Часть россиян получит в декабре двойную пенсию. Как это устроено

Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря получат пенсию за январь. Она уже будет проиндексирована. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Процент индексации составит 7,6%. Именно он был заложен при формировании бюджета. Подробности РИА Новостям рассказал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде», — подчеркнул депутат.

Причина этого — в новогодних праздниках. Из-за них поменялся график выплат.

«Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде», — объяснил Нилов.

Ранее мы подробно рассказывали, у кого и на сколько вырастут пенсии в 2026 году. Также мы писали о том, что пожилые россияне могут вдвое увеличить свою пенсию. Прочитайте, как это сделать.