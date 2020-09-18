Подробности убийства в Рыбинске и COVID в школах: что случилось в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья!
Мы собрали для вас топ новостей, которые произошли в Ярославской области за сутки. Короткий дайджест:
- в Ярославле на карантин по коронавирусу ушли ведущие специалисты сферы здравоохранения региона. Это случилось после того, как все они приняли участие в эфире «Радио России. Ярославль» в программе «Здорово живешь»;
- в Ярославле всех сотрудников мэрии эвакуировали из административного здания на Андропова, 6. Как сообщил источник 76.RU, поступило сообщение об угрозе взрыва. Позже поступили сообщения о минировании судов и муниципалитета;
- Ярославская область стоит на пороге второй волны коронавируса. Среднесуточное число заболевших с начала сентября выросло: на 17 сентября пришли ещё 46 положительных результатов, подтверждающих COVID-19 у пациентов;
- губернатор Ярославской области назначил вознаграждение за информацию о местоположении Виталия Молчанова, который изнасиловал и расчленил девочек-сестёр в Рыбинске. Позже появилось видео, на котором убийца девочек выходит из своего подъезда. Также стало известно, что подозреваемый сидел за подобное преступление;
- по данным департамента образования Ярославской области, на 17 сентября в регионе зарегистрировано уже 24 школы, где выявлены случаи коронавируса. Это на шесть учреждений больше, чем было сутками раньше;
- жильцы соседнего от взорвавшегося дома написали открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с призывом о помощи. Люди возмущены, что им не меняют окна;
- сегодня, 17 сентября, не состоится хоккейный матч № 72 регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ярославским «Локомотивом». Виной тому коронавирус.