Приехавших из-за границы придется госпитализировать: все меры защиты от завоза смертельной болезни

Необходимо готовиться к возможному завозу лихорадки Эбола в Россию. Какие меры следует предпринять, рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Это готовность первичной медицинской сети, которая должна быть проинформирована, начиная от медпункта, который находится в аэропорту, и заканчивая медицинскими учреждениями», — сказал Онищенко.

По словам эпидемиолога, любого человека, который имеет в анамнезе поездку в неблагополучный регион, нужно немедленно госпитализировать. Это касается всех, кто прибыл из стран Африки, где зафиксирована вспышка.

«Контроль на границе нужен, но он ничего не дает. Мы должны заниматься вопросом охраны границ и территорий. Что такое охрана территории? Это не с автоматами должны бегать по улицам Москвы, отлавливать подозрительных», — добавил Онищенко.

Эпидемиолог также назвал бесполезной мерой дистанционную проверку температуры при въезде в страну. По его словам, такая процедура лишь создает видимость контроля, но реальной защиты не обеспечивает.

«А просто мерить дистанционно температуру, когда человек выходит из самолета, — это красиво, убедительно звучит, но это бесполезная мера», — подытожил академик.