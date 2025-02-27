В суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн

В Савеловском суде сегодня, 27 февраля, пройдет финальное слушание по делу Елены Блиновской. Ранее прокуратура потребовала приговорить Елену к шести годам колонии.
«Королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Как проходит последнее заседание — в нашем онлайн-репортаже.
Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте она слезно просила встречи с детьми. А ее партнеры при этом умудрились запустить «марафон успеха» от имени Блиновской.
В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года тюрьмы.
На прошлом заседании в суде дали показания бывшие подчиненные Елены Блиновской. Тогда допросили Дарью Бондаренко — она была формальным директором ООО «Ригель» и руководила марафонами Блиновской. По словам Дарьи Бондаренко, компания занималась оказанием образовательных услуг в интернете.
Следующей перед судом выступила SMM-менеджер Мария Житарева. Девушка с профильным высшим образованием трудилась у Блиновской с 2019 года. В ее обязанности также входило привлечение блогеров для рекламы марафонов по бартеру. Взамен им обещали бесплатное прохождение марафонов. Зарплата у Житаревой была порядка 250 000 рублей, получала она ее от ИП Блиновской.
Девушка пояснила, что в апреле 2022 года супруги Блиновские собрали всех сотрудников и предложили уволиться по собственному желанию. Именно тогда она и перестала трудиться на блогеров, а позже узнала, что все сотрудники были трудоустроены в разных фирмах.
Главного бухгалтера Блиновских Наталью Авдентову допросили по видеоконференции. Она рассказала, что познакомилась с Еленой, когда они учились вместе в Ярославле. После переезда Блиновской в Москву общение сошло на нет, но в 2018 году та предложила Наталье работать у нее бухгалтером.
На вопрос о том, может ли она назвать мошеннической деятельность Блиновской, бывшая главный бухгалтер сказала, что следствию виднее. Также Наталья Авдентова сообщила, что у одной из сотрудниц была зарплата в размере 1 000 000 рублей.
В ноябре суд признал Блиновскую банкротом. По данным РИА Новости, «королева марафонов» намерена продать дом за 600 миллионов рублей.
Общий ее долг составляет 1,4 миллиарда рублей. В октябре ее юрист заявил, что Блиновская уже погасила долг НДФЛ на сумму 320 миллионов рублей.
Елену Блиновскую завели в зал судебного заседания.
Корреспондентов MSK1.RU и Starhit.ru не пустили в зал заседания. Журналистов «вызывали по изданиям прицельно», передал наш корреспондент.
Адвокат Елены Блиновской Булат Солтаханов в ходе прений заявил, что супруг «королевы марафонов» Алексей «был вдохновителем такой структуры бизнеса, но умысла отклонения от уплаты налогов не имел».
— Просто хотел разделить продукты на разные продажи. Блиновский и супруга по факту заплатили налоги, Алексей пояснил, что Елена не вмешивалась в доходы и траты, она занималась только своей ИП, всем остальным руководил Блиновский, — добавил он.
На заседание пришел отец Елены, предприниматель и учредитель ООО «БИО-ВЕТ» Олег Останин. На прошлом заседании присутствовала ее мать, бухгалтер из Ярославля, Нина Останина.
Речь Блиновской
Елена Блиновская выступила с речью. Приводим ее полностью.
— Раскаиваюсь. Я хотела бы сказать, наверное, только одно. Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей, старшего сына, который заканчивает 9-й класс, близнецов, которые учатся в средней школе, и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ (отсрочка отбывания наказания. — Прим. ред.), потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть с ними, с собственными детьми, и заниматься непосредственно их воспитанием.
Защита Елены Блиновской попросила суд освободить ее от наказания за истечением сроков давности, передает корреспондент ТАСС.
— Прошу суд освободить мою подзащитную Блиновскую по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности, — сказал один из адвокатов.
Когда огласят приговор
Елена Блиновская отказалась от последнего слова. В понедельник, 3 марта, в Савеловском суде пройдет оглашение приговора.
Елену Блиновскую вывели из зала судебного заседания. Ее отец, Олег Останин, сказал журналистам, что от приговора «ожидает всё что угодно».
— Никаких мыслей нет. Ожидаю все, что угодно. Невозможно что-либо определить. Все ждут хорошего — родственники, друзья, — добавил он.
Что известно про Елену Блиновскую
Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Некоторое время она работала в рекламном агентстве. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского.
Вместе они открыли свадебный салон. Но бизнес просуществовал недолго. В семье появились дети (всего у пары родилось трое сыновей и дочь). В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста и начала учить этому других. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников.
В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».
Слово адвоката
Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова сообщила журналистам, что сейчас Блиновская не может оплатить все налоги. Этим занимается финансовый управляющий.
Она также добавила, что ее подзащитная вместе с супругом «совершили ошибку, и им нужно дать возможность исправить ее».
— Защита дала оценку доказательствам, обратилась к суду с просьбой не применять суровое наказание с учетом того, что Елена признает вину, раскаивается и готова полностью выплачивать налоги. А также мы обратили внимание на позицию президента, что приоритет многодетных семей должен быть над суровым наказанием, — сказала Сальникова.