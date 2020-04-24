Знакомые женщины из рыбинского микрорайона Слип, из-за которой медиков из родильного отделения городской больницы № 1 отправили на изоляцию, встали на защиту роженицы. Они уверяют, что женщина сама не знала, что болеет коронавирусом, когда её со схватками увезли на скорой помощи.
История вылилась в скандал, когда стало известно: в Рыбинске роженица сначала родила, а потом призналась медикам, что у нее положительный тест на коронавирус. Из-за этого всю бригаду скорой и врачей, принимавших роды (всего семь человек), отправили на 14-дневный карантин.
Знакомые женщины рассказали, как всё было.
— В роддом её увезли в ночь с понедельника на вторник, — рассказали они. — Результаты анализов пришли только во вторник днём, когда она лежала в послеродовой палате. Из них и стало известно, что у неё коронавирус.
Правда, перед родами женщина болела — у неё были температура и кашель. В четверг она вызывала врача на дом, тот и взял у неё анализ.
— Бригада скорой помощи доставила пациентку, когда та была в потужном периоде, поэтому разбираться с документами было некогда — мы сразу стали принимать роды, — объяснили в больнице. — То, что у неё на руках не было результатов анализов, не снимает с неё ответственности. Она знала, что у неё есть подозрение на коронавирус, все симптомы налицо — температура, кашель, анализ на коронавирус. Она об этом не сказала ни врачам скорой помощи, ни нам.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание для тех, кто знал о наличии у себя COVID-19, но скрыл это. Таким грозит до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека от подобных действий грозит до пяти лет лишения свободы, при гибели нескольких человек — до семи лет.
К счастью, во время родов в отделении не было других пациентов. Но все врачи, которые контактировали с женщиной, отправлены на самоизоляцию.