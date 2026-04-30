В Ярославле начали тестировать систему наблюдения за незаконным выбросом мусора. Кому грозят штрафы

Ярославцев оштрафовали на 700 тысяч рублей за незаконный выброс мусора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали тестировать новую систему видеонаблюдения, на этот раз по камерам будут следить за незаконным выбросом мусора. Как сообщили в правительстве области, проект пилотный. При этом за время тестирования сумма штрафов среди жителей города уже превысила 700 тысяч рублей.

«Комплексы устанавливаются на автомобили, которые движутся по заранее определенным маршрутам и функционируют без вмешательства человека. На основании данных зафиксированного нарушения протокол не составляется, а постановление выносится без участия нарушителя», — рассказал начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора области Олег Кузнецов.

Напоминаем, за незаконное складирование мусора на контейнерных площадках города предусмотрен административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических — от 80 до 100 тысяч.

Если возникают проблемы с вывозом мусора во дворах, можно обратиться в единый диспетчерский контакт-центр ООО «Хартия» по телефону: +7 (4852) 23-38-00, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: +7 (4852) 40-40-40.

Кстати, по информации министра тарифного регулирования Ярославской области Марии Сачковой, 2026 год — последний год работы «Хартии» по действующему контракту. В 2027-м область будет выбирать нового регионального оператора по обращению с отходами.

Также в конце декабря 2025 года ярославские власти сообщали о росте тарифа на вывоз мусора до 2032 года. По расчетам, сумма ежегодно будет увеличиваться на 15%. Всё дело в модернизации сферы обращения с отходами в регионе и строительстве нового мусоросортировочного полигона с комплексом по утилизации.