Новая смерть от COVID-19: оперативная информация о распространении инфекции в Ярославской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России зафиксировано 5811 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.



— В Ярославской области за сутки коронавирусом заболел 41 человек, — рассказали в Информационном центре по коронавирусу в России. — Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 5760 заболевших COVID-19.



Также стало известно о смерти ещё одного пациента от коронавируса в Ярославской области. Итого, только по официальным данным, в регионе от COVID-19 умерли уже 25 человек.

