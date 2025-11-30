НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные Обзор Попробуйте не рассмеяться: 15 фотографий животных, от которых лицо само растянется в улыбке

Попробуйте не рассмеяться: 15 фотографий животных, от которых лицо само растянется в улыбке

Такой дикую природу вы еще не видели

155
Подборка получилась настолько забавной, что даже гепарды на обложке не могут перестать смеяться | Источник: Kevin Dooley / Nature’s Best Photography Awards 2025Подборка получилась настолько забавной, что даже гепарды на обложке не могут перестать смеяться | Источник: Kevin Dooley / Nature’s Best Photography Awards 2025

Подборка получилась настолько забавной, что даже гепарды на обложке не могут перестать смеяться

Источник:

Kevin Dooley / Nature’s Best Photography Awards 2025

Говорят, смех и улыбка — лучший способ начать день. А что, если их источником станут обитатели дикой природы? В этой подборке — работы победителей конкурса Nature’s Best Photography Awards 2025. Фотографы-анималисты сумели поймать те самые моменты, когда животные ведут себя настолько нелепо и очаровательно, что устоять и не улыбнуться просто невозможно.

Дина Р. Свейнссон, США

Источник: Deena R. Sveinsson / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Deena R. Sveinsson / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Deena R. Sveinsson / Nature’s Best Photography Awards 2025

Благодаря Дине Свейнссон в заснеженном парке «Гранд-Титон» есть свой фотограф. Любопытный лось, встречавший что угодно, но не такое трехногое чудо-юдо с одним глазом, уже готов сделать несколько снимков. Ему осталось только дождаться подходящих моделей.

Дэвид Суиндлер, США

Дети — они и в Африке дети. В республике Конго в окружении сочных листьев и спелых фруктов одна маленькая горилла решила, что самое вкусное из всего вокруг — пяточка ее брата.

Источник: David Swindler / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: David Swindler / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

David Swindler / Nature’s Best Photography Awards 2025

Или, возможно, Дэвид Суиндлер стал свидетелем первых попыток пушистых исследователей джунглей подраться ради самой вкусной листвы и удобного дерева. Кто из них победит — сказать сложно, но над нижним ударом точно стоит еще поработать.

— За этими игривыми детенышами было забавно наблюдать, когда мы шли по этому важному для горилл лесному массиву, — рассказал о снимке фотограф Дэвид Суиндлер.

Джения Ихфа Аниндита, Индонезия

Источник: Genia Ikhfa Anindita / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Genia Ikhfa Anindita / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Genia Ikhfa Anindita / Nature’s Best Photography Awards 2025

Первая ссора в мире рептилий и амфибий, которая закончилась миром и дружбой. Бесстрашная лягушка слишком буквально восприняла фразу «Когда я буду злиться, просто подойди и обними меня». Крокодил явно не ожидал такого проявления чувств.

Мин Чен, Китай

В хищном отделе кадров — сенсация. К команде ястребов неожиданно присоединился новый сотрудник — бабочка. Трудоустройство прошло без собеседования: просто впорхнула в коллектив и заявила о себе.

Источник: Ming Chen / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Ming Chen / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Ming Chen / Nature’s Best Photography Awards 2025

Ястребы в легком шоке: резюме не заполнили, испытательный срок не назначили, а новичок уже здесь. Теперь главное — научить бабочку не попадать в зону охотничьего внимания коллег. Удастся ли ей удержаться на этом «пернатом» посту? Время покажет.

Бенце Мате, Венгрия

Источник: Bence Máté / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Bence Máté / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Bence Máté / Nature’s Best Photography Awards 2025

Чтобы ни сказала этим маленьким лемурам мама — семейство рвануло так, что пыль столбом. Видимо, прозвучала команда, от которой невозможно устоять: то ли обещан вкусный фрукт в конце пути, то ли предупреждение об опасности. Бенце не успела и глазом моргнуть, только лишь вспышкой фотокамеры, а семейки уже и как не бывало.

Амит Эшель, Израиль

Источник: Amit Eshel / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Amit Eshel / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Amit Eshel / Nature’s Best Photography Awards 2025

Скрытность и страх — не про этого песца. Пока его собратья не кажут носа из своих тщательно спрятанных норок, этот в одиночку пошел изучать мир. На его белоснежном бескрайнем пути встретился Амит и его камера.

Стив Маттейс, США

С первого взгляда и не разобрать, ругаются эти два журавля или милуются. Фотограф Стив Маттейс уверяет, что они так заигрывают, но, признаемся честно, это могла бы быть и сцена типичных девчачьих посиделок в пятницу вечером. Одна показывает, какого размера у нее вымахали цветы рядом с гнездом, а другая с удивлением говорит: «Да ты что!» Однако фотографу всё же виднее.

