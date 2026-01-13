«В России хотят свою вселенную Marvel»: почему у нас в стране не снимают фильмов по новым сюжетам — мнения экспертов

Возможно, на известный сюжет проще привлечь зрителей, чем на новый Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

С начала 2026 года в прокат вышли сразу три новых фильма, но по давно известным сюжетам — «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». Почему это стало так популярно? Возможно, сценаристы и режиссеры исчерпали идеи, а может, это попытка сыграть на ностальгии и привлечь сразу широкую аудиторию разных поколений. NGS.RU узнал мнение новосибирских экспертов.

Взгляд киноэксперта

Генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская отмечает, что количество универсальных сюжетов в мировой литературе и искусстве не так уж велико: исследователи насчитывают от 4 до 30 с лишним. В любом случае, по ее словам, придумать историю, не укладывающуюся ни в одну из архетипических схем, вряд ли возможно.

Ирина Краснопольская считает, что появлению череды повторных экранизаций сказочных сюжетов и новых реинкарнаций киноклассики способствует несколько причин: «Здесь и чисто маркетинговое стремление ответить на спрос максимально широкой аудитории, и желание соответствовать традиционалистской культурной политике наших дней, и вполне понятное человеческое желание подарить зрителями безопасное, по-хорошему предсказуемое зрелище, рождающее чувство стабильности, — иногда привычные щи да каша нужнее всего».

Она добавляет, что развитие культуры циклично, и однажды сквозь знакомые жанры и сюжеты прорастут свежие идеи.

«Уже сегодня в авторском кино есть новые имена и интересные эксперименты, которые однажды могут стать мейнстримом. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, как писал Бродский», — подытоживает Ирина Краснопольская.

Мнение психотерапевта

Психотерапевт Игорь Лях рассказывает, что хоть и парадоксально, но в нашей стране Министерство культуры, Союз кинокритиков или кинорежиссеров и прочие связанные с кино организации — довольно закрытые. И если в других странах проекты обсуждаются на стадии создания и это является косвенной рекламой, то мы часто оказываемся перед фактом, что такой-то фильм снят и якобы он замечательный.

Он отмечает, что угодить всем, конечно, невозможно никогда, а реально прорывных фильмов не так много. Но есть фильмы разных жанров, которые в каком-то смысле очень четко отражают потребности эпохи, распадаются на мемы, на культуральные метафоры. И люди подражают героям фильмов, даже не задумываясь об этом. Особенно дети, которые потом играют в этих героев.

Игорь Лях приводит в пример фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», после которого в стране увеличился интерес к секциям по фехтованию, по конному спорту: «Это были мощные массовые явления, когда феномен искусства, культуры побуждает общество обратить на что-то внимание и начать что-то с этим делать, тратить ресурсы, развиваться и так далее. А у современных произведений как будто бы не получается создать такого рода вещи — за очень-очень редким исключением».

Но он приводит профессиональный антипример — сериал «Триггер», в котором показан метод парадоксальной интенции, который на самом деле очень сложный и очень тонкий в своем применении. Он предлагает сознательно усилить или продолжить свои симптомы или нежелательное поведение, чтобы избавиться от этого, например, в проработке фобий, тревожности, перфекционизма, ОКР и бессонницы.

Клиенты после просмотра этого сериала начали приходить к психологам и просить помочь схожим образом поменять свою жизнь. То есть, с одной стороны, сериал сформировал запрос у части населения на изменения, с другой стороны, профессионалы отказываются его выполнять, потому что метод немного иной, нежели показан, и это очень объемная, дорогая работа. То есть, резюмирует психотерапевт, сериал сформировал необоснованные ожидания у клиентов и естественное отрицание у самих специалистов.

«Попытки создать отечественные вселенные»

И сейчас, говорит Игорь Лях, часть производителей, часть продюсеров ориентирована на ремейки, на развитие каких-то уже существующих сценарных объектов. Возможно, предполагает он, так они пытаются копировать успехи Netflix, прежде всего материальные, то есть заработать сопоставимое количество денег. И это желание подталкивает продюсеров к решениям подобного рода.

«То есть существуют вселенные сериалов Netflix, есть DC и Marvel, в России хотят того же. А теперь есть и вселенная Простоквашино. Она состоит не только из мультсериалов, но и из литературы, мерча и даже рекламы молочных продуктов. И ее хотят развивать на новых проектах, видимо», — акцентирует внимание Игорь Лях.

И добавляет, что хоть по размеру эта вселенная меньше, но это достойный феномен для изучения культурологов и социологов.

«То же самое касается „Чебурашки“ и „Буратино“ — это попытки создать какие-то отечественные вселенные, которые отличаются от мировых трендов и в которых действительно нам можно предложить и сформировать какие-то свои смыслы», — объясняет психотерапевт.

Он считает, что шансы на коммерческий успех большие, особенно в сравнении с попыткой создать какую-то новую вселенную. И по словам эксперта, с точки зрения психологии потребителя, зрителя проще заманить на что-то знакомое, нежели неизвестное.

«Возможно, через 5–10 лет окажется, что совершенно замечательные сценарии лежали в столах, дошли до редакторов, но были остановлены страхом, что новое не получит отклика. А в мире, так сказать, в западной индустрии, в силу высоких зарплат есть возможность экспериментировать», — замечает психотерапевт.

Несколько актеров могут собраться и спродюсировать какой-то фильм на свои гонорары, показать себя в новых образах, ролях, и всем от этого хорошо, в том числе зрителям, которые получили новый необычный продукт.

Существует ли такой уровень профессионального самосознания у отечественных актеров, режиссеров, сценаристов? Игорь Лях считает, что судить трудно.

И то, что происходит, может быть проявлением профессионального кризиса в индустрии кино, добавляет эксперт: «С точки зрения психологии это называется нормативным кризисом роста. Ситуация могла бы уже измениться, но она всё никак не меняется. Малобюджетное творческое кино в России не начинает работать адекватным образом в большом количестве. Причем, заметьте, мы оставляем за скобками сам факт того, что современный отечественный зритель тоже находится в очень сложной психологически кризисной ситуации».

Игорь Лях рекомендует родителям, взрослым показывать детям, особенно подросткам, старые фильмы и объяснять, что язык, обстоятельства и культура поменялись и накопились различия. Но эти фильмы наполнены прекрасной игрой актеров.