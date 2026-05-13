«Ждали кучу денег»: туристов обещали отправлять к звездам с первого частного космодрома с 2025 года — что с проектом

Запустить полеты в космос планировали к 2025 году Источник: Николай Гурьянов / NN.RU (коллаж)

Сегодня в это верится с трудом, но буквально несколько лет назад в Нижегородской области планировали построить первый в России частный космодром. Предполагалось, что уже в 2025 году любой желающий (конечно, при наличии средств) сможет отправиться оттуда в космос и провести в полете около 15 минут. Два года проект проходил всевозможные согласования, но в конце концов был закрыт. NN.RU вспомнил, как продвигалась реализация столь смелой идеи, и узнал у ее автора Павла Пушкина, почему космодрома страна так и не увидела.

Какие были планы

Строительством частного космодрома занималась компания «КосмоКурс». В планах было создать компактную одноступенчатую ракету, которая доставляла бы шесть членов экипажа и одного инструктора на высоту около 200 километров. Не вылетая на орбиту, туристы в течение пяти минут могли бы пребывать в состоянии невесомости и увидеть планету с высоты полета — близко к тому, как ее видел Юрий Гагарин.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «КосмоКурс» была создана в Москве 31 июля 2014 года для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Учредителями стали Павел Пушкин, до этого работавший в космическом научно-производственном центре Хруничева, и Александр Тукацинский, который в разные годы входил в совет директоров «Трансмашхолдинга», «Кузбассразрезугля» и «Уральской горно-металлургической компании». У «КосмоКурса» была лицензия на космическую деятельность. В ноябре 2019 года компанию ликвидировали.

Стоимость такой суборбитальной «экскурсии» оценивали в 200–250 тысяч долларов, что по курсу 2019 года составило бы примерно 13–16 млн рублей, а по нынешнему курсу — 15–19 млн.

Допускать к полетам планировали даже пенсионеров — конечно, при условии, что у них нет проблем со здоровьем. Ограничением могли бы стать недавно перенесенные операции, серьезные патологии сердца, тромбы и отслоение сетчатки глаза. Перед отправкой в космос туристам предстояло бы пройти обследование и инструктаж. Предполагалось, что подготовка к полету будет занимать всего три дня.

Согласно одной из опубликованных Пушкиным схем, космодром должен был состоять из шести частей: стартового, технического и гостевого комплексов, а также комплексов огневых испытаний двигателей, средств транспортирования и посадки. Кроме того, на площадке собирались построить собственный завод по производству спирта для заправки ракет. Общий объем инвестиций в проект оценивали в 2,6 млрд рублей.

Схема наземной инфраструктуры космодрома Источник: Павел Пушкин / Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена)

Почему выбор пал на Нижегородскую область

Для строительства космодрома «КосмоКурс» также рассматривал Татарстан, но в итоге выбор пал на Нижегородскую область. Как объяснял Павел Пушкин, сыграла роль близость региона к Москве. Кроме того, важными факторами были ландшафт, плотность населения, карта полетов самолетов — по всем параметрам Нижегородская область оказалась оптимальным вариантом.

Загорелся идеей частного космодрома и губернатор Глеб Никитин. Так, в феврале 2019 года компания подписала соглашение с областным правительством и Корпорацией развития региона. А в августе того же года Роскосмос признал проект по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории технически реализуемым.

Затем начался долгий процесс согласований и выбора площадки под строительство. Необходимо было найти около 500 гектаров земли, где разместились бы сами сооружения, а также чистые ровные поля для безопасного приземления космического аппарата с туристами.

Тогда рассматривались сразу несколько вариантов в разных районах области, но конкретные места не раскрывались. При этом компания оказалась перед непростым выбором: на одном из участков были созданы максимально подходящие условия для строительства космодрома, но требовалось переселение людей; на другом нужно было вырубать лес и с нуля отстраивать инфраструктуру.

Идеальная площадка, по словам Павла Пушкина, находилась в Ардатовском районе. Правда, из-за близости к населенным пунктам от нее практически сразу же отказались.

Так, по словам Павла Пушкина, выглядит идеальная площадка для старта ракет Источник: Павел Пушкин / Facebook (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена)

— Территория, которая казалась наиболее интересной с точки зрения туристического потенциала, находилась на юго-западе. Там вообще красивая история получалась с точки зрения логистики, но согласования проходили тяжелее. Другая площадка — на северо-востоке. К ней, условно говоря, не доехать, не пройти, но зато там полностью заброшенные населенные пункты. Наверное, надо было сразу брать второй участок и выходить на общественные слушания, но хотелось всё сделать идеально, — поделился с NN.RU бывший гендиректор «КосмоКурса».

Почему проект закрыли

Поначалу новости о ходе реализации проекта появлялись чуть ли не каждый месяц, но спустя время работы застопорились. Процесс выбора участка под космодром затянулся, и в апреле 2020 года Павел Пушкин сообщил, что сроки строительства сдвигаются.

«Не можем же мы начать строить без земли», — писал тогда в соцсетях гендиректор компании.

По словам Павла Пушкина, главной проблемой проекта суборбитального туризма стало отсутствие интереса Источник: Павел Пушкин / Vk.com

По его словам, проект увяз в бесконечных согласованиях. Несмотря на то, что по космодрому уже была разработана основная документация для проведения общественных слушаний, всё застопорилось на окончательном решении: выходить на площадку или нет.

— Основная проблема была в том, что проект суборбитального туризма оказался никому не нужен. Да, интересно было рядом постоять, когда он будет реализован, но развивать его никто не хотел. Серьезных денег в проекте не было никогда. Инвестор думал, что работы профинансируют Роскосмос и государство, Роскосмос и государство ждали кучу денег от инвестора, потому что он же на этом заработает. То есть у всех были обманутые ожидания, — отметил Пушкин.

Он назвал и другую погубившую проект проблему. Ей стало недопонимание, возникшее между всеми согласующими инстанциями. Местные власти ждали, что разрешение на площадку выдаст Роскосмос, Роскосмос отсылал в Роспотребнадзор, а в Роспотребнадзоре говорили, что вопрос с космодромами решается через постановление правительства.

— Ну и так как проект оказался неинтересен, начались вот эти торможения, никто не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Поэтому проект по суборбитальному туризму решили закрыть, — поделился Пушкин.

О том, что строительство космодрома приостановлено, он объявил в марте 2021 года. А уже в апреле стало известно, что проект закрыт. В том же месяце компанию ликвидировали.

В ней на тот момент трудились около 60 технических специалистов. Все они, по словам экс-главы «КосмоКурса», после этого «разбежались кто куда». Что касается идеи суборбитального туризма, то в ближайшее время в России реализовать ее вряд ли получится. В первую очередь — из-за отсутствия интереса у инвесторов.

— Всё-таки это очень сложный проект, на реализацию которого потребуется пять-семь лет, и еще столько же — чтобы выйти на окупаемость. Это очень долго: в России считается, что нормальная длительность проекта — где-то четыре года. То есть людей беспокоят не столько деньги, сколько срок, на который их придется заморозить. Ну и не думаю, что кто-то из наших олигархов задумывается, что надо космос развивать. Поэтому инвесторов на этот проект в ближайшее время, я думаю, не найдется, — заключил Павел Пушкин.