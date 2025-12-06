Обвала до 90 или укрепления до 70? Чего ждать от курса рубля дальше

Доллар падает, пора закупаться? Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Рубль к концу этой недели достигал двух с половиной летнего максимума, а доллар опускался до 75,775 рубля на рынке Форекс.

Среди ключевых факторов укрепления российской валюты опрошенные MSK1.RU эксперты называют дополнительные объемы предложения валюты на внутреннем рынке со стороны Центробанка. Однако, несмотря на позитивную динамику, специалисты призывают не торопиться с ожиданиями массового снижения розничных цен.

«Хороший сигнал для потребителей»

Федор Сидоров, частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования», отметил, что укрепление рубля до таких минимальных отметок — безусловно, хороший сигнал для потребителей. Однако он предостерег от излишнего оптимизма по поводу скорого обвального падения цен в магазинах, особенно перед Новым годом.

«Механизм влияния валютного курса на розничные цены работает с определенным запаздыванием», — говорит Сидоров.

Он сослался на данные Центробанка, согласно которым замедление темпов роста цен на импортные товары действительно началось после декабрьского укрепления рубля. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже отмечала, что регулятор наблюдает эффект по таким категориям, как смартфоны и бытовая техника. Ретейлеры частично отреагировали: ЦУМ, скажем, снизил цены на 12%, на Wildberries подешевели китайские смартфоны, что привело к росту их продаж почти на треть.

«Но тут есть нюанс: на полках сейчас преимущественно находятся товары, закупленные месяцы назад по курсу 90–100 рублей за доллар. Свежие партии по новому, более крепкому курсу только начинают поступать в продажу», — говорит эксперт.

Сидоров выделил различия в скорости реакции цен на различные товарные группы.

Быстрее всего реагируют цены на скоропортящуюся продукцию: фрукты, овощи, зелень. Здесь поставки осуществляются еженедельно, и эффект укрепления рубля будет ощутим раньше.

Сложнее ситуация с электроникой, одеждой, мебелью: эти категории характеризуются длинными логистическими цепочками и контрактами, заключенными заранее. Кроме того, в конечной цене импортного товара доля собственно импортной составляющей составляет всего 10–20%, остальное — это рублевые затраты на доставку, растаможку, складские расходы и зарплаты персонала.

«Поэтому даже при крепком рубле ждать обвального падения цен не приходится, — заключил инвестор. А рубль, скорее всего, останется в диапазоне 77–85 рублей за доллар при условии сохранения текущей геополитической обстановки», — говорит Федор Сидоров.

Эксперт также указал на будущие факторы, которые могут повлиять на ценообразование. Так, с 1 января 2026 года вступает в силу повышение НДС с 20 до 22%, а в сентябре заработает технологический сбор на электронику, что добавит к ценам еще 4–6%.

Обвала рубля не ждать?

Укрепление рубля инвестиционный советник Юлия Кузнецова связывает в первую очередь с расширением предложения валюты от Центробанка, а также… с сезонностью.

«Декабрь — традиционно сезон низкого спроса на валюту. Импорт падает, компании закрывают год, и давление со стороны валютных платежей становится минимальным. Это облегчает рост рубля», — говорит Кузнецова.

По ее оценке, следующая цель для доллара находится в диапазоне 74–75 рублей, и при текущей динамике рынок действительно может протестировать эти уровни. Тем не менее, по прогнозу Кузнецовой, уже в январе 2026 года ситуация, скорее всего, изменится.

Среди факторов, которые могут привести к ослаблению рубля в начале следующего года, Кузнецова выделила три главных: уход эффекта отложенных продаж, начало восстановления импорта и снижение дисконта на российскую нефть.

«Это может автоматически ослабить курс на 3–5 рублей. Поэтому говорить о долгосрочном укреплении до уровня ₽70 пока рано. Но пока баланс спроса и предложения сейчас устойчиво работает в пользу рубля». — Считает эксперт.

При этом она опровергла пессимистичные прогнозы об обвале курса к 90 рублям до конца года, назвав их «малореалистичными».