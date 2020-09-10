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Страшный пожар и выселение людей из взорвавшегося дома: что случилось в Ярославской области за сутки

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 10 сентября

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Середина недели насыщена событиями&nbsp;

Середина недели насыщена событиями 

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки, а они выдались насыщенными. Коротко о важном к утру 10 сентября:

  • стали известны новые подробности крупного ДТП на улице Гагарина. Доставать заблокированных в легковом авто людей пришлось спасателям;
  • на улице Гагарина сгорел парк грузовой техники. В МЧС по Ярославской области рассказали подробности жуткого пожара в Ярославле. Фото и видео с места ЧП;
  • на этой неделе в Ярославской области будет целых три дня выборов подряд. Рассказываем о новом формате голосования (выбираем депутата в Госдуму), ищем ваш участок;


  • жителей третьего подъезда взорвавшегося дома на улице Батова власти решили выселить. Ситуация с обследованием дома и решениями властей выглядит уже странно;

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