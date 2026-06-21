Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину — видео с допроса

Следователи устанавливают мотивы нападения Источник: Следственный комитет России / MAX

Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре 19-летний юноша признал вину и заявил, что раскаивается. Видео со следственных действий опубликовал СК РФ.

«Да, признаю, раскаиваюсь», — ответил обвиняемый на вопрос о том, признает ли он свою вину в инкриминируемом преступлении.

Источник: Следственный комитет России / MAX

Сейчас следователи устанавливают мотивы нападения. Также назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

Напомним, днем 20 июня в Краснодаре молодой человек с ножом напал на посетителей торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек, среди них беременная.