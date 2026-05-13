Не поделили землю: в Ярославской области брат забил поленом сестру и её мужа

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Подробности убийства

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В Ярославской области произошло двойное убийство на даче | Источник: Александра Савельева / 76.RU В Ярославской области произошло двойное убийство на даче | Источник: Александра Савельева / 76.RU

В Ярославской области произошло двойное убийство на даче

Источник:

Александра Савельева / 76.RU

56-летнего жителя Ярославля арестовали по подозрению в двойном убийстве. В полицию о двух погибших он сообщил сам. Убиты — его старшая сестра и её муж.

Как позже он рассказал следователям, всё случилось 8 мая 2026 года. Родственники вместе приехали из Ярославля на дачу в деревню Еремеево Даниловского района. И уже там разругались.

«В деревне между ними произошел конфликт на фоне разногласий об освоении земельного участка. В дальнейшем в ходе совместного распития алкоголя снова произошел конфликт, женщина попыталась выгнать брата из дома, завязалась драка», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Брат взял полено и начал бить им по голове 63-летней сестры и её 64-летнего супруга. Оба потеряли сознание и больше уже не очнулись. А младший брат лег спать. Утром он попытался скрыть следы убийства, переоделся в чистое и вызвал полицию. Однако позже во всем признался.

«На основании собранных полицейскими материалов СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ „Убийство двух и более лиц“, 56-летний гражданин арестован», — уточнили в региональном УМВД.

По статье об убийстве суд может отправить за решетку на срок от 8 до 12 лет, либо пожизненно. Также статья предусматривает смертную казнь, однако этот вид наказания нельзя применить в связи с действующим мораторием (запретом) на него.

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Комментарии
37
Гость
13 мая, 18:33
Почему при таком обилии земли земельный вопрос до сих пор актуален? Нужна госпрограмма по элементарному, дешевому, свободному получению земли для строительства и ведения хозяйства. Инфраструктура - дело государства!
Гость
13 мая, 14:46
типичный герой
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