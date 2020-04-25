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В Ярославской области официально зарегистрированы уже две смерти от&nbsp;COVID-19

В Ярославской области официально зарегистрированы уже две смерти от COVID-19

Пятница, 24 апреля, была насыщена новостями о развитии событий с коронавирусом. Если вы что-то пропустили, для вас обзор самых главных новостей за сутки:

  • стали известны обстоятельства госпитализации в обычное родильное отделение Рыбинска женщины, зараженной коронавирусом. Родные новоиспеченной мамы говорят, что она не знала о своём заболевании;
  • губернатор Дмитрий Миронов, а затем и председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко попытались объясниться перед жителями, зачем вводят электронные пропуска;
  • в региональном департаменте образования рассказали, когда у ярославских школьников закончится учебный год и в каком режиме они будут доучиваться до его окончания;
  • детям в Ярославской области выдали школьные продуктовые наборы с пятилетней тушёнкой, срок годности которой истекает в мае этого года;

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