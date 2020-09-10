Страшный пожар и выселение людей из взорвавшегося дома: что случилось в Ярославской области за сутки

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки, а они выдались насыщенными. Коротко о важном к утру 10 сентября:
- стали известны новые подробности крупного ДТП на улице Гагарина. Доставать заблокированных в легковом авто людей пришлось спасателям;
- коронавирус по-прежнему влияет на нашу жизнь, поэтому мы рассказываем о ситуации ежедневно. Тем более что она остаётся напряжённой уже много месяцев;
- на улице Гагарина сгорел парк грузовой техники. В МЧС по Ярославской области рассказали подробности жуткого пожара в Ярославле. Фото и видео с места ЧП;
- в Ярославле у ТЮЗа квадроциклист влетел в забор и скрылся по тротуару;
- на этой неделе в Ярославской области будет целых три дня выборов подряд. Рассказываем о новом формате голосования (выбираем депутата в Госдуму), ищем ваш участок;
- жителей третьего подъезда взорвавшегося дома на улице Батова власти решили выселить. Ситуация с обследованием дома и решениями властей выглядит уже странно;
- празднование Дня города в пандемию предполагает определённые ограничения. Ярославские власти рассказали, что будет можно, а что нельзя;
- ещё один класс ушел на карантин по коронавирусу. И это второй случай за сутки в Ярославской области, пятый за всё время. Дальше — больше?