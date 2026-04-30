НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Как добиться ремонта двора
Где поймать настоящее лето
Разбирают летние кафе
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Город В Ярославле начали тестировать систему наблюдения за незаконным выбросом мусора. Кому грозят штрафы

В Ярославле начали тестировать систему наблюдения за незаконным выбросом мусора. Кому грозят штрафы

Нарушители уже заплатили свыше 700 тысяч рублей

3 510
Ярославцев оштрафовали на 700 тысяч рублей за незаконный выброс мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев оштрафовали на 700 тысяч рублей за незаконный выброс мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев оштрафовали на 700 тысяч рублей за незаконный выброс мусора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали тестировать новую систему видеонаблюдения, на этот раз по камерам будут следить за незаконным выбросом мусора. Как сообщили в правительстве области, проект пилотный. При этом за время тестирования сумма штрафов среди жителей города уже превысила 700 тысяч рублей.

«Комплексы устанавливаются на автомобили, которые движутся по заранее определенным маршрутам и функционируют без вмешательства человека. На основании данных зафиксированного нарушения протокол не составляется, а постановление выносится без участия нарушителя», — рассказал начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора области Олег Кузнецов.

Напоминаем, за незаконное складирование мусора на контейнерных площадках города предусмотрен административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических — от 80 до 100 тысяч.

Если возникают проблемы с вывозом мусора во дворах, можно обратиться в единый диспетчерский контакт-центр ООО «Хартия» по телефону: +7 (4852) 23-38-00, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: +7 (4852) 40-40-40.

Кстати, по информации министра тарифного регулирования Ярославской области Марии Сачковой, 2026 год — последний год работы «Хартии» по действующему контракту. В 2027-м область будет выбирать нового регионального оператора по обращению с отходами.

Также в конце декабря 2025 года ярославские власти сообщали о росте тарифа на вывоз мусора до 2032 года. По расчетам, сумма ежегодно будет увеличиваться на 15%. Всё дело в модернизации сферы обращения с отходами в регионе и строительстве нового мусоросортировочного полигона с комплексом по утилизации.

Ранее мы рассказывали, как можно выбросить мусор, чтобы он стал полезным.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Мусор Штраф Камера
Лайк
TYPE_LIKE11
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY9
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
67
Гость
2 мая, 02:06
Пусть проверят частный сектор еа предмет заключения договоров ,собирают мешками,а потом вывозят к мкд
Гость
1 мая, 10:00
лучше штрафуйте машины которые слепят всех китайскими диодами с озона
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем