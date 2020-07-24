Перепела, икра и водка: правительство Ярославской области потратит миллион рублей на фуршеты

На сайте Госзакупок появился аукцион на организацию питания на мероприятиях правительства Ярославской области. Стоимость закупки — миллион рублей. Деньги на организацию пышных столов на фуршетах выделяются из регионального бюджета.
— Срок оказания услуг — с момента заключения государственного контракта, но не ранее 2 июля 2020 года по 31 декабря 2020-го по заявкам заказчика. Услуги по организации питания осуществляются в том числе в связи с проведением общественно значимых торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, профессиональным праздникам, Дням воинской славы России, знаменательным датам и событиям Ярославской области с участием губернатора области и правительства области в 2020 году, — говорится в тексте закупки.
Список блюд, на которые выделены деньги, насчитывает не один десяток позиций. Меню очень разнообразно: Салат с манго и гранатом, салат с ломтиками копченого угря, салат оливье с семгой, салат цезарь с креветками, ростбиф, ассорти из морепродуктов, рулетики из пармского окорока с руколой и сыром, сыр моцарелла с помидорами и базиликом, паштет из тунца с фисташками, форшмак на ржаных тостах с икрой лосося, грузди соленые с маслом и луком, рыжики соленые с луком и сметаной, икра лосося, семга на хлебной палочке с соусом песто и сыром пармезан, королевская креветка со спаржей в томатном соусе, канапе из буженины с соленым огурцом, бутерброд с красной икрой, канапе с семгой, парфе из куриных потрошков, мини-шашлычки из креветок и куриного филе, мини-шашлычок из лосося с соусом песто, жульен с языком говяжьим и шампиньонами в хлебной тарелочке, борщ с телятиной и сметаной, борщ с чесночными пампушками, речная форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом, филе лосося с рисом, овощами и соусом, перепелка, фаршированная грибами с картофельным пюре, стейк из телятины с овощами гриль. И многое-многое другое. Есть также алкоголь — водка, сухие вина, коньяк, шампанское.
— На данный момент эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась, это позволяет планировать мероприятия на второе полугодие 2020 года. Расчёт стоимости закупки производился исходя из аналогичного опыта прошлых лет с поправкой на сложившиеся условия. Исполнение контракта осуществляется в соответствии с планом мероприятий на 2020 год, утвержденным в декабре 2019 года. Организация мероприятий необходима в первую очередь для поддержания межрегиональных и международных связей, укрепления инвестиционной привлекательности области. Правительство обеспечивает высокий уровень проведения таких встреч, — прокомментировали закупку в региональном правительстве.
На участие в аукционе была подана лишь одна заявка — от ООО «Вершина».
— Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку. По результатам ее рассмотрения аукцион признан несостоявшимся. На основании п. 4 ч.1 ст. 71 закона № 44-ФЗ заключить контракт с ООО «Вершина» в связи с признанием заявки соответствующей требованиям закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, — говорится в документации закупки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», правительство Ярославской области не первый раз доверяет компании «Вершина» организацию питания на праздниках.
27 марта этого года «Вершина» выиграла аукцион на организацию услуги прочих предприятий питания. Цена контракта составила 383 тысячи рублей. Позднее, 13 марта, компания выиграла аукцион на один миллион. 6 марта «Вершина» соперничала с ООО «Охотник» и выиграла лот в 2,5 миллиона. 30 декабря 2019 года компания выиграла аукцион на оказание услуг по обеспечению правительства питьевой водой, цена контракта — 203 тысячи рублей. 18 декабря 2019 года «Вершине» достался контракт на 2,5 миллиона. Питание на мероприятиях компания также организовывала Ярославской областной думе — 11 декабря 2019-го «Вершина» выиграла аукцион на 779 тысяч рублей.
Таким образом, за 8 месяцев компания выиграла аукционов на 8 365 000 бюджетных денег.