«Всё сделано из старья». Северянка своими руками восстановила столетний дом — только посмотрите, что получилось

Северянка показала свой дом изнутри Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Старинный бабушкин дом в деревне Белая Слуда десять лет стоял пустым. Приезжая сюда на лето, северодвинка Ирина Копылова всё мечтала его отремонтировать. И в один момент она все-таки решилась. Можно было бы выбросить старый хлам, сделать евроремонт, но Ирина выбрала другой путь — ей захотелось оставить дом таким, каким его помнили шесть поколений семьи.

Корреспонденты 29.RU поговорили с Ириной о том, как вернуть жизнь заброшенной избе, зачем беречь прялки и печь и как понять, что старый дом вас принял, как своего.

Старая деревянная изба получила новую жизнь Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Большая Слудка (Белая Слуда) — деревня в Красноборском районе Архангельской области. Этот небольшой населенный пункт очень дорог сердцу Ирины Копыловой. Здесь выросли ее родители и она сама: ходила с родственниками на сенокос, слушала старинные предания, ела бабушкины пироги.

Потом бабушка умерла и дом опустел — стоял почти заброшенным 10 лет. А в 2018 году Ирина решила восстановить его.

По словам северянки, этой избе более сотни лет. Основу жилища заложил еще ее прапрадед: огромные бревна лиственницы сохранились по сей день. Последний раз дом реконструировали в 1970-х.

Дом продавать нельзя, это мне папа мой сказал. Но у меня даже мыслей никогда не было дом продавать. Я считаю, это и нельзя, если это такое родовое гнездо, мне кажется, даже грех какой-то. Ирина Копылова

«Дом тебя принял»

Несколько лет подряд Ирина приезжала в Белую Слуду и благоустраивала придомовую территорию. Чего в отпуске сидеть в городе, когда пустует бабушкин дом, рассуждала она.

— Старые дома, они принимают только, мне кажется, своих родных, — говорит Ирина.— Как только покрасила, побелила окна с уличной стороны, дом словно повеселел, заулыбался. Мне мама сказала: «Дом тебя принял». То есть реально чувствуешь, как будто у дома есть своя душа, особенно у старых домов.

Ирине 51 год, она работающая пенсионерка. Была учителем, трудилась в издательстве. Она с детства любит оформлять пространства, даже когда-то давно прошла курсы по дизайну интерьера. Северянка признается, что эти знания отчасти помогли ей в преображении дома. А еще поддержал муж — он при ремонте взял на себя тяжелую работу.

Работы внутри избы начались с печек. Например, русскую — «достопримечательность дома» — Ирина покрыла акриловым огнеупорным лаком и задекорировала.

Эту красавицу еще не топили Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Внешний вид гостиной определили обои, которые давно лежали без дела, рассказывает Ирина. Как только их наклеили, стало ясно: комната будет нежной, с ретродеталями в стиле прованс.

Зал — ну просто маленькая Франция Источник: Ирина Копылова / Личный архив Каждая деталь — на своем месте Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Раньше было принято зонировать пространство занавесками. Но Ирина решила отказаться от этого решения в пользу простора и света.

— Утром просыпаешься — даже не передать словами, как там здорово, — улыбается женщина. — Вот этот утренний свет, вся комната светлая, просыпаешься — такой релакс, ни с чем не сравнимый.

Кухня получилась яркой: отреставрированный своими руками бирюзовый шкаф, занавески с орнаментом на окне и печи, половики, расписная посуда и сухоцветы.

Так выглядит кухня Источник: Ирина Копылова / Личный архив В шкафу «живут» винтажные сервизы Источник: Ирина Копылова / Личный архив

— Целый год вынашиваю идеи, что-то покупаю, что-то придумываю. Помню, как в первый раз занялась декором: научилась плести из бумажной лозы, сплела короб, разные вазочки, шкатулки. Всё это сложила в машину — помню, забила ее под завязку — и увезла туда, — рассказывает хозяйка старого дома.

