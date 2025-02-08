Пожар на Электрозаводе: площадь увеличиваются, данные о спасшихся и пострадавших — онлайн

В здании Электрозавода находились различные предприятия. Оно было построено в 1914–1917 годах. Помимо Московского электролампового завода (МЭЛЗ), там работали завод автотракторного электрооборудования (АТЭ-1), Московский прожекторный завод и Московский трансформаторный завод.

Позднее в здании производили фотоэлектронные, электронно-оптические приборы, электронно-лучевые трубки, в том числе для цветных ТВ.

В 2007 году Электрозавод перенес свое производство в Зеленоград и Уфу, потом и трансформаторный завод частично переехал из него, рассказывает специалист по исторической урбанистике.

С поздних 2000-х помещения в комплексе сдаются под офисы. Мы публиковали репортаж с Электрозавода.