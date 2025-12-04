«Это было дико»: каким получился финальный сезон «Очень странных дел» — что пишут зрители

Четверо друзей снова соберутся вместе и попытаются спасти мир от монстров Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

Медленно, но верно Netflix по одному заканчивает свои громкие проекты. Летом к концу подошел самый популярный сериал «Игра в кальмара» (18+), а теперь очередь дошла до «Очень странных дел» (16+). Половина финального сезона появилась в Сети в конце октября, вторая будет доступна 25 декабря, а финальная серия выйдет в Новый год. Но не растеряют ли шоураннеры всех поклонников в попытках растянуть удовольствие? Ведь первая половина сезона понравилась далеко не всем. О чем сериал «Очень странные дела» Первый сезон «Очень странных дел» вышел практически десять лет назад — в 2016 году. Тогда создатели проекта братья Мэтт и Росс Даффер с замиранием ждали, что сериал хотя бы окупится, а о большем они и мечтать не могли. Всё дело в том, что прежде чем Netflix согласился купить права, Дафферы обошли 15 киностудий — все им отказали. Главная причина недоверия крылась в самой идее. Все отказывались верить, что история, где главные герои — дети, будет интересна взрослым, а делать сериал под рейтинг «6+» братья не захотели.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2016 год

В итоговой версии сюжет сериала строится вокруг четырех школьников, которые живут в 80-х в маленьком городке Хоукинс. Один из мальчиков — Уилл — загадочным образом пропадает. И его друзья вместе с необычной девочкой по имени Одиннадцать, которая появляется в городе в ночь исчезновения, бросаются на поиски. Первые серии больше выглядят как детектив глазами детей. Шеф полиции Хоппер ведет расследование, убитая горем мама пытается найти хоть какое-то подтверждение, что сын жив, а друзья Уилла скорее развлекаются, чем приносят настоящую пользу. Хотя при этом быстрее всех оказываются у разгадки.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2016 год

Приблизительно уже со второй половины первого сезона сериал всё больше уходит в мистику и сверхъестественное и с каждым сезоном погружается туда всё больше и больше. Зрители узнают, что существует Изнанка, где живут монстры, и из-за дыр во Вселенной они пробираются в наш мир. Киностудии ошиблись — мистическая история залетела и стала самым популярным проектом после первой же недели выхода. Свое дело и 50% успеха сделала атмосфера. Братья Дафферы сыграли на чувстве ностальгии раньше, чем это стало мейнстримом. Кроме того, что сама история отсылает к романам Стивена Кинга, с их маленькими городками, где все друг друга знают, в ней еще создатели оставили пасхалки к поп-культуре прошлого века. Герои одеваются в охотников за приведениями, пьют кока-колу из баночек с классическим оформлением, играют в «Подземелье и драконы», а на фоне звучит Дэвид Боуи, группы The Clash и Metallica. Чем закончился четвертый сезон «Очень странных дел» К концу четвертого сезона у параллельного мира, Изнанки, появляется вполне конкретный монстр-босс, которого нужно победить, — Векна. Он страшен, беспощаден и может поработить разум тех, у кого есть сильные душевные муки и переживания.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2022 год

Силам зла противостоит Одиннадцать. Со своими сверхспособностями она вступает с Векной в ментальную схватку и в конце думает, что побеждает его. Однако монстр выживает, это чувствует Уилл, у которого после возвращения домой навсегда осталась связь с потусторонним миром. В финале опасения подтверждаются. Город трясет от землетрясения, появляются разломы, и Изнанка проникает в наш мир. Что показали в первых эпизодах пятого сезона «Очень странных дел» Съемки пятого сезона должны были начаться еще в 2022 году, но сначала их отложили из-за пандемии, потом повлияли забастовки в Голливуде, в итоге премьера состоялась через три года. Неудивительно, что за это время всякий забудет, что было в предыдущих сериях и как создатели пришли к разгадке, поэтому братья Даффер заранее составили список ключевых серий, которые стоит пересмотреть. Второй сезон, четвертая серия, «Мудрый Уилл»;

второй сезон, шестая серия, «Шпион»;

четвертый сезон, седьмая серия, «Резня в лаборатории Хокинса»;

четвертый сезон, девятая серия, «Поросенок». По словам создателей, именно в этих эпизодах они раскрывают мироустройство и главные сюжетные линии, которые получат развитие до конца пятого сезона.

