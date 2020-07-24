Перепела, икра и водка: правительство Ярославской области потратит миллион рублей на фуршеты

На сайте Госзакупок появился аукцион на организацию питания на мероприятиях правительства Ярославской области. Стоимость закупки — миллион рублей. Деньги на организацию пышных столов на фуршетах выделяются из регионального бюджета.

— Срок оказания услуг — с момента заключения государственного контракта, но не ранее 2 июля 2020 года по 31 декабря 2020-го по заявкам заказчика. Услуги по организации питания осуществляются в том числе в связи с проведением общественно значимых торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, профессиональным праздникам, Дням воинской славы России, знаменательным датам и событиям Ярославской области с участием губернатора области и правительства области в 2020 году, — говорится в тексте закупки.