Спасти реликвию от свалки

Ирина уверена: душа дома — в старинных вещах, которые хранят историю и атмосферу прошлого.

— Это разная утварь какая-то… Самовар, например, старинный стоит. Домотканый сарафан моей бабушки — она сама его ткала, красила, носила. И до сих пор краски не поблекли, — рассказывает Ирина.

Мебель тоже сохранилась: резные белые стулья прадеда, старенький столик, тумбы. Многие предметы даже бабушка уже не использовала, они просто лежали, забытые всеми. Ирина находила их и возвращала к жизни.

Старинный сундук Ирина стала использовать вместо шкафа для хранения одеял и подушек.

На веранде стоит железная кровать, тоже спасенная от свалки.

— Папа вспоминал, как малышом на ней прыгал. Ее уже хотели выбросить, а я не дала. Папа даже крючок для балдахина сам сварил — поучаствовал в оформлении, — улыбается Ирина.

На этой кровати еще ребенком прыгал папа Ирины Источник: Ирина Копылова / Личный архив За этим столом сидел прадед Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Старинное зеркало женщина помнит с детства — оно всегда стояло в бабушкином доме. За десятилетия менялся только цвет рамы: сначала черный, потом коричневый, теперь белый. Кто и когда купил его, в семье уже не помнят.

— Для меня это зеркало особенное: в него, возможно, смотрелось не одно поколение нашей семьи. В этом есть что-то сакральное — будто зеркало хранит память о моих предках. Да, на нем есть небольшие сколы, но оно продолжает служить. Люди уходят, а зеркало остается — как свидетель жизни нескольких поколений, — рассуждает хозяйка.

Прялки расписывала сама. На этой — ракульская роспись Источник: Ирина Копылова / Личный архив А на этой — уфтюжская Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Во время ремонта веранды, когда поднимали дом и меняли сгнившие бревна, из земли достали вкопанные столбы и старые железные детали. Отец Ирины предположил, что когда-то давным-давно рядом стояла конюшня или кузница. Все находки Ирина аккуратно сохранила на всякий случай.

Хозяйка бережет старые сундуки, короба, инструменты. В коллекции северянки есть две прялки: одна бабушкина с настоящим старым веретеном, а вторая — более современная. Все они хранят историю семьи и украшают дом.

При этом именно старинные вещи помогли Ирине заметно сэкономить на ремонте: мебель покупать не пришлось.

— Я использовала всё старое, что только было. Казалось бы, вещи уже ненужные, чуть ли не на выброс. Например, шкаф: его уже собирались вынести, а я сказала: нет, я вижу, что из него можно сделать что-то интересное. Вот и получился такой диванчик, казалось бы, из ничего, — рассказывает наша собеседница.

Старый потертый кухонный шкаф тоже обрел вторую жизнь. Ирина покрасила его в тот же цвет, что и буфет, нанесла похожий узор — и предмет сразу стал частью продуманного интерьера.

Основные расходы, признается она, ушли на краску, инструменты, люстры и текстиль. Всё остальное старалась сделать сама, даже сшила шторы и сплела декор из ротанга.

Самое худшее — это попытаться «осовременить»

Когда Ирина Копылова рассказала историю преображения дома в интернете, заметила отклик от других пользователей: одни показывали свои дома и прялки, другие спрашивали совета по реставрации мебели.

— И как-то на душе радостно, что у нас люди всё-таки не бросают дома, а их пытаются сохранить.

Вот это радует, потому что я вообще очень болею за русскую деревню. Мне больно видеть, как умирают наши деревни, и дома вот эти старые пропадают. Ирина Копылова

Однако многие всё же не чувствуют ценности старинных предметов и помещений, считает жительница Северодвинска.

Ирина Копылова уверена: почти из любой старой избы можно сделать дом мечты, если не спешить и сначала честно ответить себе на вопрос «Зачем?». Для отдыха на выходных, для летней жизни, для приема гостей или для всего сразу — от этого решения зависит всё остальное.

