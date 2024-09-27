Две недели на сухпайках: в школе в Ярославской области дети остались без горячей еды

Дети одной из школ в Данилове остались без школьных обедов. Вместо них ученикам выдавали сухпайки Источник: Евгения, Александра Мамонтова / 76.RU











В одной из школ в Ярославской области детей перевели на сухпаек вместо горячего питания. О ситуации пожаловались родители учеников 1-й школы в Данилове.

— А долго ли детей будут кормить в обед сухпайками? — обратилась к губернатору Михаилу Евраеву в его Tg-канале мама школьника Евгения 26 сентября.

Как оказалось, на данный момент ученики школы № 1 из-за ремонта учатся в здании школы № 9. А там случился прорыв канализации, так возникли проблемы с питанием.

— По информации управления образования Данилова, замена приема пищи сухим пайком производилась в качестве вынужденной меры и носила временный характер, — ответили в правительстве Ярославской области. — В связи с капитальным ремонтом средней школы № 1 часть учащихся была переведена на обучение в школу № 9. Всем ученикам было обеспечено бесплатное горячее питание. Но в школе № 9 произошла авария на канализации. Поэтому некоторым категориям школьников, которым положено двухразовое питание, второй прием пищи иногда заменялся выдачей сухого пайка из-за невозможности обеспечить полноценный вариант в сложившихся условиях.

Такой набор сухпайка выдавали школьникам Источник: Евгения / T.me











Также власти добавили, что проблемы с канализацией в школе № 9 решены. В разговоре с нашим порталом директор учебного заведения заверила, что все неполадки устранены.

— Дети 9-й школы питаются полноценным обедом, — рассказала 76.RU директор Наталья Белова. — Информация в соцсетях выложена некорректная. С 3 сентября мои дети начальной школы питаются нормально. Информация 1-й школы — проблема этой школы. Я ответственность за учеников школы № 1 не несу.

Как оказалось, сухпаек вместо нормального питания получали ученики 1-й школы, которые временно базируют в здании СОШ № 9. Это длилось около двух недель.

О том, почему одни школьники питались полноценно, а другим выдавали сухпаек, объяснила в разговоре с корреспондентом 76.RU директор 1-й школы Алла Холоднова.

— Дело в том, что у учеников начальной школы в СШ № 9 обязательное питание один раз в день. Плюс к ним добавляются льготников из малоимущих или многодетных семей. Но их может быть 1-2 человека. Кормить их полноценным горячим питанием не составляло труда, — отметила директор СШ № 1. — В 1-й школе обучаются классы с ОВЗ. Это порядка 80 человек. Плюс льготная категория детей, это еще плюс 20 человек. То есть порядка 100 человек [надо обеспечить питанием]. Первый завтрак у них был полноценный, их кормили горячим питанием. Но канализация не справлялась, затапливало полы и прочее, создавались антисанитарные условия. Поэтому были вынуждены перевести второе питание на сухой паек.