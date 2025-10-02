В Ярославском округе создадут шесть новых образовательных комплексов. Как сообщил глава округа Алексей Михайлов, так детские сады получат возможность пользоваться школьными спортивными залами, библиотеками и другими ресурсами.
«Пространство будет организовано с учетом потребностей различных возрастных групп. Будут предложены разнообразные кружки и секции по интересам, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе», — сообщил Алексей Михайлов.
Педагоги из разных дошкольных и школьных подразделений смогут обмениваться опытом, создавать совместные проекты и программы.
Образовательные комплексы Ярославского округа
По данным главы округа Алексея Михайлова, будет создано шесть образовательных комплексов и центр детского творчества.
Образовательный комплекс «Стимул» ЯМО:
центр образования «Кузнечихинская школа»;
центр образования «Медягинская школа»;
центра образования «Глебовская школы»;
центр образования «Школа имени Ф. И. Толбухина»;
центр образования «Леснополянская школа им. К. Д. Ушинского»
детский сад «Сказка»;
детский сад «Росинка»;
детский сад «Кузнечик»;
детский сад «Аленушка»;
детский сад «Капитошка».
Образовательный комплекс «Перспектива»:
центр образования «Красноткацкая школа»;
центр образования «Карабихская школа»;
центр образования «Козьмодемьянская школа»;
центр образования «Дубковская школа»;
детский сад «Красная шапочка»;
детский сад «Солнышко»;
детский сад «Березка»;
детский сад «Золотой петушок»;
детский сад «Ленок».
Образовательный комплекс «Академия»:
центр образования «Ивняковская школа»:
центр образования «Мордвиновская школа»;
центр образования «Ширинская школа»;
центр образования «Курбская школа»;
центр образования «Иванищевская школа»;
детский сад «Василек»;
детский сад «Ивушка»;
детский сад «Родничок».
Образовательный комплекс «Знание»:
центр образования «Туношенская школа имени героя России Селезнева А. А.»;
центр образования «Лучинская школа»;
центр образования «Мокеевская школа»;
центр образования «Ананьинская школа»;
детский сад «Светлячок»;
детский сад «Гнездышко»;
детский сад «Теремок»;
детский сад «Ласточка».
Образовательный комплекс «Импульс»:
центр образования «Михайловская школа»;
центр образования «Сарафоновская школа»;
центр образования «Карачихская школа»;
детский сад «Ветерок»;
детский сад «Ягодка».
Образовательный комплекс «Открытие»:
центр образования «школа Ярославка»;
центр образования «Заволжская школа»;
центр образования «Пестрецовская школа»;
центр образования «Григорьевская школа»;
«Спасская школа»;
детский сад «Тополенок»;
детский сад «Звездочка»;
детский сад «Колосок»;
детский сад «Совенок».
Центр детского творчества «Шанс»:
центр дополнительного образования детей «Шанс»;
центр дополнительного образования детей «Ступеньки».
По данным губернатора Михаила Евраева на 1 октября 2025 года, в регионе работают 85 образовательных комплексов. Но всего в планах создание 92 объединений, в которые войдут около 700 образовательных организаций — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.
Напомним, что первые образовательные комплексы были созданы в Ярославской области в сентябре 2024 года. Сначала в регионе были образованы только шесть кластеров. По словам губернатора Михаила Евраева, эта практика показала хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать реорганизацию. Все новости об изменениях системы образования публикуем в специальном сюжете.