«Почему нет ограничений в приложении?» Ярославец получил штраф после оплаты парковки. Как это вышло

Ярославец пожаловался, что получил штраф после оплаты парковки Источник: читатель 76.RU

Житель Ярославля пожаловался, что получил штраф за парковку в неположенном месте после того, как оплатил стоянку в приложении. Инцидент произошел вечером 25 января.

Автомобилист припарковал машину на улице Андропова в Кировском районе.

«На асфальте была нанесена разметка, поэтому спокойно зашел в приложение, оплатил парковку на час и ушел по делам. Вернулся, заметил, что отсутствовал чуть дольше, поэтому еще и доплатил за эту разницу во времени. Уехал с чистой совестью», — рассказал читатель 76.RU.

Спустя несколько дней ярославцу пришло уведомление в приложении для отслеживания штрафов. Выяснилось, что он должен заплатить 2250 рублей за парковку на участке улицы Андропова от Трефолева до Депутатской.

«Уже когда получил штраф поехал туда снова и увидел, что там стоит знак, запрещающий стоянку. Понимаю, что сам виноват, что изначально не сориентировался на знак. Но почему нет ограничений на оплату парковки в приложении в таких случаях, учитывая геолокацию? Да и наличие разметки на асфальте тоже вызывает вопросы», — рассказал водитель.

В правительстве Ярославской области рассказали, что на сайте единого парковочного пространства и в мобильном приложении «Япарковка» отмечены зоны, где есть возможность оставить транспорт и оплатить его стоянку.

«На участке улицы Андропова от улицы Максимова до улицы Нахимсона и на участке улицы Кирова от улицы Андропова до Советской площади не предполагалось создание зон единого парковочного пространства», — уточнили власти.

В указанных местах установлены запрещающие парковку дорожные знаки, ориентироваться нужно на них.

«Правонарушения фиксируются автомобильными комплексами Центра дорожного движения Ярославской области, после чего материалы передаются в ГИБДД, где выписываются штрафы за нарушения правил парковки», — рассказали в региональном правительстве.

Также власти рассказали, что установка дорожных знаков и нанесение или демаркировка дорожной разметки ведется по заказу мэрии Ярославля. В городской администрации 76.RU рассказали, что стереть разметку было невозможно из-за погоды.

«С учетом погодных условий указанные мероприятия выполнить в настоящее время не представляется возможным. Дорожная разметка будет демаркирована в весенний период в рамках вновь заключенного соответствующего муниципального контракта», — рассказали в мэрии.

Когда появились платные парковки

Платные парковки заработали в центре Ярославля 25 декабря 2025 года. Такие стоянки появились и в других городах региона: Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

Оплатить парковку можно несколькими способами: через мобильное приложение «ЯПарковка», интернет-портал, банкоматы или СМС. Схема оплаты и расположение терминалов указаны на информационных табличках в каждой зоне. Мы публиковали подробную инструкцию, где рассказывали, как ими пользоваться.

Не все ярославцы приняли новость о том, что теперь за парковку в центре придется платить. А потому автомобилисты устроили настоящий бардак, наводнив машинами дворы.

У многих также возникли вопросы о системе работы парковочного пространства. Власти организовали горячую линию, где специалисты обрабатывают обращения.

За неоплату парковок в Ярославской области могут оштрафовать на 2500 рублей физических лиц, на 5000 рублей должностных лиц и 10 тысяч рублей юридических лиц.