«Перерубило стопу»: в Ярославле мужчину сбил грузовой поезд

Рано утром в Ярославле грузовой поезд сбил человека. Всё произошло на путях, идущих от станции Ярославль-Главный до моста через Которосль около 04:00. Скорая прибыла на место в 04:10.

— 35-летний житель Архангельской области сбит грузовым поездом на путях. Мужчина выжил. Была задержка поезда на несколько минут, — рассказали в Управлении полиции на транспорте в Ярославле.

Как стало известно 76.RU, мужчину вытаскивали из-под вагона поезда.

— По словам машиниста поезда, мужчина шёл вдоль путей. От него пахло алкоголем, — рассказал источник 76.RU. — Ему перерубило левую стопу, возможно, что и рёбра сломаны.