День российского флага в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Каждый год ближе к концу августа в разных городах России устраивают концерты, флешмобы и акции в честь одного из главных символов страны — триколора. Хотя День российского флага отмечается не первый год в один и тот же день, красным днем календаря он не стал. Что, впрочем, не мешает отметить этот праздник всем желающим. Рассказываем, как он появился, какие традиции связаны с Днем российского флага, и что означают цвета триколора.

Когда День российского флага в 2025 году

День государственного флага Российской Федерации отмечается каждый год 22 августа. В этом году праздник выпадает на пятницу.

Во многих городах страны в День российского флага проводят концерты, торжественные митинги, акции, флешмобы. Кстати, на одном из таких мероприятий, в 2013 году, патриоты Владивостока помогли российскому флагу попасть в Книгу рекордов Гиннесса — они выстроились в живой триколор, длина которого составила больше 700 метров.

История современного флага России

Сегодня любой расскажет, как выглядит флаг России. Однако не каждый вспомнит, когда он появился и каким был до этого.

Самые ранние упоминания о государственном флаге России связывают с первым военным кораблем «Орел». В 1668 году, когда для него потребовалось знамя, был предложен бело-сине-красный стяг с двуглавым орлом. Однако как именно выглядел этот триколор — неизвестно.

Самый ранний образец, дошедший до наших дней, — «флаг царя московского» Петра I. Именно этот триколор подняли на корабле «Святой Петр» в 1693 году. Выглядел он как три равные горизонтальные полосы белого, синего и красного цвета с золотым двуглавым орлом посередине. Сейчас этот флаг можно увидеть в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

В 1709 Петр I своим указом утвердил использовать триколор без герба в качестве флага для торгового флота России. Параллельно с этим был введен флаг военно-морского флота — Андреевский.

Существует легенда, что моряки еще при Петре I не могли запомнить порядок цветов. Чтобы упростить задачу, они придумали краткую присказку — БеСиК.



Когда на престол взошел Александр II, он сперва повелел украшать улицы черно-желто-белыми триколорами, а в 1865 году и вовсе закрепил черный, золотой и белый как официальные государственные цвета. Привычный триколор стали использовать в качестве флага для торгового флота. На авансцену он вернулся в период правления Николая II и снова был государственным с 1896 по 1917 год. Но Октябрьская революция опять сменила флаг. До 1924 года в его качестве существовало несколько вариаций красного полотна с золотистой символикой. В дальнейшем государственным стало красное полотно с серпом и молотом.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым вернул триколор, вот только красная полоса стала алой. Финальные правки в 1993 году внес Борис Ельцин, который был тогда президентом России: он «перекрасил» алый в красный. Еще через год Ельцин документально закрепил День российского флага.

Что означают цвета флага России

Официальной трактовки цветов триколора не существует. Одна из версий говорит, что цвета российского флага обозначают Белоруссию (белый), Малороссию (синий) и Великороссию (красный), другая — что это цвета свободы и независимости, Богородицы, суверенности и державности соответственно. Кроме того, белый цвет символизирует благородство, синий — верность и честность, красный — мужество.

Как празднуют День российского флага

Как ни странно, хотя в День российского официального выходного нет, в этот праздник на улицах городов стабильно появляются толпы людей, широко отмечающие государственный повод. Они раздают флажки и воздушные шары трех цветов, устраивают флешмобы и конкурсы. Также в честь Дня российского флага проводят концерты и митинги.