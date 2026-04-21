Петербург по-белорусски или советская глубинка? Турист рассказал, стоит ли ехать на выходные в Гомель: фото

Соседняя Республика Беларусь становится всё популярнее среди туристических направлений россиян. Гомель — второй по количеству жителей город в дружественной стране, а его центр напоминает петербургский Невский проспект.
Корреспондент MSK1.RU Михаил Мечев побывал в Гомеле и поделился, чем может зацепить, кажется, всё еще советский город. Подробности в авторской колонке. Далее — от первого лица.
«Нет ощущения, что город ужимается»
Из Москвы во второй по величине город Республики Беларусь можно попасть на поезде (от 4,5 тысячи рублей) и самолете. Если хотите сразу окунуться в гомельскую атмосферу — выбирайте первый вариант.
Это обычный старенький плацкарт с хорошим ремонтом — есть зарядки и туалет, в котором не страшно находиться. Классика при этом бережно сохранена — пахнет чужими носками, проводница матерая. Правда, подают ли драники в вагоне-ресторане, я проверить не успел.
Если утром захотите чай — запаситесь белорусской наличкой. Со всеми прибамбасами (сахар и лимон) он обойдется примерно в 75 наших рублей. Когда мы с другом спросили, можно ли оплатить всё это банковской картой, проводник опешил: «Ребята, вы куда приехали, какие карты? Наличкой!» В итоге договорились и перевели деньги на мобильный.
Сим-карта от местного оператора со 100 гигабайтами и 150 минутами для звонков в Россию обошлась чуть больше чем в тысячу российских рублей (и все соцсети заработали без проблем). Билеты на автобусы и троллейбусы (30 российских рублей за штуку) надо покупать в киосках на остановках, а внутри воспользоваться, если говорить модно, «механическим валидатором».
По карте получится оплатить только проезд в маршрутках. Он, что меня удивило, дороже, чем в муниципальном транспорте (61 российский рубль). При этом все привычные россиянину из глубинки «приколы» на месте — чтобы выйти, надо кричать «На остановке!», и шататься на полуразваленных сиденьях. В автобусах и троллейбусах намного комфортнее.
Если хочется поесть чего-то вкусного и не очень дорого, то зайдите в кафе «Мама дома». Вполне сносное пюре с котлетой стоит примерно 400 российских рублей, три драника со сметаной — 265 российских рублей. Всё-таки плохо готовить картошку в Белоруссии не умеют.
Первое, что бросается в глаза на городских улицах — обилие национальной символики и герба Гомеля. А еще то, что в центре очень мало людей, да и гуляют только пенсионеры… Серьезно! Ни одного молодого лица!
Почти все достопримечательности находятся в центре. Самая величественная — гомельский драматический театр. Его основали в 1939 году, только вот полноценно работать он начал после окончания постройки здания в 1954 году.
Чуть дальше начинается Киевский спуск — это один из оврагов, который размыли ручьи, бравшие начало из древнего озера. В свое время здесь проходила дорога на нынешнюю украинскую столицу и Санкт-Петербург. Сейчас же внизу туристов ждет скульптура «Лодочник» и набережная.
Чуть левее открывается вид на пешеходный Бауманский мост. Через реку Сож он связывает улицу Баумана и центральный пляж. Если пойдете в ту сторону, то сможете разглядеть корпус медицинского университета, спасательную станцию и в итоге уткнетесь в городской порт.
В другую сторону мы сходили чуть позже. Пока же дорога нас привела на центральную улицу Гомеля — Советскую. Если вы были в Санкт-Петербурге, то она вам напомнит Невский проспект.
По таким просторам только и остается, что рассекать на электросамокатах. Если в Москве на них кататься я не решаюсь, то в Гомеле совсем другое дело. По крайней мере, не буду бесить прохожих, ведь тут пусто.
И тут оказалось, что городской кикшеринг — жутко неудобная штука. В немногочисленных туристических местах самокаты отключаются, в остальных же с трудом разгоняются. Периодически наших двухколесных «коней» обгоняли никуда не спешащие пешеходы.
Самое веселье начнется, как только вы свернете с Советской — кочка на кочке да и с пешеходами с трудом разъезжаетесь. Завершить поездку нам удалось только спустя 10 минут поиска зоны парковки. Всего 20-минутные покатушки обошлись в 300 российских рублей, что, вообще-то, дороговато. Такси от окраины до центра, для сравнения, стоило всего 200 российских рублей.
После «приключений» мы зашли в «Мак.by» — аналог нашего «Вкусно — и точка». Большой «Мак Бургер» обошелся в 280 рублей, большая картошка фри в 162 рубля, десять наггетсов почти 290 рублей. Я купился на название «Наша кава» («наш кофе» с белорусского) — оказался обычный американо. За стакан 0,3 пришлось отдать 135 рублей. Всё в переводе на российскую валюту.
