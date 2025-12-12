Как не потерять кучу денег и остаться с правами: топ зимних ошибок водителей

Разглядеть в такой грязи разметку или запачкать госномер и правда проще простого Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кроме привычных всем штрафов за превышение скорости, соблюдения разметки и так далее, есть и специфические, «зимние», штрафы. Это те нарушения, которые можно совершить просто даже из-за особенностей погоды или по невнимательности. О них и поговорим в материале.

Грязные номера

Открывает наш топ то, с чем зимой сталкиваются чаще всего. Грязь и реагент с дорог очень быстро пачкает госномера авто, еще они могут залепиться снегом. А ПДД при этом диктует требование: номер должен быть различим с расстояния 20 м, причем в любую погоду и время суток. Кроме того, читаемыми должны быть оба номера.

Если хоть один из номеров не разглядеть, готовьтесь заплатить штраф в 500 рублей. Но можно отделаться и предупреждением, особенно если очистить их прямо при инспекторе.

Нарушение разметки, которую не видно под снегом

Снег зимой может залепить не только госномера, но и разметку на дороге. Под слоем грязи вы запросто можете пропустить сплошную и, например, развернуться там, где это запрещено.

С разметкой ничего не поделаешь, остается только руководствоваться дорожными знаками. Именно по ним инспекторы будут фиксировать нарушения. Так, за выезд на встречку штраф будет 5 000 рублей, но инспектор может и прав лишить на 4-6 месяцев. Поэтому следите за знаками — не обгоняйте там, где это запрещено, и не разворачивайтесь в тех местах, где знаки диктуют ехать прямо.

Парковка на газонах

Засыпать снег может не только дорогу, но и все вокруг, что станет непонятно, где парковаться. Внешне газон может выглядеть как обычная площадка для парковки, но от слоя снег назначение этого участка не меняется на юридическом уровне. Парковка на газоне в любое время года будет являться нарушением.

Штраф за такое нарушение будет отличаться в зависимости от региона. В среднем, это около 1-3 тысяч рублей.

Требования к шинам

В зимнее время года на машине обязательно должны быть установлены шины по сезону. Зимняя резина должна быть уже с 1 декабря, согласно законодательству, хотя Минтранс учитывает, что в регионах России разная погода, поэтому рекомендует переобуваться при установившейся среднесуточной температуре ниже +5…+7 ⁰С либо накануне первого гололеда. Поэтому там, где до сих пор тепло, можно не менять шины.

«При такой технической неисправности транспортное средство не задерживается и не эвакуируется. Важно, чтобы водитель сам заботился о безопасности на дороге», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Если же на улице зима, или еще хуже — гололед, на авто должна быть зимняя резина. Иначе — это считается неисправностью машину, при котором запрещена ее эксплуатация. За такие нарушения штраф составит 500 рублей.

Новогодние украшения

Пока резина должна быть по сезону, машина должна быть просто машиной. Делать из нее новогоднюю инсталляцию не стоит, ведь можно нарваться на штраф. Если гирлянда на авто будет нарушать требования технического регламента или создавать помехи для других участников движения, водителя смогут наказать.

«Любые дополнительные световые приборы, не предусмотренные конструкцией автомобиля, рассматриваются как нарушение. Согласно ст. 12.5.1 КоАП РФ, это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом водителю будет выдано предписание на устранение неисправности в течение 10 суток, в противном случае речь может идти о прекращении регистрации ТС», — пишут «Известия», пообщавшись с начальником юридического департамента «ВМТ Консалт» Софьей Лукиновой.

Катание на тюбинге

В соцсетях то и дело появляются кадры, как автомобиль используют и для новогодних забав — катания на тюбинге (ватрушке), привязанном сзади к машине. Однако это опасно, поэтому и запрещено правилами. Перевозка людей за пределами мест внутри не допускается.