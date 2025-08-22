Новый автобус начнет ходить в Ярославской области: по какому маршруту

Новый автобус пустят в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собираются открыть новый автобусный маршрут. Он соединит Брейтово и Углич (Угличскую ЦРБ). Об этом 22 августа сообщили в правительстве региона.

«Новый автобусный маршрут вводим по просьбам жителей Брейтовского округа, чтобы им было комфортно добираться до Угличской центральной районной больницы», — пояснил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Автобусы начнут ходить в первом квартале 2026 года. Уже известно, что отправляться из Брейтова они будут в 7:15, прибывать в Углич — в 10:12. Отправление в обратном направлении — в 14:30.

Сейчас доставкой пациентов в Угличскую ЦРБ занимается Брейтовская больница, которую присоединили к Угличской. Новый автобус позволит снизить нагрузку на больничный транспорт Брейтова и будет, как уверены власти, более удобен для жителей.