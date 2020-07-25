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Пропал пассажир теплохода, голодовка в больнице: что случилось в регионе за сутки. Коротко

Главные новости Ярославской области на утро 25 июля

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При странных обстоятельствах в Ярославле пропал 23-летний костромич

При странных обстоятельствах в Ярославле пропал 23-летний костромич

Доброе утро, друзья! Чтобы вам не пришлось долго листать ленту новостей, мы собрали в коротких тезисах главные новости в Ярославской области на утро 25 июля:

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