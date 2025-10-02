Всего в Ярославской области будет создано 92 образовательных комплекса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском округе создадут шесть новых образовательных комплексов. Как сообщил глава округа Алексей Михайлов, так детские сады получат возможность пользоваться школьными спортивными залами, библиотеками и другими ресурсами.

«Пространство будет организовано с учетом потребностей различных возрастных групп. Будут предложены разнообразные кружки и секции по интересам, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе», — сообщил Алексей Михайлов.

Педагоги из разных дошкольных и школьных подразделений смогут обмениваться опытом, создавать совместные проекты и программы. Алексей Михайлов глава Ярославского муниципального округа

Образовательные комплексы Ярославского округа

По данным главы округа Алексея Михайлова, будет создано шесть образовательных комплексов и центр детского творчества.

Образовательный комплекс «Стимул» ЯМО:

центр образования «Кузнечихинская школа»;

центр образования «Медягинская школа»;

центра образования «Глебовская школы»;

центр образования «Школа имени Ф. И. Толбухина»;

центр образования «Леснополянская школа им. К. Д. Ушинского»

детский сад «Сказка»;

детский сад «Росинка»;

детский сад «Кузнечик»;

детский сад «Аленушка»;

детский сад «Капитошка».

Образовательный комплекс «Перспектива»:

центр образования «Красноткацкая школа»;

центр образования «Карабихская школа»;

центр образования «Козьмодемьянская школа»;

центр образования «Дубковская школа»;

детский сад «Красная шапочка»;

детский сад «Солнышко»;

детский сад «Березка»;

детский сад «Золотой петушок»;

детский сад «Ленок».

Образовательный комплекс «Академия»:

центр образования «Ивняковская школа»:

центр образования «Мордвиновская школа»;

центр образования «Ширинская школа»;

центр образования «Курбская школа»;

центр образования «Иванищевская школа»;

детский сад «Василек»;

детский сад «Ивушка»;

детский сад «Родничок».

Образовательный комплекс «Знание»:

центр образования «Туношенская школа имени героя России Селезнева А. А.»;

центр образования «Лучинская школа»;

центр образования «Мокеевская школа»;

центр образования «Ананьинская школа»;

детский сад «Светлячок»;

детский сад «Гнездышко»;

детский сад «Теремок»;

детский сад «Ласточка».

Образовательный комплекс «Импульс»:

центр образования «Михайловская школа»;

центр образования «Сарафоновская школа»;

центр образования «Карачихская школа»;

детский сад «Ветерок»;

детский сад «Ягодка».

Образовательный комплекс «Открытие»:

центр образования «школа Ярославка»;

центр образования «Заволжская школа»;

центр образования «Пестрецовская школа»;

центр образования «Григорьевская школа»;

«Спасская школа»;

детский сад «Тополенок»;

детский сад «Звездочка»;

детский сад «Колосок»;

детский сад «Совенок».

Центр детского творчества «Шанс»:

центр дополнительного образования детей «Шанс»;

центр дополнительного образования детей «Ступеньки».

По данным губернатора Михаила Евраева на 1 октября 2025 года, в регионе работают 85 образовательных комплексов. Но всего в планах создание 92 объединений, в которые войдут около 700 образовательных организаций — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.