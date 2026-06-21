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Криминал Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину — видео с допроса

Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину — видео с допроса

В результате ЧП скончалась женщина, а также пострадало пять человек

Следователи устанавливают мотивы нападения | Источник: Следственный комитет России / MAXСледователи устанавливают мотивы нападения | Источник: Следственный комитет России / MAX

Следователи устанавливают мотивы нападения

Источник:

Следственный комитет России / MAX

Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре 19-летний юноша признал вину и заявил, что раскаивается. Видео со следственных действий опубликовал СК РФ.

«Да, признаю, раскаиваюсь», — ответил обвиняемый на вопрос о том, признает ли он свою вину в инкриминируемом преступлении.

Источник:

Следственный комитет России / MAX

Сейчас следователи устанавливают мотивы нападения. Также назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

Напомним, днем 20 июня в Краснодаре молодой человек с ножом напал на посетителей торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек, среди них беременная.

По информации МВД, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно. Парень нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Он бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. В здании сработала тревога и выключился свет. По громкоговорителям объявили о срочной эвакуации.

Нападавшего задержали посетители ТЦ. После задержания юноша объяснил, что ему «просто надоело жить». Парень из многодетной семьи, его отец умер. Подробнее об этом ЧП мы рассказывали в нашей онлайн-хронике.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Нападение Убийство Торговый центр Краснодар
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