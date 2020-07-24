Новая смерть от COVID-19: оперативная информация о распространении инфекции в Ярославской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России зафиксировано 5811 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
— В Ярославской области за сутки коронавирусом заболел 41 человек, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу в России. — Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 5760 заболевших COVID-19.
Также стало известно о смерти ещё одного пациента от коронавируса в Ярославской области. Итого, только по официальным данным, в регионе от COVID-19 умерли уже 25 человек.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 800 849 случаев заболевания коронавирусом, умерли от инфекции за весь период — 13 046 человек.
Тем временем учёные считают, что вторая волна коронавируса будет страшнее первой. Ранее мы сообщали, когда прогнозируют её пик и как к этому подготовились в Ярославской области.