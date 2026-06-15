«Сейчас выбирает платье»: 16-летняя дочь солиста группы «Корни» выходит замуж

Александр Бердников выдает дочь за надежного парня Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Солист группы «Корни» Александр Бердников совсем скоро выдаст замуж свою старшую дочь Милану. Этой зимой девушке исполнилось всего 16 лет, но она уже вовсю готовится к свадьбе и сейчас выбирает идеальное подвенечное платье в столичных салонах.

Новостью о грядущем празднике певец поделился сам на кинопремьере, куда пришел с женой и младшими детьми. Журналисты обратили внимание, что среди них нет старшей дочери, и артист не стал ничего скрывать.

— Сейчас выбирает платье, но в Москве, к счастью, можно что-то найти, — цитирует Бердникова «Московский комсомолец».

По словам артиста, избранником Миланы оказался парень из своего круга — сын давних друзей семьи Бердниковых. Молодые люди прекрасно знают друг друга и общаются с самого детства.

— Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся, — сообщил певец.

На вопросы прессы о причинах столь раннего брака и о возможном скором пополнении в семействе Александр отвечать не стал. Зато честно признался, что финансовые вопросы будущей свадьбы родственники молодоженов возьмут на себя.

Сам Александр Бердников уже 18 лет счастлив с Ольгой Мажарцевой. История их отношений началась в 2008 году в Ростове-на-Дону. Музыкант потерял голову от любви с первого взгляда и всего через 2 месяца после знакомства позвал Ольгу замуж. Летом того же года влюбленные не просто расписались, но и скрепили свой союз в церкви. Жена артиста сознательно держится в тени от шоу-бизнеса и прессы, выбрав для себя роль хранительницы домашнего очага.

Пара воспитывает четверых детей. По цыганским традициям, к которым принадлежит Александр, большая семья — это главная ценность и мечта.

Старшая дочь артиста увлекается творчеством, профессионально танцует и пробует себя в дизайне.

Сын растет настоящим мужчиной и занимается боксом.

Младшим близняшкам сейчас по 10 лет, и они пока не особенно задумываются о том, чем будут заниматься.

Вся эта большая команда живет в огромном загородном доме площадью в тысячу квадратных метров. Бытовые хлопоты Ольга полностью взяла на себя, но Александр не отсиживается в стороне. Певец с удовольствием возится с детьми, берет на себя походы за продуктами и гуляет с домашней собакой. Сам артист признаётся, что с радостью стал бы отцом и в пятый раз, однако этот вопрос оставляет на усмотрение любимой супруги.

Как вы считаете, 16 лет — подходящий возраст для замужества? Если это настоящая любовь, то возраст — мелочи Рановато Да можно и еще раньше