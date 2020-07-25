Пропал пассажир теплохода, голодовка в больнице: что случилось в регионе за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вам не пришлось долго листать ленту новостей, мы собрали в коротких тезисах главные новости в Ярославской области на утро 25 июля:
- в Ярославле спрыгнул с теплохода 23-летний пассажир из Костромы и пропал. Родные просят помощи в поисках;
- пациент туберкулёзной больницы объявил голодовку из-за жутких условий в медучреждении;
- в Ярославской области увеличилось число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции;
- прогнозируют вторую волну COVID-19, и она будет сильнее: как готовятся в Ярославской области;
- назвали школы, выпускники которых пишут ЕГЭ на 100 баллов;
- на сайте госзакупок появился аукцион на организацию питания на мероприятиях правительства Ярославской области — оказалось, что стоимость закупки составляет миллион рублей;
- в центре Ярославля из-под поезда вытаскивали мужчину — его сбил грузовой состав;
- в Ярославле развалилась ещё одна новая дорога, сделанная по президентской программе за 112 миллионов рублей, — рассказываем подробно что к чему.