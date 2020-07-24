«Для туалета нам в палату поставили ведро»: врачи ответили пациенту, объявившему голодовку

Пациент Ярославской областной туберкулёзной больницы объявил голодовку. Он снял видеообращение к чиновникам, депутатам и омбудсмену, где изложил свои требования и рассказал, каково в медучреждении приходится пациентам.
— Требую провести независимую медицинскую комиссию, для определения ситуации, как идёт помощь больным, — сообщил Андрей. — По моему мнению, здесь больные не получают должного лечения. Кроме того, есть непонятный режим удержания — люди содержатся в палатах по 4–6 человек без туалета, закрываются там на ключ, без права доступа к душу и свежему воздуху. Для туалета нам в палату поставили ведро, не было никакой перегородки. Лично я не смог быть в помещении. По еде — тихий ужас. Нужно проводить отдельное разбирательство. Нет претензий по количеству, претензии по качеству. То, что приносят сейчас, это корм для скота. Ужасная еда.
Видео: РЫБИНСК ОНЛАЙН / Vk.com
В туберкулёзной больнице рассказали, что этот пациент особенный и относится к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания, в том числе по заболеванию новой коронавирусной инфекцией с тяжелыми формами течения и осложнений. Они ответили объявившему голодовку, а заодно и всем остальным следующее:
— В больнице, где он находится во избежание заражения как пациентов, так и персонала, введены дополнительные меры безопасности, — объяснили медики. — В частности, ограничено посещение пациентов, организована бесконтактная передача продуктов и вещей через шлюзы, ограничена возможность покидать территорию больницы. Кроме того, пациенты, поступающие в больницу, госпитализируются через временные обсервационные отделения. После получения пациентом отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию переводятся в обычные отделения по профилю. Что касается питания, то оно в учреждении организовано сторонней организацией по договору Тем не менее в Ярославской областной туберкулезной больнице организован контроль за качеством поставляемого готового питания для пациентов учреждения. Регулярно отбираются пробы питания и направляются в лабораторию для проведения анализов энергетической ценности рациона и микробиологии. Палаты-обсервации для пациентов оборудованы санузлами или биотуалетами. Душ в отделениях находится в общем доступе, во избежание пересечения потока пациентов (пациентов отделения и пациентов, поступающих в отделение без диагностики на COVID-19) установлен график его посещения.
Видео: туберкулёзная больница
Также врачи сказали, что сейчас Андрей уже переведён в 1-е отделение и свободно может ходить по больнице и пользоваться туалетом и душем.
— Пациент, который записывал сообщение, поступил в учреждения после самовольного прерывания курса лечения без результатов диагностики на коронавирус, — добавили сотрудники медучреждения. — Пациент принят в отделение, у него произведен забор мазка на COVID-19 (результат мазка отрицательный) в период с момента забора мазка до получения результата пациент находился в отдельной палате с санузлом.
Ранее стало известно, что скоро в областной туберкулезной больнице будут проводить иммунологический тест T-spot-TB для своевременного выявления туберкулеза у детей и взрослых.