Отворяйте ворота: когда колядки в 2026 году и как к ним подготовиться

Коляда приходит каждый январь и проверяет не только память о традициях, но и готовность делиться угощением Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU

С наступлением нового года зимние праздники не заканчиваются: январь только начинает череду традиций, в которых шум под окнами считается хорошей приметой, а незапланированные гости — частью праздничного сценария.

Колядки — это обрядовые песни, которые исполняют в период зимних праздников — от Рождества Христова до Крещения. Их поют не для сцены и аплодисментов, а во время обхода домов: колядующие желают хозяевам благополучия, а взамен получают угощение или небольшие подарки.

Само слово «коляда» трактуется по-разному. Им называли и сами песни, и праздник Рождества, и даже подарки, которые вручали певцам. Ученые связывают название с латинским словом, обозначающим первый день месяца, но в народной традиции смысл всегда был проще: пришли с песней — принимай гостей.

В чём был смысл колядок и что в них вкладывали предки

Для наших предков колядки были не просто зимним развлечением и уж точно не способом выпросить угощение. Это был ритуал обмена: слов, пожеланий и символической удачи. Считалось, что в дни Коляды граница между старым и новым годом особенно тонкая, а сказанные вслух слова имеют силу влиять на будущий урожай, достаток и благополучие семьи.

Колядующие в этом смысле выступали не гостями, а носителями доброго предзнаменования. Их пускали в дом не из вежливости, а чтобы вместе с песнями в хозяйство вошли здоровье, плодородие и защита от бед. Отказ или скупость воспринимались как риск остаться без удачи на весь год.

Ответ хозяев тоже был частью обряда. Угощение и подарки символизировали готовность делиться и жить в достатке, а не конкретную плату за песню. Даже шуточные угрозы в текстах колядок понимались как напоминание: скупость может обернуться потерями, а щедрость — приумножением.

Со временем религиозный смысл обряда менялся, но сама идея осталась прежней. Колядки воспринимались как способ правильно начать новый год, закрепить надежду на хороший исход и напомнить себе и соседям, что благополучие начинается с доброго слова и открытой двери.

Когда колядуют в 2026 году

В 2026 году колядки традиционно будут звучать с 6 по 18 января — от Рождественского сочельника до кануна Крещения. Этот период совпадает со Святками, первыми двенадцатью днями после Рождества.

При этом точные даты и формы колядования зависят от местности. Где-то выходят петь только в ночь на Рождество, а в других регионах обходы продолжаются почти до Крещения, меняя название и формат.

Как колядовали раньше

Изначально колядование было связано с зимним солнцестоянием и началом нового года. После принятия христианства обычай попытались упорядочить: шумные маскарады считались нежелательными, а более спокойные обходы с песнями о Рождестве, наоборот, поощрялись.

Со временем тексты песен изменились: в них появились образы младенца Христа, Богородицы и святых. Так Коляда стала символом не только обновления года, но и радости по случаю Рождества.

Традиции Коляды и ряженые

Колядующие почти всегда выходят в костюмах. Маски животных, колпаки, шумовые инструменты и самодельные украшения — обязательная часть обряда. Ряженые ходят по домам, поют, иногда танцуют или разбрасывают зерно, желая хозяевам достатка.

Отказать таким гостям считалось плохой приметой, поэтому к Коляде готовились заранее: пекли пироги, варили кисель, готовили кутью и мелкие подарки. На юге чаще колядовали мужчины, а на севере в обходах могли участвовать и девушки.

Колядки на Рождество: тексты, которые дошли до наших дней

Во время рождественского колядования выбирали звездаря — того, кто нес звезду на посохе. Этот символ напоминал о Вифлеемской звезде. Именно в такие обходы звучали самые известные колядки, некоторые из которых сохранились до сих пор:

«Коляда, коляда!

Подавай пирога,

Блин да лепешку

В заднее окошко.

Пришла коляда

Накануне Рождества.

Дайте коровку,

Масляну головку!

А дай Бог тому,

Кто в этом дому,

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста…

Коляда, коляда!

Пришла коляда

Накануне Рождества;

Мы ходили, мы искали

Коляду святую

По всем дворам,

По проулочкам…»

Или:

«Коляда, коляда,

Отворяй ворота!

Доставай сундучок,

Подавай пятачок.

А не дашь пятачка —

Мы корову за рога,

А не дашь пирога —

Мы быка за бока.

Не режь, не губи —

Лучше хлеба подари,

А дай Бог тому,

Кто в этом дому:

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста,

Колосиста да ядриста».

Колядование, щедрование и посевание: в чём разница

После Рождества традиция не всегда заканчивается. В ряде регионов 13 января, в канун старого Нового года, выходят щедровать. Поют щедровки — по смыслу они близки колядкам, но чаще посвящены пожеланиям богатого года и щедрого стола.

Утром 14 января, в день старого Нового года, принято посевать. Обычно в дом заходил мужчина, разбрасывал зерно и произносил пожелания достатка. Считалось, что такой визит приносит удачу на весь год, поэтому посевальщика обязательно благодарили.

Все эти обычаи связаны между собой и воспринимаются как единый праздничный цикл, просто с разными акцентами.

Коляда сегодня

В наши дни колядки чаще всего можно услышать в селах и на фольклорных мероприятиях. Некоторые обряды получили международное признание: например, процессия «Колядных царей» в Белоруссии включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это лишний раз доказывает, что Коляда остается живой традицией, а не просто строкой в учебнике.