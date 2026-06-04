Новый iPhone за 15 тысяч: россиянин раскрыл обновленную схему обмана в мессенджерах

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Аферисты обновили схему с розыгрышем iPhone в мессенджерах и соцсетях. Пользователей заманивают баснословными скидками на премиальный смартфон. Один из них, Николай, едва не стал жертвой обмана, но его противостояние с преступниками превратилось в настоящий детектив. Журналист NN.RU Наталья Халезова изучила новые уловки мошенников и вместе с полицией составила инструкцию, как не остаться и без денег, и без гаджета.

«Я не нотариус, чтобы гарантии давать»

Николай Панченко решил попытать удачу в розыгрыше iPhone 17 Pro Max и нажал на кнопку участия в одном из Телеграм-каналов с большим числом подписчиков. Через две недели пришел ответ: бот прислал список из пяти победителей розыгрыша, которые якобы выиграли крупную скидку на дорогой гаджет. За первое место обещали отдать iPhone бесплатно (со 100% скидкой), за второе — с дисконтом в 90%, за третье — 80%.

«Я занял второе место. Мне прислали промокод на покупку смартфона Apple iPhone 17 Pro Max 1Tb на одном из популярных маркетплейсов. По инструкции я переслал сообщение менеджеру Яне. Причем бот предупредил: если вам напишет менеджер сама, это фейк. Я списался с аккаунтом Яны, она у меня запросила номер телефона, на который оформлен ID на маркетплейсе, и адрес пункта выдачи, где удобнее получить покупку. Смартфон стоил 149 тысяч рублей, мне нужно было перечислить 10% от его стоимости — 14 900 рублей. Но оплатить нужно было не через маркетплейс, а по реквизитам, присланным менеджером», — рассказал Николай.

Такой подход его смутил. «Менеджер Яна» прислала скриншот якобы из личного кабинета на маркетплейсе. Судя по нему, она уже внесла промокод Николая и переместила товар в его аккаунт для доставки. По ее словам, никакого подвоха нет — это обычная «блогерская» акция. Если Николай не верит, он может прислать ссылку на аналогичный товар с другой площадки. Главное условие — оплатить 10% от стоимости смартфона. Реквизиты для перевода Яна пообещала запросить в бухгалтерии.

«Мое дело — оформить и отправить вам ваш заказ, я понимаю вашу осторожность. Я не нотариус, чтобы давать гарантии. Когда принимали участие в розыгрыше на канале, на который вы подписаны, вы же в него верили, поэтому все вопросы задайте администратору канала», — убеждала героя «Яна».

Николай решил проверить информацию и написал другим «победителям». Откликнулся обладатель 80-процентной скидки, представившийся Михаилом. Он ответил, что уже всё оформил через Яну и завтра получит заветный телефон в пункте выдачи в Арзамасе. Собеседник даже прислал скриншот личного кабинета, подтверждающий, что к нему едет смартфон, за который он заплатил всего 26 тысяч рублей.

При этом на скриншоте был указан адрес пункта выдачи в Арзамасе на пр. Победы, 78. Но в этом городе такого адреса нет. Ближайший ПВЗ с этими координатами есть только в Казани. Николай написал «Михаилу» о своих подозрениях в том, что тот — подставное лицо. В ответ собеседник перешел на грубость и заблокировал аккаунт. Следом всю переписку удалила и «менеджер Яна».

В Сети можно найти много жалоб на этот розыгрыш: другие пользователи слово в слово повторяют рассказ Николая Панченко. Некоторые, к сожалению, попались на уловку. Истории обманутых россиян в последнее время часто встречаются и в соцсетях, и в криминальных сводках.

«Я попала в эту ловушку и потеряла 15 тысяч рублей. Часто участвую в разных розыгрышах и не раз выигрывала. И вот чудо — скидка 90% на новый смартфон. Я тоже списалась с „менеджером Яной“. Для убедительности написала другим победителям. Ответила мне только одна девушка, сказала, что заплатила и видит iPhone в пути в личном кабинете. Поэтому я заплатила, в итоге через пару дней мне пишет менеджер, что нужно еще внести таможенную пошлину 11 тысяч рублей. Я заподозрила неладное. Написала, что передумала и хочу вернуть деньги. В итоге меня отправили в черный список. Надо было сразу остановиться, ведь банк заблокировал мою карту на этом переводе. Так я перевела через другой банк», — поделилась Ксения, пострадавшая от рук мошенников.

Старая схема по-новому

Розыгрыш iPhone — излюбленная схема кибераферистов, существующая последние десять лет. У нее есть различные вариации, итог один — потеря денег.

«Лотереи и розыгрыши, в том числе премиальных смартфонов, — ловушки, которые часто пускают в ход злоумышленники. Схема достаточно проста: человек видит в соцсети или популярном мессенджере розыгрыш мобильного телефона или другого ценного товара, переходит по ссылке или отправляет кодовое слово. С ним связывается „администратор“, сначала выманивает личные данные, затем просит внести оплату. Это могут быть покупка с огромной скидкой, таможенная пошлина, оплата налогов за зарубежный товар, доставки, комиссия, курьерская страховка и другие платежи. Такие требования зачастую свидетельствуют об обмане», — констатируют в УМВД.

Порой, как рассказывают жертвы обмана, при отказе платить мошенники могут торопить (якобы предложение срочное, акционное) и даже угрожать обращением в суд и возбуждением уголовного дела. Иногда люди соглашаются выполнять инструкции собеседника из мессенджера, даже если не участвовали в розыгрыше.

Как не попасться на уловки мошенников

Итак, вам пришло сообщение: «Вы выиграли iPhone». Что делать? Приводим советы полиции.

Проверьте организатора лотереи. Убедитесь, что розыгрыш проводится официальным брендом или компанией. Настоящие организации редко используют мессенджеры или социальные сети для первичного оповещения граждан. Не вводите личные и банковские данные на сторонних ресурсах, в которых вы не уверены. Никогда не переводите деньги «вперед». Требования оплатить доставку, страховку или сертификат — главные признаки мошенничества. Легальные конкурсы не берут плату для получения выигрыша. Остановитесь, если вас торопят. Мошенники давят на срочность, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу и проверьте информацию, посоветуйтесь с близкими. Вместе, общими усилиями, легче заметить подвох. Проверьте, нет ли жалоб на подобный розыгрыш или схему в интернете, на независимых источниках. Скорее всего, вы столкнетесь с негативными отзывами.