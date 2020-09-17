17 сентября четверг
СЕЙЧАС +17°С
usd 74.93
eur 88.86
СрочноПолмиллиона - за убийцу девочек

Перекрыли проезд: в Ярославле эвакуировали мэрию, муниципалитет и суды. Онлайн-трансляция

Следим за происходящим в режиме онлайн

3 232
18Обсудить

Поделиться

Всех, кто находился в мэрии и муниципалитете, вывели на улицу

Всех, кто находился в мэрии и муниципалитете, вывели на улицу

В Ярославле эвакуировали мэрию и муниципалитет: онлайн-трансляция

В Ярославле эвакуировали административное здание на Андропова, 6, где находятся мэрия и муниципалитет города. Сообщения о минировании пришли также в суды.

Следим за происходящим в режиме реального времени. Онлайн-трансляция обновляется.

Михаил Контуев

Эвакуации по всей стране

Волна эвакуаций покатилась по всей России. В частности, в СМИ появилась информация про сообщения о минировании зданий, пришедшие в суды Санкт-Петербурга, Уфы, Самары.

Михаил Контуев

Эвакуация в судах

Также стало известно, что на адреса электронной почты Кировского, Заволжского, Дзержинского районных судов Ярославля поступили сообщения о том, что они заминированы.

— Заволжский и Дзержинский суды эвакуировали и осмотрели, опасных объектов там обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе суда. — Продолжается проверка здания Кировского суда.

Михаил Контуев

Перекрыли проезд

Теперь не только прохожих просят обходить здание по другой стороне улицы, но и, как сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева, по улице Нахимсона перекрыли проезд для транспорта.

Михаил Контуев

Очевидцы сообщают, что охрана здания усилилась:

— У входа в здание мэрии стоит машина МВД, прохожих пускают проходить только по другой стороне улицы. По углам здания стоят мужчины в касках.

Михаил Контуев

Официально о минировании

Мэрия Ярославля опубликовала официальное сообщение о происходящем:

— Несколько минут назад в здание мэрии Ярославля приехали кинологи с собаками, которые обследуют здание на предмет наличия взрывчатых веществ. Сотрудники мэрии, эвакуированные из здания более часа назад, продолжают ждать на улице. По предварительной информации, в мэрию поступил звонок о минировании. В настоящее время эти сведения проверяются.

Михаил Контуев

Как сообщил источник 76.RU, поступило сообщение об угрозе взрыва. Официально в правоохранительных органах и в мэрии происходящее не комментируют. В административном здании работают кинологи.

Михаил Контуев

Сотрудники мэрии рассказали, что сами пока не понимают, что происходит. По просьбе силовиков они покинули здание и отошли на безопасное расстояние. Входы в здание охраняют правоохранительные органы.

Михаил Контуев

Очевидцы сообщили, что к мэрии приехали все спецслужбы, в здании работают кинологи. Чиновников, которых вывели на улицу, в здание не пускают.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

муниципалитетпроисшествияэвакуациямэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!