Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину — видео с допроса

Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре 19-летний юноша признал вину и заявил, что раскаивается. Видео со следственных действий опубликовал СК РФ.
«Да, признаю, раскаиваюсь», — ответил обвиняемый на вопрос о том, признает ли он свою вину в инкриминируемом преступлении.
Сейчас следователи устанавливают мотивы нападения. Также назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.
Напомним, днем 20 июня в Краснодаре молодой человек с ножом напал на посетителей торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек, среди них беременная.
По информации МВД, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно. Парень нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Он бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. В здании сработала тревога и выключился свет. По громкоговорителям объявили о срочной эвакуации.
Нападавшего задержали посетители ТЦ. После задержания юноша объяснил, что ему «просто надоело жить». Парень из многодетной семьи, его отец умер. Подробнее об этом ЧП мы рассказывали в нашей онлайн-хронике.