Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Суд над экс-чиновником
Сэкономить время и нервы на врачах
Изменения в правительстве
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Новая школа
Когда ждать снега
Образование Оптимизация школ В Ярославском округе создадут шесть новых образовательных комплексов

В Ярославском округе создадут шесть новых образовательных комплексов

Какие школы и детсады туда войдут

Всего в Ярославской области будет создано 92 образовательных комплекса

Всего в Ярославской области будет создано 92 образовательных комплекса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском округе создадут шесть новых образовательных комплексов. Как сообщил глава округа Алексей Михайлов, так детские сады получат возможность пользоваться школьными спортивными залами, библиотеками и другими ресурсами.

«Пространство будет организовано с учетом потребностей различных возрастных групп. Будут предложены разнообразные кружки и секции по интересам, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе», — сообщил Алексей Михайлов.

Алексей Михайлов

Педагоги из разных дошкольных и школьных подразделений смогут обмениваться опытом, создавать совместные проекты и программы.

Алексей Михайлов

глава Ярославского муниципального округа

Образовательные комплексы Ярославского округа

По данным главы округа Алексея Михайлова, будет создано шесть образовательных комплексов и центр детского творчества.

Образовательный комплекс «Стимул» ЯМО:

  • центр образования «Кузнечихинская школа»;

  • центр образования «Медягинская школа»;

  • центра образования «Глебовская школы»;

  • центр образования «Школа имени Ф. И. Толбухина»;

  • центр образования «Леснополянская школа им. К. Д. Ушинского»

  • детский сад «Сказка»;

  • детский сад «Росинка»;

  • детский сад «Кузнечик»;

  • детский сад «Аленушка»;

  • детский сад «Капитошка».

Образовательный комплекс «Перспектива»:

  • центр образования «Красноткацкая школа»;

  • центр образования «Карабихская школа»;

  • центр образования «Козьмодемьянская школа»;

  • центр образования «Дубковская школа»;

  • детский сад «Красная шапочка»;

  • детский сад «Солнышко»;

  • детский сад «Березка»;

  • детский сад «Золотой петушок»;

  • детский сад «Ленок».

Образовательный комплекс «Академия»:

  • центр образования «Ивняковская школа»:

  • центр образования «Мордвиновская школа»;

  • центр образования «Ширинская школа»;

  • центр образования «Курбская школа»;

  • центр образования «Иванищевская школа»;

  • детский сад «Василек»;

  • детский сад «Ивушка»;

  • детский сад «Родничок».

Образовательный комплекс «Знание»:

  • центр образования «Туношенская школа имени героя России Селезнева А. А.»;

  • центр образования «Лучинская школа»;

  • центр образования «Мокеевская школа»;

  • центр образования «Ананьинская школа»;

  • детский сад «Светлячок»;

  • детский сад «Гнездышко»;

  • детский сад «Теремок»;

  • детский сад «Ласточка».

Образовательный комплекс «Импульс»:

  • центр образования «Михайловская школа»;

  • центр образования «Сарафоновская школа»;

  • центр образования «Карачихская школа»;

  • детский сад «Ветерок»;

  • детский сад «Ягодка».

Образовательный комплекс «Открытие»:

  • центр образования «школа Ярославка»;

  • центр образования «Заволжская школа»;

  • центр образования «Пестрецовская школа»;

  • центр образования «Григорьевская школа»;

  • «Спасская школа»;

  • детский сад «Тополенок»;

  • детский сад «Звездочка»;

  • детский сад «Колосок»;

  • детский сад «Совенок».

Центр детского творчества «Шанс»:

  • центр дополнительного образования детей «Шанс»;

  • центр дополнительного образования детей «Ступеньки».

По данным губернатора Михаила Евраева на 1 октября 2025 года, в регионе работают 85 образовательных комплексов. Но всего в планах создание 92 объединений, в которые войдут около 700 образовательных организаций — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Напомним, что первые образовательные комплексы были созданы в Ярославской области в сентябре 2024 года. Сначала в регионе были образованы только шесть кластеров. По словам губернатора Михаила Евраева, эта практика показала хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать реорганизацию. Все новости об изменениях системы образования публикуем в специальном сюжете.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Объединение школ с детсадами
