«Для туалета нам в палату поставили ведро»: врачи ответили пациенту, объявившему голодовку

Пациент Ярославской областной туберкулёзной больницы объявил голодовку. Он снял видеообращение к чиновникам, депутатам и омбудсмену, где изложил свои требования и рассказал, каково в медучреждении приходится пациентам.



— Требую провести независимую медицинскую комиссию, для определения ситуации, как идёт помощь больным, — сообщил Андрей. — По моему мнению, здесь больные не получают должного лечения. Кроме того, есть непонятный режим удержания — люди содержатся в палатах по 4–6 человек без туалета, закрываются там на ключ, без права доступа к душу и свежему воздуху. Для туалета нам в палату поставили ведро, не было никакой перегородки. Лично я не смог быть в помещении. По еде — тихий ужас. Нужно проводить отдельное разбирательство. Нет претензий по количеству, претензии по качеству. То, что приносят сейчас, это корм для скота. Ужасная еда.