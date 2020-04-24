К льготам малому и среднему бизнесу, которые утверждены на федеральном уровне, правительство Ярославской области добавило ещё свои, региональные. Их утвердили 23 апреля на заседании думы.
Этими мерами поддержки смогут воспользоваться те, кто работает в отраслях экономики, признанных наиболее пострадавшими в результате распространения коронавирусной инфекции.
— Есть предприниматели, которые не попали в список наиболее пострадавших. Но это не значит, что про них забыли. Идет постоянное сканирование экономики, мы следим, где падает динамика продаж, выручки, и с учетом этого обращаемся к федеральному правительству с предложением по расширению перечня пострадавших отраслей. И на своем уровне принимаем и будем принимать такие решения, — пояснил недавно в прямом эфире в инстаграме 76.RU заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Какие меры поддержки ввели областные власти:
- освобождение от уплаты транспортного налога для организаций с 1 января по 31 декабря 2020 года, для индивидуальных предпринимателей — за налоговый период 2019 года;
- освобождения от уплаты налога на имущество на период с 1 января по 31 декабря 2020 года организаций. Это, кстати, распространяется не только на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей, но также на организации, работающие в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта и предоставления мест для временного проживания;
- снижение ставок для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения с 15 до 5%. Для предприятий, работающих по системе налогообложения «доходы минус расходы» — с 6 до 1%. Но нужно соблюсти одно условие — не менее 90% среднесписочной численности работников в 2020 году должно быть сохранено;
- правительство региона на 100 миллионов рублей увеличит Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, где может кредитоваться бизнес;
- увеличение с 80 до 800 миллионов рублей предельной суммы выручки сельхозпредприятий для возможности воспользоваться правом уплачивать взносы по системе единого сельскохозяйственного налога.
Какие отрасли сейчас признаны наиболее пострадавшими от коронавируса (по данным на 24 апреля 2020 года):
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки:
- сухопутный пассажирский транспорт;
- автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам;
- пассажирский воздушный транспорт;
- грузовой воздушный транспорт;
- деятельность автовокзалов и автостанций;
- деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом.
2. Культура, организации досуга и развлечений:
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- кинотеатры.
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- деятельность санаторно-курортных организаций.
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
5. Гостиничный бизнес:
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания.
6. Общественное питание:
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
7. Организации допобразования, негосударственных образовательных учреждений:
- образование дополнительное детей и взрослых;
- дневной уход за детьми.
8. Организация конференций и выставок.
9. Бытовые услуги:
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
- стирка и химчистка текстильных и меховых изделий;
- парикмахерские и салоны красоты.
10. Здравоохранение:
- стоматологии.