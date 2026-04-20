Не так радужно, как на экране: через что прошли актеры «СашаТаня» — самого длинного сериала России

Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова Источник: yalav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сериал «СашаТаня» стал настоящим хитом российского телевидения. Проект запустили в 2013 году, и за это время режиссеры успели снять 380 серий спин-оффа, но и это не конец — в 2026 году сериал продлили на 11-й сезон. Из-за своей продолжительности сериал попал в Книгу рекордов России, а экранная семья успела превратиться из влюбленных студентов, живущих в общаге, в многодетных родителей.

За 13 лет актеры прошли через собственные драмы и победы. Давайте сравним, как сложилась судьба экранной пары и Андрея Гайдуляна с Валентиной Рубцовой, которые подарили им жизнь на экране?

Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова в роли Саши и Тани в сериале «Универ» Источник: «Универ», 2008. Режиссеры: Жанна Кадникова, Петр Точилин, Иван Китаев, Роман Самгин

История отношений героев началась в сериале «Универ» (2007), где Саша Сергеев заселился в общежитие и сразу встретил Таню. Жизни партнеров до встречи очень отличались. Саша беззаботно жил под крылом отца‑олигарха Сильвестра Андреевича, учился в Лондоне, но решил начать самостоятельную жизнь в Москве, а Таня приехала в Москву из провинции, переживала разрыв тяжелых отношений.

Из‑за богатства отца к Саше проявляли интерес многие, но Таня оставалась равнодушна к деньгам — для нее важнее были духовные ценности. Однако Саше Таня понравилась сразу же. Кроме этого, по словам Сильвестра Андреевича, девушка была очень похожа на мать Саши.

История любви экранных Саши и Тани началась в сериале «Универ» Источник: «Универ», 2008. Режиссеры: Жанна Кадникова, Петр Точилин, Иван Китаев, Роман Самгин

Нищета, ребенок, развод

В реальной же жизни Андрей Гайдулян на момент старта сериала уже не был 18-летним мальчишкой. На начало съемок молодому человеку было 23 года. Путь к первой известной роли занял немало времени. Вопреки мнению родителей, Андрей переехал из Молдовы, отказавшись от карьеры военного, и подал документы в Щукинское училище и РАТИ, но провалил конкурс. После неудачи будущий актер от своей мечты все-таки не отказался и поступил в Институт современного искусства, который окончил в 2006 году. В 2007 году он попал на кастинг нового ситкома «Универ», где получил роль Саши Сергеева.

Кроме этого, у Гайдуляна в 2007 году родился сын от одногруппницы Риммы. Тогда у пары не было стабильного заработка. Андрей подрабатывал разносчиком почты, монтировщиком сцены, мотался по кастингам.

«Было страшно осознавать, что ты еле-еле сводишь концы с концами, а скоро у тебя появится ребенок», — рассказывал он в интервью.

Андрей Гайдулян в 2011 году Источник: Андрей Гайдулян / VK

Личные отношения гражданских супругов были непростыми. Римма узнала о беременности уже после разрыва романа с Андреем. Ради ребенка бывшие возлюбленные попытались начать всё заново, но вскоре окончательно расстались.

«Это бессмысленно делать, когда с женой вы абсолютно разные и чужие люди», — сделал вывод Андрей после неудачных отношений.

Пела в поп-группе

Валентине Рубцовой на момент съемок в сериале было 30 лет. Она родилась в многодетной семье в Макеевке Донецкой Республики и переехала в Москву в 19 лет, поступив в ГИТИС, но только на платное отделение. У семьи не было средств на обучение, и Рубцова начала искать спонсора.

Девушка собирала грамоты и газетные вырезки, обращалась в организации, но безрезультатно. Позже Рубцова рассказывала, что помощь пришла неожиданно: начальник Макеевского УВД проникся ее историей и выделил деньги из личных сбережений на учебу. На третьем курсе ГИТИСа Валентина попала в музыкальную группу «Девочки» и параллельно снималась в кино.

Валентина Рубцова в клипе группы «Девочки» «Я хочу быть птичкой» Источник: «Я хочу быть птичкой», 1999, режиссер: Олег Гусев

У Валентины личная жизнь была более стабильной, что добавляет ей схожести с экранной героиней. Она вышла замуж за бизнесмена и программиста Артура Мартиросяна. Они познакомились в 2001 году на премьере фильма «Из ада». Артур обратил внимание на Валентину, потому что она пришла в кино в спортивном костюме.

Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня» Источник: «СашаТаня», 2013. Режиссеры: Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырев, Александр Потапов

В 2009 году пара поженилась, а в 2011 году у них родилась дочь, хотя до беременности Валентине ставили диагноз «бесплодие». После рождения ребенка семья переехала из Москвы в Сочи, так как Валентина и Артур решили, что дочке будет лучше расти в месте с чистым воздухом, горами и мягким климатом.

Валентина Рубцова с мужем Артуром Мартиросяном Источник: yalav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артур старше жены на 10 лет. Он не только муж, но и директор актрисы. По словам Валентины, Артур — идеальный семьянин. Мужчина умеет делать всё по дому, готовит, помогает с воспитанием дочери и поддерживает ее в работе.

«Жить с актрисой — это подвиг, и муж мой совершает его ежедневно. У нас ведь постоянные эмоциональные перепады, очень подвижная психика, но всю эту бурю на себя берет Артур, он всё может сгладить», — отмечала Валентина.

Вера помогла справиться с болезнью

Спин-офф «СашаТаня» начался в 2013 году. К этому моменту у экранных возлюбленных родился сын Алеша, они были женаты. После свадьбы пара покинула общагу и переехала в съемную квартиру, взяла ипотеку.

В реальной жизни актеры также воспитывали детей, строили рабочую и личную жизнь, однако Андрея Гайдуляна ждало испытание. Ему диагностировали злокачественное заболевание лимфатической системы. Из-за стремительно прогрессировавшей болезни актер отменил запланированную на сентябрь 2015 года свадьбу с Дианой Очиловой, приостановил съемки и уехал на лечение в Германию. Там он прошел несколько курсов химиотерапии, которые переносил тяжело. Гайдулян рассказывал, что справиться с болезнью ему помогла вера, — он регулярно посещал церковь и молился.

Из-за болезни Андрей Гайдулян потерял волосы. Это фото он сделал во время реабилитации Источник: gaydulyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выздоровления актер продолжил сниматься и стал заниматься благотворительностью, помогая семьям, попавшим в беду. Отложенная свадьба с Дианой Очиловой все-таки состоялась 9 сентября 2016 года. Правда, перед этим актеры успели расстаться на несколько месяцев. Брак возлюбленных продлился недолго: в 2017 году стало известно о расставании супругов, а через три месяца после расторжения брака Гайдулян вышел в свет с актрисой Александрой Велескевич, но в 2023 году расстался и с ней, хотя пара успела официально оформить отношения.

Работали без скандалов

За 13 лет совместной работы съемочная группа сериала «СашаТаня» сохраняла дружескую атмосферу на площадке. Однако они не проводили много времени вместе вне работы. Рубцова отмечала, что из-за плотного графика съемок они редко виделись за пределами съемочного павильона. Хотя когда у Андрея диагностировали лимфому, Рубцова регулярно звонила ему, поддерживала и приезжала. После возвращения актера на съемочную площадку Рубцова не скрывала эмоций — крепко обняла коллегу и не смогла сдержать слез.

Коллеги по сериалу очень дружны, но соблюдают профессиональные границы Источник: «СашаТаня», 2013. Режиссеры: Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырев, Александр Потапов

Конфликты у съемочной группы происходили редко. Самой громкой ссорой было недопонимание Валентины Рубцовой и Марии Кожевниковой еще во время съемок «Универа». Неприязнь достигла такой степени, что актрисы почти год не общались: не здоровались и избегали друг друга вне рабочих сцен. По словам Рубцовой, ситуация была связана не с принципиальными разногласиями, а именно с усталостью и бытовыми неудобствами из-за того, что актрисы проводили вместе по 12–14 часов шесть дней в неделю. В остальном конфликты на площадке носили исключительно рабочий характер.

Валентина Рубцова и Мария Кожевникова не разговаривали друг с другом год Источник: «Универ», 2008. Режиссеры: Жанна Кадникова, Петр Точилин, Иван Китаев, Роман Самгин

За 10 сезонов в жизни экранных персонажей Саши и Тани случилось многое: Саша досрочно погасил ипотеку, Сильвестр Андреевич возродил бизнес после подставы подчиненного, Алеша окончил начальную школу, у Саши и Тани родились близнецы.

Весной 2026 года сериал продлили на 11-й сезон.