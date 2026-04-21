Петербург по-белорусски или советская глубинка? Турист рассказал, стоит ли ехать на выходные в Гомель: фото

Что посмотреть в Гомеле за пару дней — путеводитель-колонка Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Соседняя Республика Беларусь становится всё популярнее среди туристических направлений россиян. Гомель — второй по количеству жителей город в дружественной стране, а его центр напоминает петербургский Невский проспект.

Корреспондент MSK1.RU Михаил Мечев побывал в Гомеле и поделился, чем может зацепить, кажется, всё еще советский город. Подробности в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Михаил Мечев Корреспондент MSK1.RU Все материалы автора

«Нет ощущения, что город ужимается»

Из Москвы во второй по величине город Республики Беларусь можно попасть на поезде (от 4,5 тысячи рублей ) и самолете. Если хотите сразу окунуться в гомельскую атмосферу — выбирайте первый вариант.

Обстановка в ночном белорусском поезде Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Это обычный старенький плацкарт с хорошим ремонтом — есть зарядки и туалет, в котором не страшно находиться. Классика при этом бережно сохранена — пахнет чужими носками, проводница матерая. Правда, подают ли драники в вагоне-ресторане, я проверить не успел.

Если утром захотите чай — запаситесь белорусской наличкой. Со всеми прибамбасами (сахар и лимон) он обойдется примерно в 75 наших рублей . Когда мы с другом спросили, можно ли оплатить всё это банковской картой, проводник опешил: «Ребята, вы куда приехали, какие карты? Наличкой!» В итоге договорились и перевели деньги на мобильный.

Сим-карта от местного оператора со 100 гигабайтами и 150 минутами для звонков в Россию обошлась чуть больше чем в тысячу российских рублей (и все соцсети заработали без проблем). Билеты на автобусы и троллейбусы (30 российских рублей за штуку) надо покупать в киосках на остановках, а внутри воспользоваться, если говорить модно, «механическим валидатором».

Билет надо прокалывать Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU В салоне обычно несколько дыроколов Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

По карте получится оплатить только проезд в маршрутках. Он, что меня удивило, дороже, чем в муниципальном транспорте (61 российский рубль) . При этом все привычные россиянину из глубинки «приколы» на месте — чтобы выйти, надо кричать «На остановке!», и шататься на полуразваленных сиденьях. В автобусах и троллейбусах намного комфортнее.

Маршрутки дороже автобусов Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Троллейбусы в Гомеле новенькие Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Если хочется поесть чего-то вкусного и не очень дорого, то зайдите в кафе «Мама дома». Вполне сносное пюре с котлетой стоит примерно 400 российских рублей , три драника со сметаной — 265 российских рублей . Всё-таки плохо готовить картошку в Белоруссии не умеют.

Пюре с котлетой из «Мама дома» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Первое, что бросается в глаза на городских улицах — обилие национальной символики и герба Гомеля. А еще то, что в центре очень мало людей, да и гуляют только пенсионеры… Серьезно! Ни одного молодого лица!

Пустынный проспект Ленина Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU «Мы — одно целое» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Почти все достопримечательности находятся в центре. Самая величественная — гомельский драматический театр. Его основали в 1939 году, только вот полноценно работать он начал после окончания постройки здания в 1954 году.

Гомельский драмтеатр Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Сквер рядом Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Чуть дальше начинается Киевский спуск — это один из оврагов, который размыли ручьи, бравшие начало из древнего озера. В свое время здесь проходила дорога на нынешнюю украинскую столицу и Санкт-Петербург. Сейчас же внизу туристов ждет скульптура «Лодочник» и набережная.

Киевский спуск Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU «Лодочник» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Чуть левее открывается вид на пешеходный Бауманский мост. Через реку Сож он связывает улицу Баумана и центральный пляж. Если пойдете в ту сторону, то сможете разглядеть корпус медицинского университета, спасательную станцию и в итоге уткнетесь в городской порт.

Бауманский мост Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Второй корпус гомельского медунивера Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Спасательная станция Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Начало гомельского порта Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В другую сторону мы сходили чуть позже. Пока же дорога нас привела на центральную улицу Гомеля — Советскую. Если вы были в Санкт-Петербурге, то она вам напомнит Невский проспект.

На Советской улице много машин… Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU …и практически нет людей Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

По таким просторам только и остается, что рассекать на электросамокатах. Если в Москве на них кататься я не решаюсь, то в Гомеле совсем другое дело. По крайней мере, не буду бесить прохожих, ведь тут пусто.

И тут оказалось, что городской кикшеринг — жутко неудобная штука. В немногочисленных туристических местах самокаты отключаются, в остальных же с трудом разгоняются. Периодически наших двухколесных «коней» обгоняли никуда не спешащие пешеходы.

Сервис проката самокатов оказался в Гомеле один Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Самое веселье начнется, как только вы свернете с Советской — кочка на кочке да и с пешеходами с трудом разъезжаетесь. Завершить поездку нам удалось только спустя 10 минут поиска зоны парковки. Всего 20-минутные покатушки обошлись в 300 российских рублей , что, вообще-то, дороговато. Такси от окраины до центра, для сравнения, стоило всего 200 российских рублей .

После «приключений» мы зашли в «Мак.by» — аналог нашего «Вкусно — и точка». Большой «Мак Бургер» обошелся в 280 рублей , большая картошка фри в 162 рубля , десять наггетсов почти 290 рублей . Я купился на название «Наша кава» («наш кофе» с белорусского) — оказался обычный американо. За стакан 0,3 пришлось отдать 135 рублей . Всё в переводе на российскую валюту.

