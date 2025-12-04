Доллар упал до рекордно низкого уровня: таких значений не было больше 2,5 года

Спрос на доллар в декабре обычно ниже Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Доллар по отношению к рублю падает уже несколько дней подряд. Российская валюта начинала 2025 год с отметок выше 100 рублей за доллар, а завершает его на абсолютно другом уровне. Сегодня он опустился до 75,775 рубля на рынке Форекс и торгуется на таких значениях впервые с 12 мая 2023 года.

Центробанк России установил официальный курс доллара США на четверг, 4 декабря, на уровне 77,9556 рубля. В прогнозе Минэкономразвития на 2026 год вовсе заложило курс на уровне 92 рублей за доллар.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что российская валюта укрепляется на фоне информации об увеличении с 5 декабря продаж юаней в рамках бюджетного правила Банком России. В БКС также считают, что свою роль мог сыграть сезонный фактор. В декабре спрос на валюту в целом ниже, чем в ноябре.

Курс доллара до конца года останется в диапазоне до 85 рублей, считают эксперты. Сильного ослабления российской валюты ждать не стоит. По их мнению, давление на рубль начнется со следующего года.