Источник: Steve Mattheis / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Steve Mattheis / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Steve Mattheis / Nature’s Best Photography Awards 2025

— Эта кокетливая пара демонстрирует свой замысловатый брачный танец, который включает в себя прыжки, поклоны, расхаживание с важным видом, кивание головой и взмахи крыльями, — описал автор снимка.

Хира Панджаби, Индия

Лучший район для жизни ищут не только по инфраструктуре, но и по его жителям. Увидев таких недовольных, пристально следящих соседей, мало бы кто рискнул поселиться в этих джунглях. Фотограф Хира Панджаби тоже не стала рисковать и после удачно сделанного снимка быстро уплыл восвояси.

Источник: Hira Punjabi / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Hira Punjabi / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Hira Punjabi / Nature’s Best Photography Awards 2025

— Я провел 6 полных дней, путешествуя на лодке по Пантаналу во время сафари и выслеживая этих ягуаров. После нескольких неудачных попыток охоты они наконец остановились, чтобы отдохнуть, и я смог запечатлеть их в одном кадре, — поделился Хира Панджаби.

Томас Виджайан, Канада

Самую милую фотографию конкурса сделал Томас Виджайан из Канады. Наблюдая за пингвинами, он увидел, как мама и папа защищают своего детеныша от холодных ветров, принимая весь удар на себя.

Источник: Thomas Vijayan / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Thomas Vijayan / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Thomas Vijayan / Nature’s Best Photography Awards 2025

— Птенчик пингвина находит утешение в теплых объятиях своих преданных родителей посреди ледяных просторов. Это трогательное проявление семейного единства многое говорит о стойкости и силе жизни в одном из самых суровых мест на Земле, — с любовью рассказал о снимке Томас Виджайан.

Бомон Дэй, США

Судя по всему, этой лисе надоело, что все говорят лишь об «акулах пера» — а как же она? Теперь в мире зверей тоже есть свой репортёр дикой природы.

Источник: Beaumon Day / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Beaumon Day / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Beaumon Day / Nature’s Best Photography Awards 2025

Только взгляните, с каким важным видом топает. Наверняка только что раскопала сенсацию века: например, что суслик прячет запасы орехов не по правилам. Или что шакал тайком слушает чужие разговоры за кустом. А может, это трофей после эпичного интервью с птицей, которая отказалась давать комментарии?

Энди Роуз, Великобритания

Источник: Andy Rouse / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Andy Rouse / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Andy Rouse / Nature’s Best Photography Awards 2025

Фотограф Энди Роуз уже более 25 лет снимает животных в дикой природе. Но этот снимок он запомнит надолго. Лемур, привыкший видеть вокруг только таких же черно-белых созданий, заметил кого-то в ярком цвете. Вероятно, он решил, что этот человек разбирается в моде и может подсказать, идут ли ему пышные усы.

А вы как считаете, идут усы?

Безусловно
Второй Эркюль Пуаро
Кнопка для всех солидарных, кто носит усы

Цзе Сионг Тан, Сингапур

Источник: Tze Siong Tan / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Tze Siong Tan / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Tze Siong Tan / Nature’s Best Photography Awards 2025

Снимать семейные разборки в дикой природе — нынче хит на конкурсе. К другим фотографиям этой тематики добавился и снимок Цзе Сионг Тана. Он сфотографировал многодетную семью красногрудых попугаев, для которых после пополнения остро встал квартирный вопрос — пора расширяться.

Даниэль Вальверде Фернандес, Испания

Медведь, которого снял Даниэль Вальверде, мог бы смело залететь в тренды с мемной песней: «О, погода на улице ужасная. Но огонь так восхитителен. И так как нам некуда идти, пусть идет снег. Пусть идет снег».

Источник: Daniel Valverde Fernández / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Daniel Valverde Fernández / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Daniel Valverde Fernández / Nature’s Best Photography Awards 2025

— Посреди снежной бури этот большой белый медведь отдыхал и стряхивал с себя снег, который образовал вокруг него большую завесу, — подписал снимок автор.

Лисици Е, Китай

Обычные будни самца птицы-носорога, который возвращается после работы домой. По его горящему красному глазу видно, что неделька выдалась не из легких и он ждал выходных так же сильно, как многие из нас.

Источник: Lisiqi Ye / Nature’s Best Photography Awards 2025Источник: Lisiqi Ye / Nature’s Best Photography Awards 2025
Источник:

Lisiqi Ye / Nature’s Best Photography Awards 2025

— Я провел несколько дней в укрытии, наблюдая за дуплом в дереве, которое облюбовала пара больших птиц-носорогов. Вот красноглазый самец возвращается домой, повернувшись лицом к ветру, — рассказал самый молодой победитель конкурса, Лисици Е, ему всего 17 лет.