Поднос с заказами Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU «Родный смак — наша кава» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Большее внимание национальной кухне уделили в KFC. Три неплохих драника с весьма странным сочетанием в виде грибного соуса подают за 261 российский рубль . Готовят, правда, ужасно долго — заказы в двух разных заведениях мы ждали около 50 минут.

Драники из сети быстрого питания Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

На ночь мы сняли небольшую квартиру на улице Братьев Лизюковых за 1800 рублей , это окраина Гомеля. Недалеко есть небольшой парк с огромным техническим университетом, напротив него — памятник Су-24М. Вполне милый и спокойный район для прогулок.

Корпус гомельского техуниверситета Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Самолет «Сухой» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Заметно, что дороги и расстояние между домами достаточно большие. За счет этого нет ощущения, что город ужимается, наоборот, очень много воздуха. С другой стороны, ничего особенно тоже не наблюдается — типичные провинциальные панельки.

Закрытый рынок Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Похоже на окраину вашего города? Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Загуливаться до самого заката не советую — всего девять вечера, до жути темно и путь до дома, мягко скажем, стремненький…

Найдете дорогу? Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU С освещением в Гомеле грустно Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Обстановка в городе депрессивная»

Второй день начался с прогулки по всё той же Советской улице — мы дошли до центрального цирка и здания объединения профсоюзов.

Небольшие статуи у цирка Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Объединение профсоюзов Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Весьма колоритной оказалась чулочно-трикотажная фабрика «Восьмое марта», работающая уже сотню лет, и здание бывшей ланкастерской школы, названной в честь ее же основателя. На шпиле красуется гордая звезда.

Историческое здание в центре Гомеля Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Чуть ниже звезды флаг Белоруссии Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Следующая остановка — парк у набережной, куда мы вчера так и не сходили. Это огромная территория дворца, в свое время принадлежавшего четам графа и дипломата Сергея Румянцева и князя Ивана Паскевича.

Помимо того, что это просто красивая территория, больше ничего и не сказать. Обычный городской парк, где пахнет попкорном, сладкой ватой и танцуют пенсионеры.

Дворец Румянцевых и Паскевичей за деревьями Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Лебяжий пруд Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Еще одно место, которое хорошо сохранилось (кажется, еще с советских времен) в Гомеле — одноименный универмаг.

Вход в универмаг предвещает погружение в историю Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Слева — продукты, справа — хозтовары Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Касса Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Детекторы, судя по всему, не работают Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Если интересны цены, они здесь следующие: килограмм польских яблок обойдется в почти 100 российских рублей , нидерландские груши чуть дороже — 163 рубля , десяток яиц — 95 рублей , сливочные сосиски стоят 304 рубля , 900 мл молока — 46 рублей .

Литр березового сока — 100 российских рублей Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Килограмм конфет в среднем 475 рублей Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Молочка» сделана в Белоруссии Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Колбасы здесь в основном местные Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вся гомельская молодежь, с которой мы пообщались, говорила — делать в городе вообще нечего. А еще упоминают бар «Сожский хаб» и клуб «Европа», мол, вообще не надо идти. Одновременно это и места притяжения местных зумеров. Значит, туда нам и дорога!

Путь до бара, хоть он и в центре Гомеля, был в потемках и проходил через обочину. Подозрительную атмосферу разбавляла доносившаяся издалека музыка и разговоры. «Сожский хаб» представляет из себя небольшое поле и двухэтажное здание в стиле лофт. Хоть был и вечер субботы, мы всё-таки нашли свободный стол. При входе никого не досматривали.

«Сожский хаб» со стороны Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Внутри бара Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Из развлечений здесь только настольные футбол и теннис, а еще однотипная музыка. Еще одна местная забава — нащупать хоть где-то на столе не липкое, чистое покрытие. Состав коктейлей в бумажном меню не прописан, так что пришлось доставать очень медленных официантов и потом лезть на сайт «Хаба».

Мы взяли несколько коктейлей. Цены средние, дешевле московских. Качество — сносное.

«Гаспаре» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU «Барбадос» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Чувства безопасности в ночном Гомеле нет, поэтому идти пешком до клуба «Европа» мы не решились. Вызвали такси за 200 российских рублей . Проехали мимо частного сектора, высоченных заборов — и вот мы в центре у места, где, по идее, тусуются городские модники.

Лысые мужики-охранники на нас даже не посмотрели, продолжили дальше смотреть в телефоны. Мы поднялись на второй этаж и… никого не нашли. Время — ночь, выходной, а огромнейший танцпол пустовал.

Фотозона на входе Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Громкая музыка, неоновый свет, никого… Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Делать там было нечего. Чуть позже забравший нас таксист рассказал, что вчера ситуация в клубе была такой же, да и в целом обстановка в городе депрессивная «Это Гомель *** (падшая женщина. — Прим. ред.), деревня *** (падшая женщина. — Прим. ред.). Какой район не бери — частный сектор, всего два круглосуточных магазина на 500 тысяч человек».

По его словам, работа в такси здесь самая выгодная, потому что зарплата, например, на местном хлебозаводе составляет всего 40 тысяч российских рублей. Прокормить новорожденного сына и жену на такие деньги, по словам местных, невозможно.

Обстановка в ночном Гомеле Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Белорусские флаги на шоссе Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Этим разговором и закончилось наше путешествие по второму по количеству жителей городу Белоруссии.

Минск успел «прохавать» современные технологии и какие-то тенденции, но вот Гомель так и остался простым советским городом, где только и надо работать либо на заводе, либо в колхозе. А на выходных простой советской семьей сходить в парк поесть мороженого.

Соберетесь сюда — приезжайте утром, прогуляйтесь по центру и смело уезжайте вечером.

Были в Гомеле? Да, заносила жизнь Обязательно приеду! Нет и не очень-то и хочу