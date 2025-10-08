НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дыра в 40 миллиардов. Продажи в 120 тысяч машин в месяц отсрочили крах дилеров

Дыра в 40 миллиардов. Продажи в 120 тысяч машин в месяц отсрочили крах дилеров

Реформа утиля может добить и без того хромой авторынок

Дыра в 40 миллиардов. Продажи в 120 тысяч машин в месяц отсрочили крах дилеров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Фантастические скидки обернулись для дилеров колоссальными потерями — свыше 40 млрд рублей недополученной выручки только по 10 главным брендам. Минимальное оживление до 120 тысяч продаж за три последних месяца не смягчило удар. А теперь на горизонте — реформа утиля, которая может добить и без того хромой авторынок.

Если вы ждали лучшего момента для покупки машины, то вы его, похоже, упустили. Как говорится в одной популярной песне, «самый лучший день заходил вчера».

Произошло то, на что с начала этого года молились задавленные «стоками» дилеры. Ключевую ставку ЦБ РФ, которая морозила авторынок, последовательно опустили до 17%, держать деньги на депозитах стало уже не так выгодно. И граждане потянулись за покупками — сентябрьские продажи, хоть и не намного оторвались от августа, стали наилучшими в году. К тому же быстрее решаться на покупку подгоняет мрачная перспектива потери льготного «утиля», ведь после очередной реформы за машины мощностью свыше 160 л. с. придется выкладывать почти на 700 тысяч больше.

Просуммировав тренды, дилеры поняли, что момент настал. Одни затаились, другие начали потихоньку корректировать прайс-листы в рост. К примеру, по свежим машинам, ввезенным в сентябре параллельным импортом, цены выросли уже на 2,5%, рассказали на октябрьской оперативке эксперты аналитического агентства «Автостат».

По итогам сентября средневзвешенные цены на новые легковушки дотянули до отметки 3,34 млн рублей (почти как были в марте 2024-го, тогда продались 116,5 тысячи штук), отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат». И пугающие в августе 3,14 млн на этом фоне стали казаться вполне себе комфортными. А вот теперь поздно.

Источник: Аналитическое агентство «Автостат»Источник: Аналитическое агентство «Автостат»
Источник:

Аналитическое агентство «Автостат»

Понять дилеров по-человечески еще как можно. Ну как было выживать, если что в феврале, что в марте 2025-го рынок недотягивал даже до 80 тысяч штук, а всё, что удавалось сбыть, продавали с фантастическим дисконтом? Продавцы подсчитывали убытки и по-тихому сокращали дилерские центры.

Кто больше потерял на скидках

Чтобы докопаться до миллиардных потерь, нам пришлось собрать пазл из разрозненных данных.

Мы вскрыли архивные прайс-листы автосалонов на стыке 2024–2025 годов. Брали за основу цены января–февраля — того самого периода, когда дилеры еще пытались держать планку. Затем сверили с актуальными ценами на конец сентября. За этот год, как выяснилось, подешевели практически все бренды. Иногда — почти на 700 тысяч рублей, как Solaris HC.

Чаша сия миновала разве что Lada. Что в начале исследуемого периода, что в конце лидера продаж автогиганта, Granta (за 9 месяцев модель разошлась тиражом 106 тысяч штук), рекомендовано было продавать «от 746,4 тысячи рублей». Впрочем, изюминка тут в другом: это расценки на продукт в минимальной комплектации, который, как ни искали мы в продаже в Петербурге, так ни разу в глаза и не видели.

Данные по ежемесячным продажам нам предоставили аналитические агентства «Автостат» и «Автостат-Инфо». Это те самые цифры, которые производители обычно показывают с гордостью, но редко связывают с падением выручки.

Дальше — простая, но убийственная арифметика: мы умножили разницу в цене на количество проданных автомобилей. Так и родилась та самая «недополученная выручка» — деньги, которые производители могли бы получить, но недосчитались из-за ценового демпинга. На всех, кто попал в нашу выборку, это сумма более 40 млрд рублей.

