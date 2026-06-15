«Сейчас выбирает платье»: 16-летняя дочь солиста группы «Корни» выходит замуж

Солист группы «Корни» Александр Бердников совсем скоро выдаст замуж свою старшую дочь Милану. Этой зимой девушке исполнилось всего 16 лет, но она уже вовсю готовится к свадьбе и сейчас выбирает идеальное подвенечное платье в столичных салонах.
Новостью о грядущем празднике певец поделился сам на кинопремьере, куда пришел с женой и младшими детьми. Журналисты обратили внимание, что среди них нет старшей дочери, и артист не стал ничего скрывать.
— Сейчас выбирает платье, но в Москве, к счастью, можно что-то найти, — цитирует Бердникова «Московский комсомолец».
По словам артиста, избранником Миланы оказался парень из своего круга — сын давних друзей семьи Бердниковых. Молодые люди прекрасно знают друг друга и общаются с самого детства.
— Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся, — сообщил певец.
На вопросы прессы о причинах столь раннего брака и о возможном скором пополнении в семействе Александр отвечать не стал. Зато честно признался, что финансовые вопросы будущей свадьбы родственники молодоженов возьмут на себя.
Сам Александр Бердников уже 18 лет счастлив с Ольгой Мажарцевой. История их отношений началась в 2008 году в Ростове-на-Дону. Музыкант потерял голову от любви с первого взгляда и всего через 2 месяца после знакомства позвал Ольгу замуж. Летом того же года влюбленные не просто расписались, но и скрепили свой союз в церкви. Жена артиста сознательно держится в тени от шоу-бизнеса и прессы, выбрав для себя роль хранительницы домашнего очага.
Пара воспитывает четверых детей. По цыганским традициям, к которым принадлежит Александр, большая семья — это главная ценность и мечта.
Старшая дочь артиста увлекается творчеством, профессионально танцует и пробует себя в дизайне.
Сын растет настоящим мужчиной и занимается боксом.
Младшим близняшкам сейчас по 10 лет, и они пока не особенно задумываются о том, чем будут заниматься.
Вся эта большая команда живет в огромном загородном доме площадью в тысячу квадратных метров. Бытовые хлопоты Ольга полностью взяла на себя, но Александр не отсиживается в стороне. Певец с удовольствием возится с детьми, берет на себя походы за продуктами и гуляет с домашней собакой. Сам артист признаётся, что с радостью стал бы отцом и в пятый раз, однако этот вопрос оставляет на усмотрение любимой супруги.
Как вы считаете, 16 лет — подходящий возраст для замужества?
Что происходит сегодня в жизни других участников «Корней», вы можете узнать в нашем материале о том, что стало с золотым составом группы.