К льготам малому и среднему бизнесу, которые утверждены на федеральном уровне, правительство Ярославской области добавило ещё свои, региональные. Их утвердили 23 апреля на заседании думы.



Этими мерами поддержки смогут воспользоваться те, кто работает в отраслях экономики, признанных наиболее пострадавшими в результате распространения коронавирусной инфекции.



— Есть предприниматели, которые не попали в список наиболее пострадавших. Но это не значит, что про них забыли. Идет постоянное сканирование экономики, мы следим, где падает динамика продаж, выручки, и с учетом этого обращаемся к федеральному правительству с предложением по расширению перечня пострадавших отраслей. И на своем уровне принимаем и будем принимать такие решения, — пояснил недавно в прямом эфире в инстаграме 76.RU заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

