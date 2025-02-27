В суде завершилось финальное слушание по делу «королевы марафонов». Онлайн

На прошлом заседании в суде дали показания бывшие подчиненные Елены Блиновской. Тогда допросили Дарью Бондаренко — она была формальным директором ООО «Ригель» и руководила марафонами Блиновской. По словам Дарьи Бондаренко, компания занималась оказанием образовательных услуг в интернете.

Следующей перед судом выступила SMM-менеджер Мария Житарева. Девушка с профильным высшим образованием трудилась у Блиновской с 2019 года. В ее обязанности также входило привлечение блогеров для рекламы марафонов по бартеру. Взамен им обещали бесплатное прохождение марафонов. Зарплата у Житаревой была порядка 250 000 рублей, получала она ее от ИП Блиновской.

Девушка пояснила, что в апреле 2022 года супруги Блиновские собрали всех сотрудников и предложили уволиться по собственному желанию. Именно тогда она и перестала трудиться на блогеров, а позже узнала, что все сотрудники были трудоустроены в разных фирмах.

Главного бухгалтера Блиновских Наталью Авдентову допросили по видеоконференции. Она рассказала, что познакомилась с Еленой, когда они учились вместе в Ярославле. После переезда Блиновской в Москву общение сошло на нет, но в 2018 году та предложила Наталье работать у нее бухгалтером.

На вопрос о том, может ли она назвать мошеннической деятельность Блиновской, бывшая главный бухгалтер сказала, что следствию виднее. Также Наталья Авдентова сообщила, что у одной из сотрудниц была зарплата в размере 1 000 000 рублей.