«Тесты оказались положительными»: из-за коронавируса у хоккеистов «Локомотива» отменили матч в Сочи

Сегодня, 17 сентября, не состоится хоккейный матч № 72 регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ярославским «Локомотивом».



— Подробные разъяснения по ситуации Континентальная хоккейная лига предоставит после получения всех необходимых официальных документов, — сообщили болельщикам в хоккейном клубе «Локомотив». — Также представители Лиги позже сообщат о новой дате матча.



В ярославском хоккейном клубе официально не сообщают причину, из-за которой пришлось отменить матч. Но, как стало известно 76.RU, причиной стали положительные тесты на коронавирус у нескольких участников команды. Те игроки, чьи тесты дали положительный результат, остались дома. Остальная команда отправилась в Сочи. Но матч всё же отменили.