стрип бар там открыли
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