— Первым делом дом нужно оценить таким, какой он есть, — говорит Ирина. — В каком он состоянии, что в нем сохранилось, а что уже потеряно. И только потом решать, что именно вы хотите с ним сделать.

По ее словам, старые деревянные стены — не проблема, а большое преимущество. Если брус не окрашен и не заклеен, лучше по возможности сохранить его открытым.

— Мне самой очень нравится, когда видна древесина. В крайнем случае можно аккуратно побелить или слегка покрасить, но так, чтобы текстура осталась. Самое худшее — это попытаться «осовременить» избу гипсокартоном. Он всё портит: убивает атмосферу и делает дом безликим, — считает северянка.

Важно не переусердствовать с декором. «Ляпистость» — еще одна частая ошибка, говорит Ирина. Не стоит навешивать в доме всё и сразу, даже если вещи сами по себе красивые.

— Лучше выбрать два основных цвета, максимум три, и держаться их. Вот у меня на кухне получились бордовый и зеленый. Да, обои там пестрые, но это было осознанное решение — других материалов тогда просто не было. Я использовала то, что имелось, но постаралась вписать это аккуратно и уместно.

Ирина советует не пугаться отсутствия бюджета и не думать сразу о покупках. Иногда нужные вещи уже есть — просто лежат не на виду.

— Загляните в кладовку, на чердак, в сарай, на сеновал или в подвал. Очень часто там находятся старые предметы быта, которые можно приспособить: где-то подкрутить, где-то подкрасить, что-то пристроить или переделать.

Декорированный сундук с декупажем и старинный туесок прабабушки Источник: Ирина Копылова / Личный архив

По словам Ирины Копыловой, главный ресурс в таком доме — фантазия. А если кажется, что идей не хватает, на помощь приходит интернет.

— Сейчас столько примеров: как люди сами декорируют, красят, шьют, рисуют. Это делают не профессиональные дизайнеры — обычные люди, и у них отлично получается. Можно подсмотреть сочетания цветов, приемы, идеи и адаптировать под себя.

— Если вы выбрали направление, его нужно придерживаться. Не разрывать дом на куски разными решениями. Лучше меньше, проще, но цельно. Тогда даже старая изба начинает выглядеть как настоящий дом, а не набор случайных вещей.

Сохранить родовое гнездо

Мысли о том, чтобы превратить дом в музей или туристическое пространство, у Ирины Копыловой возникали не раз. Но для этого нужно жить в деревне постоянно и полностью посвятить себя этому делу. Пока работа в Северодвинске такой возможности не дает.

— Цель сейчас — жить летом в этом доме, отдыхать. И у меня-то, конечно, мечта вообще как бы сохранить это родовое гнездо для будущих своих потомков, следующих поколений, чтобы мои дети туда приезжали. И сделать семейный такой музей небольшой, потому что, в принципе, достаточно экспонатов, которые можно было бы сохранить и показать, — говорит Ирина Копылова.

Летом Ирина собирается заняться ремонтом печной трубы и крыши. В недостроенной комнате ждут реставрации уже отполированные шкаф и большая тумба.

Есть теплая, почти символическая мечта — растопить русскую печь и приготовить в ней пироги из детства: шаньги и преснецы.

Когда-то в этой печи готовила еду бабушка Ирины Источник: Ирина Копылова / Личный архив

Работы хватает и снаружи. В задней части дома когда-то находился взвоз на поветь, внизу держали скот. Постройки частично сохранились, но бревна в основании за годы подгнили. Ирина планирует аккуратно разобрать и обновить этот участок, сохранив его безопасным и пригодным для использования.

— Вот и крышу перекрыть хочется, и забор поставить, и нормальные окна поменять на пластиковые всё-таки, чтобы тепло было, чтобы можно было и зимой приезжать. В общем, планов-то много. Лишь бы хватило у меня времени, здоровья, сил. Ну и средств, естественно, — говорит Ирина.