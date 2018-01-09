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В Ярославле задержали компанию молодежи с особо крупной партией наркотиков
9 января 2018
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В Ярославле задержали банду молодёжи, распространявшую наркотики. В компании оказались парни 24, 21 и 19 лет, которых выследили оперативные сотрудники полиции в Заволжском районе. Все трое — жители этого района.
— У задержанных были обнаружены свёртки с синтетическим веществом общим весом 108 граммов, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Правоохранителям стало известно, что компания планировала разложить наркотики закладками, и задержали парней раньше, чем они успели это сделать. В отношении всех троих возбудили уголовное дело.
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Фото: Александра Савельева
Видео: УМВД России по Ярославской области
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