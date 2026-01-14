Старый Новый год в 2026 году: что можно и нельзя делать — приметы и традиции

Старый Новый год уверенно держится в календаре, хотя силы праздновать его с огоньком находятся далеко не у всех Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Старый Новый год регулярно попадает в список самых нелогичных праздников. Название сбивает с толку, дата плавает между календарями, а отмечают его не все и не везде. Но каждый январь он снова возвращается — без официального статуса, зато с устойчивой привычкой собирать людей за столом.

Когда старый Новый год в 2026 году

До начала XVIII века начало года на Руси кочевало по календарю. Окончательно 1 января закрепилось после реформы Петра I в 1699 году — и почти двести лет никто не спорил. Всё изменилось в 1918 году, когда страна перешла на григорианский календарь. Европа по нему жила давно, а двенадцатидневная разница мешала буквально всему — от договоров до писем.

Так в январе 1919 года впервые появился еще один Новый год — по старому стилю. При этом Церковь осталась на юлианском календаре, и тут возникло неудобство: светский праздник приходился на строгий пост, когда ни застолий, ни веселья не предполагалось.

Церковный Новый год, к слову, вообще отмечается осенью. Зато ночь с 13 на 14 января совпала с Васильевым днем — традиционным народным праздником с кутьей и мясными блюдами. Календарный сдвиг просто наложил одно на другое.

В первые советские десятилетия календарь продолжали перекраивать: недели превращались в пятидневки и шестидневки, привычные даты теряли значение. Новый год долгое время был обычным рабочим днем, а если его и отмечали, то без размаха. Елки и Дед Мороз официально вернулись только к середине 1930-х.

Сейчас ситуация с датой празднования старого Нового года уже устаканилась. Праздник традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2026 году это будет переход со вторника на среду.

Как принято отмечать старый Новый год

Отмечали старый Новый год с размахом. Пост к этому времени уже заканчивался, поэтому стол старались сделать сытным.

Главным блюдом считалась щедрая кутья — с маслом, сливками, орехами, медом и сухофруктами. Удачная кутья воспринималась как хороший знак.

Не обходилось и без свинины. Святого Василия Великого, который делит со старым Новым годом праздник 14 января, в народе считали покровителем свиноводов, поэтому мясные блюда занимали центральное место. Запекали, варили, делали холодцы и солянку — часто из остатков новогодних запасов.

С 14 января связано множество наблюдений. Туман утром сулил хороший урожай, солнечный день — изобилие ягод. Деньги старались не одалживать, мусор — не выносить, а первым гостем в доме предпочитали видеть мужчину.

Сегодня старый Новый год — это не про обязательства. Скорее про возможность еще раз собраться без суеты, доесть любимые блюда и спокойно закрыть праздничный сезон. Формат вы выбираете сами — календарь тут давно не главный.

Приметы и традиции старого Нового года

Самая узнаваемая традиция — гадание на варениках — давно стала домашним аттракционом. Вареники лепят всей семьей, а в часть из них прячут мелкие предметы — чаще всего в фольге, чтобы сюрприз не оказался уж слишком неожиданным.

Значения трактуют по-разному, но набор обычно знакомый:

монетка — намек на финансовую удачу;

сахар — жизнь без горечи;

фасоль или горох — к пополнению;

нитка — дорога или переезд;

соль — к испытаниям или житейской мудрости;

кольцо — к браку;

лавровый лист — к успеху;

мука — к хлопотам.

Вечер 13 января называют Щедрым. В этот день поют щедровки — не путать с рождественскими колядками. Эти песни адресованы именно наступающему году, в них желают всем достатка. Их легко узнать по припеву: «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!»

Раньше щедровать чаще ходила молодежь. Кто-то переодевался в традиционную для такого случая Маланку, кто-то — придумывал еще более необычный образ. Щедровальников приглашали в дом и угощали — считалось, что вместе с песнями они приносят благополучие.

Утром 14 января начинался другой обряд — посевание. Парни или мальчики заходили в дома и разбрасывали зерно, приговаривая: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю! На счастье, на здоровье, на Новое лето!»