Вы потеряете деньги по щелчку: как мошенники обманывают под видом ГАИ

Водителям следует быть осторожными Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Число мошеннических схем, связанных с нарушениями ПДД растет. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени ГАИ, чтобы получить доступ к персональным данным или устройствам пользователей. Объясняем, как водители попадают в лапы аферистов и чем это им грозит.

Почему это работает

Многие водители беспокоятся из‑за возможного нарушения: даже небольшое превышение скорости или заезд за разметку может привести к штрафу. Из любопытства или тревоги человек может открыть подозрительное письмо или перейти по ссылке.

Какие существуют схемы

Сейчас мошенники всё чаще стали подключать к обману нейросети для создания большей убедительности.

«В 2026 году мы можем увидеть более изощренные приёмы. На очереди — использование искусственного интеллекта, например глубокие фейковые видео аварий с персонализированным содержанием или чат-боты, которые от имени ГАИ „консультируют“ жертву», — сказал эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов в разговоре с «Известиями».

Встречаются и другие уловки: сообщения с QR‑кодами, СМС с обещанием «штрафа за необслуженный QR‑код», поддельные сайты, маскирующиеся под портал ГАИ или сервисы оплаты проезда по платным дорогам.

При переходе по ссылке мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и «Госуслугам», заблокировать телефон или даже оформить кредит на имя жертвы.

Как защитить себя

Прежде всего не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений. Проверять уведомления о штрафах нужно только через официальные каналы: самостоятельно вводить в браузере адрес сайта ГАИ или портала «Госуслуги». Также не стоит загружать приложения из непроверенных источников, особенно если их предлагают в подозрительных уведомлениях.