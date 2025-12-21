Хотите выглядеть моложе ровесниц? 3 упражнения для мгновенной подтяжки овала лица

Первые результаты вы увидите практически сразу — лицо посвежеет Источник: Freepik

Время никого не щадит — щеки обвисают, теряется четкость линии подбородка и нижней челюсти, появляются брыли. Косметология и пластическая хирургия уже давно знают, что с этим делать. Но если к радикальным вмешательствам вы не готовы, есть и более щадящие способы вернуть себе молодость — специальные упражнения, основанные на принципах кинезиологии и миофасциального релиза, способны дать видимый результат сразу после выполнения.

Косметолог, остеотерапевт и тренер фейспластики Людмила Елисавецкая поделилась техникой их выполнения с «Доктором Питером».

Упражнение 1. Расслабление платизмы

Подбородочно-шейная мышца (платизма) — это главный каркас нижней трети лица. С возрастом она ослабевает и провисает, появляется так называемая «индюшачья шея». Расслабляя платизму, можно вернуть четкость овалу лица, разгладить шею, подтянуть брыли и избавиться от морщин марионетки. Упражнение можно выполнять каждый день.

Исходное положение сидя или стоя;

кончиками пальцев плотно зафиксируйте подключичную зону в области плеча;

оттяните голову в противоположную сторону, создав натяжение между пальцами и нижней челюстью/ухом;

вращайте головой, поочередно расслабляя и натягивая напряжение;

так проработайте всю ключицу и грудину.

Выполняйте упражнение 1–3 минуты на каждую сторону.

Упражнение 2. Лимфодренажный массаж для скул

Отечность — частый спутник возрастных изменений. Улучшение лимфотока мгновенно делает контуры лица четче.

Нанесите на лицо крем или сыворотку;

костяшками сжатых в кулак пальцев 10 раз проведите от центра подбородка к мочкам ушей;

подушечками средних пальцев пройдитесь от крыльев носа к вискам — тоже 10 раз;

легко постучите кончиками пальцев по зоне скул.

Упражнение 3. Фасциальный лифтинг для жевательных мышц

Спазмированные жевательные мышцы визуально утяжеляют лицо, а их расслабление мгновенно подтягивает овал.

Найдите жевательные мышцы — их легко нащупать, когда сжимаете челюсти;

разминайте мышцы — делайте круговые движения большими пальцами 30 секунд;

сделайте легкую растяжку: откройте рот, положите два пальца над косточкой нижней челюсти в месте крепления жевательной мышцы и мягко потяните челюсть вниз, открывая рот. Продержите рот открытым 15 секунд. Повторите 3 раза.

Почему это работает

Лицо — это 43 мышцы, объединенные в единую фасциальную сеть. Упражнения работают по трем направлениям:

укрепление ослабленных мышц (платизмы);

расслабление спазмированных зон (жевательные мышцы);

улучшение микроциркуляции (лимфодренаж).

Важно: выполняйте упражнения плавно, без боли. Главное — делать их регулярно, можно даже 1-2 раза в день. И ни в коем случае не занимайтесь гимнастикой для лица и массажем, если на коже идет воспалительный процесс.

«Вы заметите мгновенный эффект — уменьшение отечности, легкое ощущение лифтинга. При регулярном выполнении в течение 2–3 недель — стабильное улучшение контуров лица, уменьшение выраженности носогубных складок, профилактика образования брылей, — говорит эксперт. — Такие естественные методы коррекции и правда могут быть эффективными».

Кстати

Один из лучших способов борьбы с морщинами изнутри, то есть с помощью питания, — это есть миндаль. Ученые выяснили, что этот орех помогает снизить выраженность морщин, выравнивает тон кожи и уменьшает пигментацию. Достаточно съедать всего 60 граммов миндаля в день — от такого количества вы не поправитесь, а коже изменения в рационе пойдут на пользу.