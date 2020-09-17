Жители домов, которые зацепило взрывом в многоэтажке на Батова: «Ажиотаж спал — делать ничего не стали»

В результате происшествия на улице Батова пострадал не только дом, в котором взорвался газ, но и соседние здания — их задело взрывной волной. Жильцы этих домов решили, что власти и коммунальщики о них забыли. Сегодня пострадавшие написали открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с призывом о помощи.



— Дмитрий Юрьевич, обращаются к вам жители дома на Батова, 5, корпус 3, пострадавшие от взрывной волны в связи со взрывом в доме на Батова, 5, корпус 2. От взрыва у многих квартир в нашем доме (особенно в первом и во втором подъезде) выбило балконные стекла и рамы. Пока руководство города приезжало на место трагедии, служащие управляющей компании бегали замеряли окна. Заменили только 1/3 — это те, у кого были деревянные окна. Замену проводил ЦОР. И на этом всё. Как только ажиотаж спал — делать больше ничего не стали. Жители интересовались у управляющей компании по Дзержинскому району, как же быть остальным? В ответ лишь услышали, что это не их дело. В администрации нас отправили обратно. И так по кругу. В доме в большей степени проживают пенсионеры. Отопление в здании отвратительное. Балконы хоть чуть-чуть спасали от холодов и дождей. Просим вас разобраться с этим вопросом и принять меры по разрешению нашей проблемы.

