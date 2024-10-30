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Еда «Ни мяса, ни рыбы, ни фруктов»: родители пожаловались на меню в детском саду Ярославской области

«Ни мяса, ни рыбы, ни фруктов»: родители пожаловались на меню в детском саду Ярославской области

Что на это ответили власти

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28 комментариев

Родители посчитали меню для детсадовцев скудным

Жители Ярославской области вступили в бурную дискуссию в социальных сетях. Причиной стала фотография меню для детсадовцев, которая, как утверждает автор поста, была сделана в детском саду поселка Красная Горка в Рыбинском районе.

— Меню детского сада на 25 октября 2024. Фасолевый суп и картофельные котлеты! Ни мяса, ни рыбы, ни овощей, ни фруктов. Кто контролирует сейчас питание дошкольников? — задался вопросом недовольный горожанин в группе «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

В комментариях люди разделились на два лагеря. Кто-то посчитал, что меню вполне приемлемое.

— Посещение детского сада не является обязательным. Не нравится — воспитывайте и кормите дома. За 5 тысяч в месяц перепелок с ананасами вам подать? Дома что на эту сумму в месяц кушаете? Офигели с претензиями! — написала Светлана Смирнова.

— Мясо дома будете есть, — написала Ирина Денисова.

— Вот это вы бояре. Мясо, рыбу и овощи каждый день что ли едите? — написал Иван Солнышко.

— Хватит наговаривать на данный садик-школу. Лично посещаем его, все супер и питание и персонал. В городе таких организаций ещё поискать надо, — написал Андрей.

Но нашлись и те, кто считает, что меню могло быть и разнообразнее.

— Мясо или рыба должны быть каждый день! Данный пост не про то, чем кормят дома. За это уже отвечают родители. А в саду есть ответственные за питание детей, ребенок вчера не знал как правильно объяснить про картофельную котлету, которая вроде котлета, но почему-то пюре! — написала Виктория Соколова.

— Конечно, очень важно, что ребёнок ел целый день. Тем более, что за это родители денежку заплатили, — написала Татьяна Захарченко.

— У вас вегетарианский садик что ли? — задала вопрос Полина Панова.

Ответ на вопрос о меню порталу 76.RU дали в Министерстве образования Ярославской области. Там рассказали, что в МОУ начальной школе-детском саду поселка Красная Горка провели проверку.

Власти пояснили: согласно рекомендациям, в суточном рационе питания для воспитанников детских садов оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов нужно составлять в соотношении 1:1:4.

— В процентном соотношении от калорийности — 10-15, 30-32 и 55-60% соответственно, — рассказали в региональном Минобре. — Рекомендуемые интервалы между приемами пищи детей — не менее 2-3 часов и не более 4-5.

Проверяющие сообщили, что меню на 25 октября соответствует указанным нормам. Но при этом в меню указана неточность. Вместо «суп фасолевый с мясом куры и со сметаной», составители указали в названии «суп фасолевый со сметаной».

— На совещании в режиме видеоконференцсвязи до руководителей образовательных организаций повторно доведена информация о необходимости неукоснительно следовать рекомендациям при составлении ежедневного меню, — рассказали власти.

Как считаете, достойное меню?

Вполне, не понимаю, почему родители встрепенулись
Можно было добавить больше фруктов, как минимум
Отвечу в комментариях

ПО ТЕМЕ
Детский сад Меню Питание Министерство образования
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Комментарии
30
Гость
1 час
- Мне мясо положено! - Положено ешь. - Но здесь не положено! - не положено, не ешь.
Гость
1 час
Как же много в стране недалеких, считающих, что проявление любого недовольства — это покушение на их любимую власть... Если вы сами всем довольны и вас всё устраивает, сидите и наслаждайтесь! Только помните: для вас, всем довольных, никто ничего не будет менять... Зачем? Ведь вас всё устраивает! И значит, что-то делать для вас — пустая трата времени... Что-то изменить могут только те, кто недоволен существующим! А вы молчите... Точнее, мычите. Ибо таков ваш удел... Удел всем довольного мычащего стада.
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