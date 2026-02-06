НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

ю-в.

 741мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили 4 БПЛА
Ремонт дворов — 2027
Собаки гибнут после вакцинации
Гид подготовки к учебному году
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Чем удивит погода
Дороги и транспорт Платные парковки «Почему нет ограничений в приложении?» Ярославец получил штраф после оплаты парковки. Как это вышло

«Почему нет ограничений в приложении?» Ярославец получил штраф после оплаты парковки. Как это вышло

Его возмутило, что на запрещенном для стоянки участке все еще нанесена разметка

5 841
Ярославец пожаловался, что получил штраф после оплаты парковки | Источник: читатель 76.RUЯрославец пожаловался, что получил штраф после оплаты парковки | Источник: читатель 76.RU

Ярославец пожаловался, что получил штраф после оплаты парковки

Источник:

читатель 76.RU

Житель Ярославля пожаловался, что получил штраф за парковку в неположенном месте после того, как оплатил стоянку в приложении. Инцидент произошел вечером 25 января.

Автомобилист припарковал машину на улице Андропова в Кировском районе.

«На асфальте была нанесена разметка, поэтому спокойно зашел в приложение, оплатил парковку на час и ушел по делам. Вернулся, заметил, что отсутствовал чуть дольше, поэтому еще и доплатил за эту разницу во времени. Уехал с чистой совестью», — рассказал читатель 76.RU.

Спустя несколько дней ярославцу пришло уведомление в приложении для отслеживания штрафов. Выяснилось, что он должен заплатить 2250 рублей за парковку на участке улицы Андропова от Трефолева до Депутатской.

«Уже когда получил штраф поехал туда снова и увидел, что там стоит знак, запрещающий стоянку. Понимаю, что сам виноват, что изначально не сориентировался на знак. Но почему нет ограничений на оплату парковки в приложении в таких случаях, учитывая геолокацию? Да и наличие разметки на асфальте тоже вызывает вопросы», — рассказал водитель.

В правительстве Ярославской области рассказали, что на сайте единого парковочного пространства и в мобильном приложении «Япарковка» отмечены зоны, где есть возможность оставить транспорт и оплатить его стоянку.

«На участке улицы Андропова от улицы Максимова до улицы Нахимсона и на участке улицы Кирова от улицы Андропова до Советской площади не предполагалось создание зон единого парковочного пространства», — уточнили власти.

В указанных местах установлены запрещающие парковку дорожные знаки, ориентироваться нужно на них.

«Правонарушения фиксируются автомобильными комплексами Центра дорожного движения Ярославской области, после чего материалы передаются в ГИБДД, где выписываются штрафы за нарушения правил парковки», — рассказали в региональном правительстве.

Также власти рассказали, что установка дорожных знаков и нанесение или демаркировка дорожной разметки ведется по заказу мэрии Ярославля. В городской администрации 76.RU рассказали, что стереть разметку было невозможно из-за погоды.

«С учетом погодных условий указанные мероприятия выполнить в настоящее время не представляется возможным. Дорожная разметка будет демаркирована в весенний период в рамках вновь заключенного соответствующего муниципального контракта», — рассказали в мэрии.

Когда появились платные парковки

Платные парковки заработали в центре Ярославля 25 декабря 2025 года. Такие стоянки появились и в других городах региона: Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

Оплатить парковку можно несколькими способами: через мобильное приложение «ЯПарковка», интернет-портал, банкоматы или СМС. Схема оплаты и расположение терминалов указаны на информационных табличках в каждой зоне. Мы публиковали подробную инструкцию, где рассказывали, как ими пользоваться.

Читайте также

Не все ярославцы приняли новость о том, что теперь за парковку в центре придется платить. А потому автомобилисты устроили настоящий бардак, наводнив машинами дворы.

У многих также возникли вопросы о системе работы парковочного пространства. Власти организовали горячую линию, где специалисты обрабатывают обращения.

За неоплату парковок в Ярославской области могут оштрафовать на 2500 рублей физических лиц, на 5000 рублей должностных лиц и 10 тысяч рублей юридических лиц.

Известно, что в региональный бюджет за месяц работы платных парковок поступило 20,1 млн рублей. Обо всем, что известно о работе платных парковок в регионе, мы рассказываем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Платная парковка Нарушение Штраф Стоянка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
6 февраля, 19:51
Мне наоборот понравилось, нужно было забрать человека от горки, а там вдоль бульвара раньше вообще было не реально найти свободное место, а теперь всё платно, поэтому были места, припарковалась без проблем.Первые 15 минут бесплатно, дождалась пассажира и уехала в течение 6 минут. Всё хорошо, штраф не пришел)
Гость
6 февраля, 16:14
Да уберите уже эти позорные парковки! Пока еще не весь бизнес разорили!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем