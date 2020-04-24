Знакомые женщины рассказали, как всё было.

— В роддом её увезли в ночь с понедельника на вторник, — рассказали они. — Результаты анализов пришли только во вторник днём, когда она лежала в послеродовой палате. Из них и стало известно, что у неё коронавирус.



Правда, перед родами женщина болела — у неё были температура и кашель. В четверг она вызывала врача на дом, тот и взял у неё анализ.



— Бригада скорой помощи доставила пациентку, когда та была в потужном периоде, поэтому разбираться с документами было некогда — мы сразу стали принимать роды, — объяснили в больнице. — То, что у неё на руках не было результатов анализов, не снимает с неё ответственности. Она знала, что у неё есть подозрение на коронавирус, все симптомы налицо — температура, кашель, анализ на коронавирус. Она об этом не сказала ни врачам скорой помощи, ни нам.



Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание для тех, кто знал о наличии у себя COVID-19, но скрыл это. Таким грозит до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека от подобных действий грозит до пяти лет лишения свободы, при гибели нескольких человек — до семи лет.

