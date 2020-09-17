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«Тесты оказались положительными»: из-за коронавируса у хоккеистов «Локомотива» отменили матч в Сочи

Стали известны результаты анализов игроков ярославской команды

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Игроки и тренеры «Локомотива» вылетели на матч в Сочи, но игру отменили

Игроки и тренеры «Локомотива» вылетели на матч в Сочи, но игру отменили

Из-за коронавируса у игроков «Локомотива» отменили матч в Сочи

Сегодня, 17 сентября, не состоится хоккейный матч № 72 регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и ярославским «Локомотивом».

— Подробные разъяснения по ситуации Континентальная хоккейная лига предоставит после получения всех необходимых официальных документов, — сообщили болельщикам в хоккейном клубе «Локомотив». — Также представители Лиги позже сообщат о новой дате матча.

В ярославском хоккейном клубе официально не сообщают причину, из-за которой пришлось отменить матч. Но, как стало известно 76.RU, причиной стали положительные тесты на коронавирус у нескольких участников команды. Те игроки, чьи тесты дали положительный результат, остались дома. Остальная команда отправилась в Сочи. Но матч всё же отменили.

— Среди анализов были подтверждены три первичных случая заболевания коронавирусом, — сообщил источник 76.RU. — Игроки, улетевшие в Сочи, возвращаются в Ярославль на карантин.

В КХЛ добавили, что «Локомотив» проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По его результатам будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ярославской команды.

Напомним, матч должен был состояться на ледовой арене в Сочи сегодня в 19 часов 30 минут.

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«Локомотив»КХЛСочихоккейкоронавирусспорт
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