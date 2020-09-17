Перекрыли проезд: в Ярославле эвакуировали мэрию, муниципалитет и суды. Онлайн-трансляция

Эвакуации по всей стране
Волна эвакуаций покатилась по всей России. В частности, в СМИ появилась информация про сообщения о минировании зданий, пришедшие в суды Санкт-Петербурга, Уфы, Самары.
Эвакуация в судах
Также стало известно, что на адреса электронной почты Кировского, Заволжского, Дзержинского районных судов Ярославля поступили сообщения о том, что они заминированы.
— Заволжский и Дзержинский суды эвакуировали и осмотрели, опасных объектов там обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе суда. — Продолжается проверка здания Кировского суда.
Перекрыли проезд
Теперь не только прохожих просят обходить здание по другой стороне улицы, но и, как сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева, по улице Нахимсона перекрыли проезд для транспорта.
Очевидцы сообщают, что охрана здания усилилась:
— У входа в здание мэрии стоит машина МВД, прохожих пускают проходить только по другой стороне улицы. По углам здания стоят мужчины в касках.
Официально о минировании
Мэрия Ярославля опубликовала официальное сообщение о происходящем:
— Несколько минут назад в здание мэрии Ярославля приехали кинологи с собаками, которые обследуют здание на предмет наличия взрывчатых веществ. Сотрудники мэрии, эвакуированные из здания более часа назад, продолжают ждать на улице. По предварительной информации, в мэрию поступил звонок о минировании. В настоящее время эти сведения проверяются.
Как сообщил источник 76.RU, поступило сообщение об угрозе взрыва. Официально в правоохранительных органах и в мэрии происходящее не комментируют. В административном здании работают кинологи.
Сотрудники мэрии рассказали, что сами пока не понимают, что происходит. По просьбе силовиков они покинули здание и отошли на безопасное расстояние. Входы в здание охраняют правоохранительные органы.
Очевидцы сообщили, что к мэрии приехали все спецслужбы, в здании работают кинологи. Чиновников, которых вывели на улицу, в здание не пускают.