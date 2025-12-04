НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Экономика Доллар упал до рекордно низкого уровня: таких значений не было больше 2,5 года

Доллар упал до рекордно низкого уровня: таких значений не было больше 2,5 года

Американская валюта рухнула ниже прогнозов

246
Спрос на доллар в декабре обычно ниже | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUСпрос на доллар в декабре обычно ниже | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Спрос на доллар в декабре обычно ниже

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Доллар по отношению к рублю падает уже несколько дней подряд. Российская валюта начинала 2025 год с отметок выше 100 рублей за доллар, а завершает его на абсолютно другом уровне. Сегодня он опустился до 75,775 рубля на рынке Форекс и торгуется на таких значениях впервые с 12 мая 2023 года. 

Центробанк России установил официальный курс доллара США на четверг, 4 декабря, на уровне 77,9556 рубля. В прогнозе Минэкономразвития на 2026 год вовсе заложило курс на уровне 92 рублей за доллар.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что российская валюта укрепляется на фоне информации об увеличении с 5 декабря продаж юаней в рамках бюджетного правила Банком России. В БКС также считают, что свою роль мог сыграть сезонный фактор. В декабре спрос на валюту в целом ниже, чем в ноябре.

Курс доллара до конца года останется в диапазоне до 85 рублей, считают эксперты. Сильного ослабления российской валюты ждать не стоит. По их мнению, давление на рубль начнется со следующего года.

Помимо этого роль доллара в экономике России и мировой торговле снижается. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это происходит  из-за активного использования нацвалют. Такая тенденция, по его словам, сохранится в ближайшие годы. Песков также подчеркнул, что Россия предпочитает нацвалюты в торговле с партнерами не потому, что ей не нравится доллар, а потому, что Москве фактически запретили его использовать. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Курс доллара Форекс Укрепление рубля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Ждём отскок до 100. Резкий.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление