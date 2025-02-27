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Криминал Задержали Елену Блиновскую онлайн-трансляция В суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн

В суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн

Следим за заседанием в режиме реального времени

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В Савеловском суде сегодня, 27 февраля, пройдет финальное слушание по делу Елены Блиновской. Ранее прокуратура потребовала приговорить Елену к шести годам колонии.

«Королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Как проходит последнее заседание — в нашем онлайн-репортаже.

Римма Багдасарян

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте она слезно просила встречи с детьми. А ее партнеры при этом умудрились запустить «марафон успеха» от имени Блиновской.

В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года тюрьмы.

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Римма Багдасарян

На прошлом заседании в суде дали показания бывшие подчиненные Елены Блиновской. Тогда допросили Дарью Бондаренко — она была формальным директором ООО «Ригель» и руководила марафонами Блиновской. По словам Дарьи Бондаренко, компания занималась оказанием образовательных услуг в интернете.

Следующей перед судом выступила SMM-менеджер Мария Житарева. Девушка с профильным высшим образованием трудилась у Блиновской с 2019 года. В ее обязанности также входило привлечение блогеров для рекламы марафонов по бартеру. Взамен им обещали бесплатное прохождение марафонов. Зарплата у Житаревой была порядка 250 000 рублей, получала она ее от ИП Блиновской.

Девушка пояснила, что в апреле 2022 года супруги Блиновские собрали всех сотрудников и предложили уволиться по собственному желанию. Именно тогда она и перестала трудиться на блогеров, а позже узнала, что все сотрудники были трудоустроены в разных фирмах.

Главного бухгалтера Блиновских Наталью Авдентову допросили по видеоконференции. Она рассказала, что познакомилась с Еленой, когда они учились вместе в Ярославле. После переезда Блиновской в Москву общение сошло на нет, но в 2018 году та предложила Наталье работать у нее бухгалтером.

На вопрос о том, может ли она назвать мошеннической деятельность Блиновской, бывшая главный бухгалтер сказала, что следствию виднее. Также Наталья Авдентова сообщила, что у одной из сотрудниц была зарплата в размере 1 000 000 рублей.

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Римма Багдасарян

В ноябре суд признал Блиновскую банкротом. По данным РИА Новости, «королева марафонов» намерена продать дом за 600 миллионов рублей.

Общий ее долг составляет 1,4 миллиарда рублей. В октябре ее юрист заявил, что Блиновская уже погасила долг НДФЛ на сумму 320 миллионов рублей.

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Римма Багдасарян

Елену Блиновскую завели в зал судебного заседания.

Источник:
В суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:
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Римма Багдасарян

Корреспондентов MSK1.RU и Starhit.ru не пустили в зал заседания. Журналистов «вызывали по изданиям прицельно», передал наш корреспондент.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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Римма Багдасарян

Адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов в ходе прений заявил, что супруг «королевы марафонов» Алексей «был вдохновителем такой структуры бизнеса, но умысла отклонения от уплаты налогов не имел».

— Просто хотел разделить продукты на разные продажи. Блиновский и супруга по факту заплатили налоги, Алексей пояснил, что Елена не вмешивалась в доходы и траты, она занималась только своей ИП, всем остальным руководил Блиновский, — добавил он.

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Римма Багдасарян

На заседание пришел отец Елены, предприниматель и учредитель ООО «БИО-ВЕТ» Олег Останин. На прошлом заседании присутствовала ее мать, бухгалтер из Ярославля, Нина Останина.

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Римма Багдасарян

Речь Блиновской

Елена Блиновская выступила с речью. Приводим ее полностью.

— Раскаиваюсь. Я хотела бы сказать, наверное, только одно. Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей, старшего сына, который заканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ (отсрочка отбывания наказания. — Прим. ред.), потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть с ними, с собственными детьми, и заниматься непосредственно их воспитанием.

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Римма Багдасарян

Защита Елены Блиновской попросила суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности, передает корреспондент ТАСС.

— Прошу суд освободить мою подзащитную Блиновскую по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности, — сказал один из адвокатов.

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Римма Багдасарян

Когда огласят приговор

Елена Блиновская отказалась от последнего слова. В понедельник, 3 марта, в Савеловском суде пройдет оглашение приговора.

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Римма Багдасарян

Елену Блиновскую вывели из зала судебного заседания. Ее отец, Олег Останин, сказал журналистам, что от приговора «ожидает всё что угодно».

— Никаких мыслей нет. Ожидаю все, что угодно. Невозможно что-либо определить. Все ждут хорошего — родственники, друзья, — добавил он.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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Анастасия Вязигина

Что известно про Елену Блиновскую

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Некоторое время она работала в рекламном агентстве. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского.

Вместе они открыли свадебный салон. Но бизнес просуществовал недолго. В семье появились дети (всего у пары родилось трое сыновей и дочь). В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста и начала учить этому других. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников.

В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

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Римма Багдасарян

Слово адвоката

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова сообщила журналистам, что сейчас Блиновская не может оплатить все налоги. Этим занимается финансовый управляющий.

Она также добавила, что ее подзащитная вместе с супругом «совершили ошибку, и им нужно дать возможность исправить ее».

— Защита дала оценку доказательствам, обратилась к суду с просьбой не применять суровое наказание с учетом того, что Елена признает вину, раскаивается и готова полностью выплачивать налоги. А также мы обратили внимание на позицию президента, что приоритет многодетных семей должен быть над суровым наказанием, — сказала Сальникова.

Источник:
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Римма Багдасарян

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Прочитайте, что еще говорила адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Финальную речь ее подзащитной мы опубликовали здесь.

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Елена Блиновская Суд Заседание Слушание Налоги Коуч
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5
Гость
3 часа
Многодетная русская женщина в стабильной россии - типичная судьба?
Гость
4 часа
С речью? На сцене?
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