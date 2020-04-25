Пятница, 24 апреля, была насыщена новостями о развитии событий с коронавирусом. Если вы что-то пропустили, для вас обзор самых главных новостей за сутки:
- в Ярославской области зафиксирован второй летальный исход от коронавируса:
- стали известны обстоятельства госпитализации в обычное родильное отделение Рыбинска женщины, зараженной коронавирусом. Родные новоиспеченной мамы говорят, что она не знала о своём заболевании;
- губернатор Дмитрий Миронов, а затем и председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко попытались объясниться перед жителями, зачем вводят электронные пропуска;
- в региональном департаменте образования рассказали, когда у ярославских школьников закончится учебный год и в каком режиме они будут доучиваться до его окончания;
- на предприятии «Славнефть-ЯНОС» выявили 8 работников с положительным тестом на COVID-19;
- детям в Ярославской области выдали школьные продуктовые наборы с пятилетней тушёнкой, срок годности которой истекает в мае этого года;
- бизнесу в Ярославской области добавили послабления по налогам.