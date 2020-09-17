Эвакуация в мэрии Ярославля: всех чиновников вывели на улицу

В Ярославле всех сотрудников мэрии эвакуировали из административного здания на Андропова, 6. Как сообщил источник 76.RU, поступило сообщение об угрозе взрыва.



— Всех, кто находился в здании мэрии, вывели на улицу, — сообщают очевидцы. — На место приехали полицейские, спасатели и медики. В здание никого, кроме спецслужб, не пускают.



В мэрии и в правоохранительных органах пока происходящее не комментируют. Мы следим за происходящим в режиме реального времени.

