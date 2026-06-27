В гневе проткнула руку: жительница Ярославской области накинулась на любовницу мужа

Застукав мужа с любовницей, женщина не сдержалась Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

37-летняя жительница Переславля-Залесского уличила мужа в измене. Она проследила за ним на проходной у одного из местных предприятий. Там и увидела, что супруг собирался не домой.

В гневе женщина накинулась на любовницу мужа и проткнула ей руку дверным ключом. Это произошло в ноябре 2025 года. Летом 2026 её ждет суд по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«На почве ревности она нанесла ключом удары по руке соперницы, причинив ее здоровью легкий вред. Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции и направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Nº 3 Переславского судебного района», — сообщили в областной прокуратуре.

Наказание по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ об умышленном легком причинении вреда здоровью с применением оружия предусматривает широкую вилку: от обязательных работ (до 360 часов) до года исправительных работ, а также до двух лет ограничения свободы или до шести месяцев ареста. Самый суровый вариант — до двух лет колонии.