Источник: Rozetked / vk.com

— Во втором сезоне мы начали выстраивать мифологию и погружаться во все детали. Именно тогда мы начали закладывать основы мифологии, и я думаю, что, вероятно, именно поэтому этот сезон так актуален, — говорит Мэтт в интервью THR. События в пятом сезоне разворачиваются через полтора года после финала четвертого. И с первых минут появляется главная претензия: актеры очень повзрослели, и практически не верится, что в их мире прошло так мало времени. Особенно зрители негодуют из-за сестры одного из главных героев — Холли. Она есть в сериале с первого сезона, и тогда ей всего 3 года. По логике к пятому ей должно было быть около 7, но актриса выглядит на 13.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

— Меня это серьезно раздражает, потому что мне нравится ее сюжетная линия, и актриса играет неплохо, но написано так, будто ей 7 лет, но актриса выглядит на 13 (она выглядит старше мальчиков во втором сезоне), так что это постоянно выбивает меня из колеи, — негодуют в комментариях. К сюжету также возникают вопросы с самой первой серии. Изнанка давно проникла в город Хоукинс. Введено военное положение. Но при этом всё время, что проход был открыт, ничего не изменилось. Герои будто и не пытались его закрыть или победить главного злодея, а просто жили свою жизнь. При этом и Векна просто отдыхал и балдел, даже не пытаясь устроить апокалипсис, что странно.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

Векна в целом значительно ослаб к пятому сезону. Если раньше никто, кроме Одиннадцать, не мог его победить, то в пятом сезоне сильнее Векны оказывается даже домохозяйка. — Воплощение первобытного ужаса и разрушения превратилось в скучного болвана, — пишут о монстре поклонники сериала. Но в чем пятому сезону не откажешь — в сохранившейся атмосфере старых фильмов ужасов. Притом создатели повторили прием из «Гарри Поттера», когда в первых частях всё показано в ярких цветах, но чем взрослее становятся герои, тем мрачнее обстановка. В «Очень странных делах» также больше нет ностальгически-ламповой атмосферы с настолками и комиксами, на ее место пришли тренировки, испытания и серьезные взрослые проблемы.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

— Как-то тухловато и нудновато, хотя вначале атмосфера прям порадовала, но дальше что-то не то. Хорошо, что не забывают про музыку из 80-х, особенно Кейт Буш, — пишет один из зрителей. Самое главное изменение, во всяком случае в первых четырех сериях, смена главного героя. Не стоит пугаться, персонажи и актеры те же, но их позиции — нет. Предыдущие сезоны на первом месте была Одиннадцать — она сильная, смелая, яркая, единственная, способная проникать в голову к другим и управлять предметами с помощью взгляда.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

При этом Уилл, с чьей пропажи когда-то начался сериал, был задвинут на второй, а то и третий план. Он долго пытался вклиниться в компашку и мало чем выделялся. Некоторые поклонники уже думали, что он так и пробудет где-то на позициях «принеси-подай», но нет. В пятом сезоне он и его связь с Изнанкой наконец раскроется.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

— Наконец сценаристы дали Уиллу такое развитие, я ждала этого со второго сезона, если честно. Но это стоило всех ожиданий, финальная сцена просто нереальная, мурашки по шее бежали, — прокомментировала четвертый выпуск поклонница сериала.

Источник: кадр из сериала «Очень странные дела» (16+), реж. Шон Леви, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix, 2025 год

Кроме Уилла создатели сконцентрировались на развитии и других героев. При этом новых монстров или умерших персонажей ждать не приходится. Хотя многие фанаты надеялись на воскрешение Эдди Мансона — героя, который жертвует собой в финале четвертого сезона ради спасения друзей. — Да, это было дико, — смеется один из создателей над возможным возвращением героя. — Представляешь, Эдди отращивает крылья, превращается в летучую мышь и сражается с демонической летучей мышью? Думаю, это было бы слишком, но Джо Куинн (актер, сыгравший Эдди. — Прим. ред.) сделал ситуацию еще хуже, не опровергнув этот слух. Однозначно судить о сезоне лишь по четырем эпизодам пока не стоит. Они, как зачастую бывает, лишь разгон. Многие вещи еще непонятны, а динамика только развивается к финальной битве. Лучше всего последовать совету, который создатель дал всем поклонникам шоу. — Я очень надеюсь, что они будут относиться к этому шоу так же, как к любому другому сезону, и наслаждаться им таким, какое оно есть. Я бы взял шоколадный пудинг, яйца вкрутую, попкорн — всё, что нужно, чтобы усилить впечатления, — порекомендовал Росс Даффер.