Как показали расчеты, некоторые бренды воюют особенно отчаянно.

Важное замечание. Наши вычисления — это не бухгалтерский отчет, а скорее температура по больнице. Да, мы не ловили каждое ценовое колебание, ведь в реальности цены танцевали ежемесячно. Тем не менее, если даже при усредненном расчете потери исчисляются цифрами с девятью нулями, значит, дилерам и правда приходится жертвовать маржой ради объемов.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Лидером антирейтинга стала Belgee Х50. За девять месяцев модель подешевела на полмиллиона рублей, а продавцы недосчитались более 14 млрд.

Несмотря на умеренное снижение (150 тысяч рублей), высокие продажи Haval Jolion привели к потерям порядка 6 млрд рублей.

Меньшими потерями обернулся ценопад для Geely Monjaro, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max, но и здесь они исчисляются 10-значными цифрами.

Печальна судьба Xcite X Cross. Проект, который так бодро закрутился летом прошлого года на «Автозаводе Санкт-Петербург», приостановлен. С начала 2025-го с конвейера сошло лишь микроскопическое количество автомобилей. И всё, что продавалось в этом году, родилось в 2024-м. К слову, в сентябре на заводе рассказывали, что на складах осталось еще порядка 3,5 тысячи машин. Как видим, стать коммерчески успешной затея не смогла — недополученная выручка только по Xcite X Cross 7 перевалила за 2 млрд. А ведь был еще Xcite X Cross 8…

Безрадостная картина вырисовывается и в Петербурге.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Семь популярных китайских моделей, данные о продажах которых за 6 месяцев этого года предоставил телеграм-канал AutoRun SPb, недосчитались в общей сложности более 1,1 млрд рублей выручки.

Кризис уже на пороге

Слабые продажи вынудили рынок автодилеров сжиматься. Те, кто смог «на коленке» перестроить бизнес, стали развивать новые направления, как это сделал, например, «Рольф». Кто не смог — компенсируют потерю выручки иезуитскими страховками и продажей «помощи на дорогах».

Остальные были вынуждены собирать пожитки и закрываться: с начала года количество автосалонов по стране сократилось на 9%, до 7,5 тысячи, в сентябре писал «Коммерсантъ». Причем хуже всего ситуация в городах-миллионниках: в Ростове-на-Дону закрылся каждый третий салон, в Москве — каждый десятый, в Петербурге — каждый пятый.

Перспективы рынка выглядят тревожными. Реформа утильсбора обернется сокращением импорта, прогнозируют эксперты, и, как следствие, ростом цен из-за ограничения предложения. Взвинтят цены на машины и новые коэффициенты сборов, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Продавать машины будет еще труднее, если не случится чуда вроде обещанного Центробанком «ключа» в 7,5%.

Надвигающийся очередной кризис игроки рынка видят уже сейчас: предложение новых автомобилей в России в 2025 году достигнет 2,3 млн штук, создав почти двукратный запас сверх прогнозируемых продаж.

Вязовкина Наталья
Гость
1 час
Не было в нашей стране в ее истории автомобильного производства. Еще император начинал с Рено, потом купили производство у Форда и построили ГАЗ, потом у итальянцев купили и построили ВАЗ. Ну не умеем мы производить легковые автомобили! Танки, самолеты, подлодки, атомные проекты, вот это умеем более или менее, а что-то и очень более. Зачем напрягаться самим и мучить народ? Уберите все пошлины и ограничения на ввоз иномарок. Иначе на дорогах останутся старые Жигули, Москвичи, Запорожцы и т.п., лишь бы было исправное техническое, т.к. современные машины из фольги столько не протянут. состояние.
Гость
1 час
«Лошадь сдохла — слезь!»: мудрость древних индейцев о прекращении токсичных отношений.
Читать все комментарии