Большее внимание национальной кухне уделили в KFC. Три неплохих драника с весьма странным сочетанием в виде грибного соуса подают за 261 российский рубль. Готовят, правда, ужасно долго — заказы в двух разных заведениях мы ждали около 50 минут.
На ночь мы сняли небольшую квартиру на улице Братьев Лизюковых за 1800 рублей, это окраина Гомеля. Недалеко есть небольшой парк с огромным техническим университетом, напротив него — памятник Су-24М. Вполне милый и спокойный район для прогулок.
Заметно, что дороги и расстояние между домами достаточно большие. За счет этого нет ощущения, что город ужимается, наоборот, очень много воздуха. С другой стороны, ничего особенно тоже не наблюдается — типичные провинциальные панельки.
Загуливаться до самого заката не советую — всего девять вечера, до жути темно и путь до дома, мягко скажем, стремненький…
«Обстановка в городе депрессивная»
Второй день начался с прогулки по всё той же Советской улице — мы дошли до центрального цирка и здания объединения профсоюзов.
Весьма колоритной оказалась чулочно-трикотажная фабрика «Восьмое марта», работающая уже сотню лет, и здание бывшей ланкастерской школы, названной в честь ее же основателя. На шпиле красуется гордая звезда.
Следующая остановка — парк у набережной, куда мы вчера так и не сходили. Это огромная территория дворца, в свое время принадлежавшего четам графа и дипломата Сергея Румянцева и князя Ивана Паскевича.
Помимо того, что это просто красивая территория, больше ничего и не сказать. Обычный городской парк, где пахнет попкорном, сладкой ватой и танцуют пенсионеры.
Еще одно место, которое хорошо сохранилось (кажется, еще с советских времен) в Гомеле — одноименный универмаг.
Если интересны цены, они здесь следующие: килограмм польских яблок обойдется в почти 100 российских рублей, нидерландские груши чуть дороже — 163 рубля, десяток яиц — 95 рублей, сливочные сосиски стоят 304 рубля, 900 мл молока — 46 рублей.
Вся гомельская молодежь, с которой мы пообщались, говорила — делать в городе вообще нечего. А еще упоминают бар «Сожский хаб» и клуб «Европа», мол, вообще не надо идти. Одновременно это и места притяжения местных зумеров. Значит, туда нам и дорога!
Путь до бара, хоть он и в центре Гомеля, был в потемках и проходил через обочину. Подозрительную атмосферу разбавляла доносившаяся издалека музыка и разговоры. «Сожский хаб» представляет из себя небольшое поле и двухэтажное здание в стиле лофт. Хоть был и вечер субботы, мы всё-таки нашли свободный стол. При входе никого не досматривали.
Из развлечений здесь только настольные футбол и теннис, а еще однотипная музыка. Еще одна местная забава — нащупать хоть где-то на столе не липкое, чистое покрытие. Состав коктейлей в бумажном меню не прописан, так что пришлось доставать очень медленных официантов и потом лезть на сайт «Хаба».
Мы взяли несколько коктейлей. Цены средние, дешевле московских. Качество — сносное.
Чувства безопасности в ночном Гомеле нет, поэтому идти пешком до клуба «Европа» мы не решились. Вызвали такси за 200 российских рублей. Проехали мимо частного сектора, высоченных заборов — и вот мы в центре у места, где, по идее, тусуются городские модники.
Лысые мужики-охранники на нас даже не посмотрели, продолжили дальше смотреть в телефоны. Мы поднялись на второй этаж и… никого не нашли. Время — ночь, выходной, а огромнейший танцпол пустовал.
Делать там было нечего. Чуть позже забравший нас таксист рассказал, что вчера ситуация в клубе была такой же, да и в целом обстановка в городе депрессивная «Это Гомель *** (падшая женщина. — Прим. ред.), деревня *** (падшая женщина. — Прим. ред.). Какой район не бери — частный сектор, всего два круглосуточных магазина на 500 тысяч человек».
По его словам, работа в такси здесь самая выгодная, потому что зарплата, например, на местном хлебозаводе составляет всего 40 тысяч российских рублей. Прокормить новорожденного сына и жену на такие деньги, по словам местных, невозможно.
Этим разговором и закончилось наше путешествие по второму по количеству жителей городу Белоруссии.
Минск успел «прохавать» современные технологии и какие-то тенденции, но вот Гомель так и остался простым советским городом, где только и надо работать либо на заводе, либо в колхозе. А на выходных простой советской семьей сходить в парк поесть мороженого.
Соберетесь сюда — приезжайте утром, прогуляйтесь по центру и смело уезжайте вечером.
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