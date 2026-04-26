Десятки погибших и раненых: крупный теракт произошел в Колумбии — кадры с места катастрофы

Движение на участке полностью перекрыто Источник: Public News / X

В департаменте Каука на юго-западе Колумбии произошел крупный теракт. На Панамериканском шоссе — одной из ключевых транспортных артерий страны — прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил губернатор Октавио Гусман в Х.

«Это была неизбирательная атака на гражданское население, в результате которой, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и более 20 получили серьезные ранения», — написал он.

По предварительным данным, взрывчатку бросили в пассажирский автобус. Ударной волной также повредило несколько других транспортных средств, на дороге образовалась глубокая воронка. Движение на участке полностью перекрыли. Происшествие на юго-западе страны признали терактом.

Источник: Public News / X

Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее терроризмом и фашизмом. По его информации, к совершению теракта причастны выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) под руководством их главаря Ивана Мордиско.

«Это террористы, фашисты и наркоторговцы. Они хотят, чтобы Колумбией правили крайне правые — фашисты, потому что знают: при них они смогут беспрепятственно вести свой бизнес на кокаине и незаконной добыче золота», — написал Петро в X.

По его словам, местные власти задействовали все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий атаки — больницы работают «на пределе» возможностей, ситуация на Панамериканском шоссе остается «неопределенной», силы безопасности продолжают спасательную операцию на месте происшествия.

Обновлено 9:29 (мск):